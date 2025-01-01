إن Google سحابية (GCP) هي مجموعة من عروض منصة سحابية من Google التي أنشأتها وتديرها Google. تعمل المنصة على أجهزة Google وتتألف من عدة خدمات مستضافة للحوسبة والتخزين وتطوير التطبيقات.

تطابق منصة Turbonomic من IBM Turbonomic باستمرار طلب التطبيق في الوقت الفعلي مع جميع خيارات تكوين GCP. تتيح لك معلومات تكنولوجيا المعلومات أتمتة الإجراءات بثقة، حيث يتم دائمًا وضع الأداء أولاً، بالإضافة إلى توسيع نطاق الآلات الافتراضية وإعادة تكوينها من خلال تحليل بيانات إعادة توفير الموارد والفوترة للآلات الافتراضية. بالإضافة إلى ذلك، تدعم المنصة IBM Turbonomic جميع مثيلات محرك Google Kubernetes Engine (GKE) ويمكنها "دمج" مجموعات GKE الخاصة بك مع موارد GCP الأساسية.