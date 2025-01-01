Microsoft Azure هي منصة البنية التحتية الخاصة بمايكروسوفت للبنية الأساسية لـ سحابة عامة. تتكامل منصة IBM Turbonomic مع Azure من خلال مبدأ خدمة Azure وتستفيد من Azure Resource Manager.
تُنشئ منصة ®Turbonomic باستمرار إجراءات تعمل على تحسين أجهزة Azure الافتراضية وقواعد البيانات والأقراص بناءً على الطلب في الوقت الفعلي. تساعد الإجراءات المنصوص عليها في نظام المعلوماتية على ضمان الأداء، مع تقليل التكلفة إلى الحد الأدنى. وبالإضافة إلى ذلك، تدير منصة ®Turbonomic منصة Turbonomic المخزون المثيل المحجوز (RI) وتوجه الإجراءات التي تزيد من استخدام وتغطية المخزون المثيل إلى أقصى حد، كل ذلك من خلال عدسة التطبيق العملي.
ملاحظة: من أجل تمكين الوعي بـ Azure RI والأسعار المتفاوض عليها، يجب عليك تزويد منصة ®Turbonomic بإمكانية الوصول إلى أسعار اتفاقية Microsoft Enterprise من خلال هدف اتفاقية Microsoft Enterprise.
SaaS أو محلي
يتصل دون وكيل بحساب (حسابات) Azure الخاص بك ®عبر واجهة برمجة التطبيقات (API) للقراءة فقط
يتكامل مع Azure Resource Manager لسحب جميع المقاييس والبيانات الوصفية
يكتشف كيانات Azure ويبدأ في إنشاء إجراءات التحسين في غضون 60 دقيقة
Virtual Machines (أجهزة Azure الافتراضية)
الأقراص
خوادم قواعد البيانات (SQL ومجمعات SQL المخصصة)
المناطق
المناطق بما في ذلك أزور الحكومة
وحدة المعالجة المركزية الافتراضية للآلة الافتراضية
ذاكرة VM vMemory (في حالة تمكينها)
الوصول إلى التخزين التخزين الافتراضي (IOPS)
صافي إنتاجية الآلة الافتراضية
إنتاجية الإدخال/الإخراج للأجهزة الافتراضية
مبلغ التخزين التخزين VM
تغطية VM المثيلات المحجوزة
قاعدة البيانات vMemory
قاعدة البيانات vCPU
قاعدة بيانات التخزين التخزين المبلغ
إنتاجية الإدخال/الإخراج لقاعدة البيانات
معدل الوصول إلى ذاكرة التخزين المؤقت لقاعدة البيانات
اتصالات قاعدة البيانات
المخزن RI
تغطية RI (الآلات الافتراضية)
توسيع نطاق Azure VM لأعلى/لأسفل إلى نوع أو فئة مختلفة (بما في ذلك RIs)
إيقاف/تشغيل Azure VM (المعروف باسم "إيقاف التشغيل")
توسيع نطاق الأقراص لأعلى/لأسفل
حذف الأقراص غير المتصلة
توسيع نطاق قاعدة البيانات لأعلى/لأسفل
تعليق قاعدة البيانات (تجمعات SQL مخصصة)
شراء RI للمنطقة
تعظيم الاستفادة القصوى من المثيلات المحجوزة و خطة الادخار الحالية، وتحديد فرص زيادة تغطية الخصم
دعم دورات الإصدار السريعة من خلال نمذجة التكاليف وتحسينها من خلال سيناريوهات التخطيط "ماذا لو"
التحجيم التلقائي الواعي للتكاليف لمطابقة متطلبات التشغيل مع التخلص من نقص الاستخدام والإفراط في التوفير مع الحفاظ على الأداء
نمذجة ومقارنة الآثار المترتبة على الأداء والتكلفة لكل من خطط "الرفع والتحويل" وخطط الترحيل المحسّنة، وتعيين أحمال التشغيل الحالية لتناسب بشكل أفضل الآلات الافتراضية وعائلات الأقراص وأنواعها في Azure - كما هي، ثم تحسينها
تعزيز التعاون بين فرق السحابة والتطبيقات وعمليات التطوير حول مصدر واحد للبيانات
تسريع أحمال التشغيل على Azure من خلال عمليات قابلة للتوسع وقابلة للتكرار لعمليات ترحيل أحمال التشغيل المستقبلية وعمليات دمج السحابة
اكتشاف وتعيين أوجه الترابط بين خدمات AKS، وخدمات AKS، والمواصفات، والمواصفات، وحاجات حجيرات ووحدات التحكم في التشغيل ومساحات الأسماء والمجموعات و Virtual Machines
تحسين أداء وتكلفة Kubernetes باستمرار ®فيا التحجيم الآلي الآلي التحجيم المناسب، حجيرات حركة وتوسيع نطاق المجموعة والتخطيط
® تتيح لك الواجهة الواجهة الأمامية والخلفية للتطبيقات (المكدس الكامل) من Turbonomic،مدعومــة مدعومــة بالذكاء الاصطناعي الرؤى والتجريد الحائز على براءة اختراع يمكّنك من إدارة جميع حسابات Azure الخاصة بمجموعتك - بالإضافة إلى بيئات مركز البيانات المحلية الأخرى - من جزء واحد من الزجاج.
احتواء إنفاق السحابة مع الحفاظ على التطبيق العملي مع أدوات تحسين السحابة القابلة للتشغيل الآلي.
قم بتسريع مبادرات ترحيل السحابة من خلال تخطيط الترحيل إلى السحابة بدقة وسهولة الاستخدام.
تحسين Kubernetes الأتمتة Kubernetes لتحقيق أهداف مستوى الخدمة الفعالة من حيث التكلفة.
Microsoft Azure التكامل هو أحد التكامل العام Cloud Integration المتاح لمنصة IBM Turbonomic. اتصل بأدوات سحابة عامة لتحسين بيئتك، بما في ذلك المثيلات المحجوزة المخزونة، مع إجراءات يتم إنشاؤها باستمرار بناءً على الطلب في الوقت الفعلي.
قم بتحسين بيئتك، بما في ذلك المثيلات المحجوزة المخزون، مع إجراءات يتم إنشاؤها باستمرار بناءً على الطلب في الوقت الفعلي.
مطابقة طلب التطبيق مع خيارات تكوين منصة سحابية من Google بشكل مستمر وفي الوقت الفعلي.