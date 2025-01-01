التكامل مع Google Kubernetes Engine 
تمكن من تحقيق الأداء المستمر والمرونة من خلال الإجراءات المؤتمتة.
تمكن من تحسين GKE مجانًا لمدة 30 يومًا احجز عرضًا توضيحيًا مباشرًا
رسم تخطيطي مسطح باللونين الأزرق والبنفسجي يوضِّح التكامل بين الأنظمة من خلال الأتمتة
طريقة العمل

تعد خدمة Google Kubernetes Engine (GKE) خدمة Kubernetes مُدارة تسهل بناء ونشر وتحديث المجموعات. كما توفر طرق عرض أساسية لمجموعات GKE الخاصة بك. مع إدارة IBM Turbonomic لموارد GKE، فإنك تساعد على ضمان أداء التطبيقات الذي يجري تشغيلها على GKE. بالإضافة إلى ذلك، يمكنك عرض مجموعات GKE جنبًا إلى جنب مع التوزيعات الأخرى، سواء كانت Amazon Elastic Kubernetes Service أو Azure Kubernetes Servic أو Red Hat OpenShift أو أي إصدار أولي آخر من Kubernetes.

يعمل برنامج IBM Turbonomic أيضًا على دمج حاوية Kubernetes والحجيرة والعقدة وظهور مساحة الاسم مع باقي مجموعة التطبيقات. ولاتخاذ قرارات أكثر ذكاءً بشأن توفير الموارد، يمكن أن يتكامل برنامج IBM Turbonomic مع AppDynamics و Dynatrace، ما يتيح لك رؤية تطبيقات الأعمال والمعاملات التي تدعمها منصة Kubernetes والعلاقات بين التطبيقات والبنية التحتية.
تطلق الأتمتة العنان لقيمة أعمال Google Kubernetes Engine
البيانات المكتشفة

الكيانات

  • الخدمات
  • الحاويات
  • حجيرات الحاوية
  • عُقد الحاويات
  • المشروعات (مساحات الأسماء)
  • وحدات تحكم أحمال التشغيل
  • مواصفات الحاوية
  • وحدات التخزين
  • الأجهزة الظاهرية

المقاييس

  • وقت الاستجابة
  • المعاملات
  • الذاكرة الافتراضية
  • طلب الذاكرة الافتراضية 
  • وحدة معالجة مركزية افتراضية
  • طلب وحدة معالجة مركزية افتراضية
  • اختناق وحدة المعالجة المركزية
  • حصة طلب الذاكرة الافتراضية 
  • حصة طلب وحدة المعالجة المركزية
  • الحصة الحدية للذاكرة الافتراضية
  • الحصة الحدية لوحدة المعالجة المركزية الافتراضية
  • السلع المعتمدة على البنية التحتية 

الإجراءات الصادرة

  • تعليق
  • تكبير/تصغير حجم الحاوية
  • نقل حجيرة
  • توفير ذاكرة افتراضية
  • توفير وحدة معالجة مركزية افتراضية
  • طلبات الذاكرة الافتراضية
  • طلبات وحدة المعالجة المركزية الافتراضية
  • عدد المستهلكين
  • نقل Virtual Machine
  • نقل تخزين Virtual Machine
  • إعادة تكوين التخزين
  • إعادة تكوين Virtual Machine

الإصدارات المدعومة

  • يدعم برنامج IBM Turbonomic جميع الإصدارات الأولية من Kubernetes
المزيد من عمليات تكامل منصة الحاويات

يعد التكامل مع Google Kubernetes Engine هو أحد عمليات تكامل منصات الحاويات المتعددة المتاحة لمنصة IBM Turbonomic. اتصل بمنصات الحاويات لتحقيق إدارة مبنية على التطبيقات، وإدارة للواجهة الأمامية والخلفية للتطبيقات (Full Stack) باستخدام قرارات تلقائية للحصول على أداء مستمر.

 عرض جميع عمليات التكامل ®Red Hat® OpenShift

تمتع بأتمتة القرارات التي تساهم في ضمان الأداء وتقليل التكاليف والحفاظ على الالتزام بالمعايير.

 تعرف على المزيد Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS)

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 تعرف على المزيد Kubernetes

تمكن من إدارة الموارد في كل طبقة من مجموعة التطبيقات بشكل مستمر وتلقائي؛ للمساعدة في ضمان الأداء الأمثل.

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لقد حان وقت تسريع العمليات

ابدأ رحلتك نحو تحسين أداء التطبيق بصورة مستمرة مع تقليل التكاليف بأمان.

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