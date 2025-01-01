الاتصال بأدوات إدارة التطبيقات واستخدام مقاييس التطبيقات لتوجيه وأتمتة قرارات الموارد الذكية.
يسمح بربط أهداف مستوى الخدمة للتطبيق (SLOs) مع الموارد الأساسية للبنية التحتية.
يُتيح استخدام مقاييس التطبيق لاتخاذ قرارات موارد أكثر ذكاءً.
يُساعد في الحصول على الرؤية والمعرفة والإجراءات التلقائية لضمان أداء التطبيقات بصورة مستمرة.
يسمح باستخدام مقاييس الأداء من التطبيقات وقواعد البيانات التي تجمعها New Relic لاتخاذ قرارات موارد أكثر ذكاءً.
يتيح تتبع المقاييس وجمعها في الوقت الفعلي، ما يُساعد تلقائيًا في ضمان أداء التطبيق.
يوفّر إمكانية المراقبة الشاملة والإجراءات التلقائية ما يضمن الأداء الأمثل لجميع التطبيقات.
تواصل مع إدارة أصول تقنية المعلومات الشاملة لتحسين الاستثمارات وتعزيز أداء التطبيقات بصورة مستمرة.
حسّن الموارد والترخيص من خلال الأتمتة والتخلص من الإفراط في التزويد بالموارد.
الاتصال بمنصات الحاويات لتحقيق إدارة شاملة للتطبيقات، بما في ذلك الواجهة الأمامية والخلفية للتطبيقات، مع اتخاذ قرارات مؤتمتة لضمان الأداء المستمر.
يتيح أتمتة القرارات التي تساهم في ضمان الأداء وتقليل التكاليف والحفاظ على الالتزام بالمعايير.
يحقق إدارة متكاملة للواجهة الأمامية والخلفية للتطبيقات مع اتخاذ قرارات مؤتمتة لضمان الأداء المستمر.
تقدم تحليلات شاملة لضمان الأداء المستمر لتطبيقاتك.
يحقق الأداء المستمر والمرونة من خلال الإجراءات المؤتمتة.
يسمح بإدارة الموارد في كل طبقة من مجموعة التطبيق بصورة مستمرة وتلقائية.
الاتصال بأدوات قاعدة البيانات للحصول على الإجراءات التلقائية التي تساعد في ضمان أداء التطبيق عبر كل مجموعة من مجموعات التطبيق.
تسمح باتباع نهج شامل لتعزيز الأداء من خلال الإجراءات التلقائية.
تساعد على اتخاذ إجراءات ذكية لمنع نقص الموارد وتدهور الأداء.
تساعد في الحصول على إجراءات تلقائية تضمن الأداء الأمثل عبر كل مجموعة من مجموعات تطبيقك.
الاتصال بأدوات الشبكة لتمكين الأتمتة على مستوى الأجهزة، بما في ذلك التوفير التلقائي للمضيفين الجدد.
يُنفذ الأتمتة بذكاء، ويُحدد متى يجب توفير مضيفين جدد أو إضافة هيكل جديد.
يسمح بالأتمتة على مستوى الأجهزة، بما في ذلك إعداد المضيفين الجدد تلقائيًا.
الاتصال بأدوات hyper-converged لمتابعة وإدارة موارد الحوسبة والتخزين، والمساعدة في تعزيز أداء التطبيقات وزيادة كفاءة استخدام الموارد.
التعرّف على مستويات التخزين عند حساب موضع الآلات الافتراضية و vStorage واتخاذ إجراءات لتوسيع نطاق سعة التخزين السريع.
إدارة موارد الحوسبة والتخزين لضمان أداء التطبيقات وزيادة الكفاءة.
الاتصال بأدوات hypervisors لإدارة الموارد واستخدام الإجراءات التلقائية لضمان حصول الآلات الافتراضية على الموارد التي تحتاجها لأداء مهامها، سواء على الخوادم المحلية أو في السحابة.
تستخدم الأتمتة لضمان حصول الآلات الافتراضية على الموارد التي تحتاجها لأداء مهامها.
يحقق الكفاءة والاستدامة من خلال رؤية الواجهة الأمامية والخلفية للتطبيقات وإدارة الموارد.
اكتشاف وإدارة الموارد في نظام Acropolis Hypervisor؛ للمساعدة على تعزيز الأداء.
توفر تقنيات محاكاة افتراضية متقدمة لـ AIX وIBM i وLinux على أنظمة IBM Power.
الاتصال بإدارة تغييرات تقنية المعلومات لضمان الالتزام أثناء أتمتة الموارد لتحقيق الأداء والكفاءة.
يضمن الالتزام بإدارة تغييرات تقنية المعلومات أثناء أتمتة الموارد لتحقيق الأداء والكفاءة.
تكامل برمجي بشكل آمن مع أي واجهة برمجة تطبيقات HTTP حديثة لإشعار أو تنفيذ إجراءات IBM Turbonomic.
أتمتة تكوين ونشر وإدارة البنية التحتية لتقنية المعلومات والتطبيقات.
الاتصال بأدوات السحابة العامة لتحسين بيئتك، بما في ذلك المخزون الخاص بالحالات المحجوزة، من خلال إجراءات تتجدد باستمرار بناءً على الطلب الفعلي.
تحسين بيئتك بما في ذلك مخزون الحالات المحجوزة، من خلال إجراءات تتجدد باستمرار بناءً على الطلب الفعلي.
حساب الاستثمارات في السحابة وتوفير التكاليف بناءً على إجراءات الموارد الموصى بها.
يُحسِن Azure VMs وقواعد البيانات والتخزين بناءً على الطلب الفعلي من خلال إجراءات تتجدد باستمرار.
الاستفادة من التسعير المخصص لحساب أحمال التشغيل وتغطية الحالات المحجوزة في بيئة Azure الخاصة بك.
مطابقة طلب التطبيق مع خيارات تكوين منصة Google السحابية بصورة مستمرة وآنيًا.
حساب استثمارات السحابة والتوفير بدقة أعلى.
استخدام Azure App Service لتحديد تفاصيل نشر تطبيقك.
الاتصال بأدوات التخزين لتوفير تخزين عالي الأداء لأحمال التشغيل الحساسة عند الحاجة.
متابعة كيفية استهلاك التطبيقات للموارد وتخصيص إجراءات لتوفير ما تحتاجه أحمال التشغيل لأداء مهامها الحساسة بدقة.
استيعاب الروابط بين الموارد والتخزين وتطبيقاتك المسؤولة عن المهام الحساسة.
استيعاب كيفية استهلاك أحمال تشغيل المهام الحساسة لموارد التخزين والحوسبة والشبكة.
تحقيق رؤية دقيقة لاستهلاك الأحمال التشغيلية للمهام الحساسة لموارد التخزين والحوسبة والشبكة.
تقديم تخزين عالي الأداء لأحمال التشغيل الحساسة عند الحاجة.