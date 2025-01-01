تكامل Instana Observability

تستطيع منصة IBM Instana Observability اكتشاف مخاطر التطبيقات والأعمال التي تؤثِّر في تجربة العملاء. وعند دمجها مع برنامج IBM Turbonomic، تُمكِّن المستخدمين من ربط أهداف مستوى الخدمة (SLOs) للتطبيقات مع تخصيص الموارد في البنية التحتية الأساسية، وأتمتة إجراءات التخصيص الديناميكي لمنصة IBM Turbonomic لضمان استمرار أداء التطبيقات.