فهم كيفية استهلاك أعباء عمل المهام الحساسة لموارد التخزين والحوسبة والشبكة
توفر أنظمة التخزين HPE 3PAR قاعدة أساسية من المستوى الأول تعتمد كلياً على تقنية الذاكرة الوميضية لدعم أعباء عمل المهام الحساسة. بينما يقوم العملاء بتوسيع بنيتهم التحتية، غالباً ما يُنظر إلى سعة التخزين على أنها العائق الأساسي، وذلك في حال غياب الرؤية الواضحة حول كيفية استهلاك التطبيقات لموارد التخزين، أو الحوسبة، أو الشبكة. من خلال تكامل منصة IBM Turbonomic مع حلول التخزين، تستطيع المنصة فهم كيفية استهلاك أعباء عمل المهام الحساسة للموارد بدقة متناهية.
من خلال فهمه المتكامل لمجموعة التطبيقات—من الجانب المنطقي إلى المادي—يمكن لبرنامج IBM Turbonomic إنشاء إجراءات تخصيص الموارد الصحيحة، للمساعدة في ضمان حصول أعباء عمل المهام الحساسة على الموارد التي تحتاجها تماماً لضمان الأداء الأمثل. يتم اتخاذ كل قرار بشأن الموارد بناء على فهم الصورة الكاملة، وليس فقط بمورد واحد أو طبقة واحدة من مجموعة التطبيقات.
الكيانات
وحدة التخزين الافتراضية
CPG
تكوين AO
وحدة التحكم
المقاييس
مقدار التخزين
توفير مساحة التخزين
عمليات الوصول إلى التخزين في الثانية
زمن الانتقال
الإجراءات الصادرة
توفير وحدة تخزين افتراضية
تكبير/تصغير حجم وحدة التخزين الافتراضية
حذف وحدة التخزين الافتراضية
نقل وحدة التخزين الافتراضية (التوصية فقط)
توفير CPG
تكبير/تصغير حجم CPG
حذف CPG
توفير تكوين AO (التوصية فقط)
تكبير/تصغير حجم تكوين AO (التوصية فقط)
حذف تكوين AO (التوصية فقط)
توفير وحدة التحكم (التوصية فقط)
يُعد تكامل HPE 3PAR أحد تكاملات التخزين العديدة المتاحة لمنصة IBM Turbonomic. الاتصال بأدوات التخزين لتوفير تخزين عالي الأداء لأحمال التشغيل الحساسة عند الحاجة.
تقديم تخزين عالي الأداء لأهم أعباء عملك عند الحاجة إليه.
استيعاب الروابط بين الموارد والتخزين وتطبيقاتك المسؤولة عن المهام الحساسة.
تحقيق رؤية دقيقة لاستهلاك الأحمال التشغيلية للمهام الحساسة لموارد التخزين والحوسبة والشبكة.
اتخاذ إجراءات تخصيص الموارد المناسبة لضمان حصول أعباء العمل الأكثر أهمية على وحدات التخزين عالية الأداء التي تحتاجها.