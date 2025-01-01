Microsoft Azure هي منصة البنية التحتية الخاصة بمايكروسوفت للبنية الأساسية لـ سحابة عامة. تتكامل منصة IBM Turbonomic مع Azure من خلال مبدأ خدمة Azure وتستفيد من Azure Resource Manager.

تُنشئ منصة ®Turbonomic باستمرار إجراءات تعمل على تحسين أجهزة Azure الافتراضية وقواعد البيانات والأقراص بناءً على الطلب في الوقت الفعلي. تساعد الإجراءات المنصوص عليها في نظام المعلوماتية على ضمان الأداء، مع تقليل التكلفة إلى الحد الأدنى. وبالإضافة إلى ذلك، تدير منصة ®Turbonomic منصة Turbonomic المخزون المثيل المحجوز (RI) وتوجه الإجراءات التي تزيد من استخدام وتغطية المخزون المثيل إلى أقصى حد، كل ذلك من خلال عدسة التطبيق العملي.

ملاحظة: من أجل تمكين الوعي بـ Azure RI والأسعار المتفاوض عليها، يجب عليك تزويد منصة ®Turbonomic بإمكانية الوصول إلى أسعار اتفاقية Microsoft Enterprise من خلال هدف اتفاقية Microsoft Enterprise.