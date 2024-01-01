تسعير IBM Turbonomic
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البدء باستخدام Turbonomic للحصول على تقييم لمدة 30 يومًا يشمل تحسينًا غير محدود لموارد تطبيقاتك  تكاليف السحابة لحساباتك على AWS وAzure وGCP.​

 جرِّب مجانًا الأساسيات *40,000 دولار أمريكي سنويًا للشركات الناشئة والمشاريع المتنامية

يوفر Turbonomic Essentials للمستخدمين خدمة بسيطة وآمنة لتحسين تكاليف السحابة وإدارة موارد السحابة بشكل فعال ومستمر دون التضحية بأداء التطبيقات. 

 القياسي مُسعر حسب مراقبة التكاليف** للمؤسسات

مُصمَّم لبيئات المؤسسات الديناميكية. Turbonomic Standard يوفر رؤية شاملة وتحسين التكاليف في السحابة ومركز البيانات عبر بيئات السحابة الهجينة دون التأثير على أداء التطبيقات.​

**(% من تكاليف السحابة) وManaged Virtual Server (MVS)

تحسين السحابة العامة

ربط حسابات AWS وAzure وGCP وحسابات الفوترة لتحسين Iass والتخزين.

تحسين Kubernetes​

ربط منصات الحاويات بما في ذلك EKS وAKS وGKE.

تحسين التطبيق وموارد قاعدة البيانات​

ربط أدوات مراقبة أداء التطبيقات (APM)، وخوادم التطبيقات، وخوادم PaaS السحابية، وخوادم قواعد البيانات مثل RDS وSQL​.

نفق الاتصال الآمن Secure Connect لمركز البيانات​

التواصل بأمان وتحقيق تحسين الأداء للأصول المحلية الموجود خلف جدار الحماية لديك.

تحسين مركز البيانات المحلي​

اربط مديري الآلات الافتراضية، والتخزين، والبنية التحتية فائقة التكامل.

تحسين قائم على أهداف مستوى الخدمة (SLO)

تحديد وأتمتة أهداف مستوى الخدمة (SLOs) للتطبيقات.

تسجيل الدخول الموحد للمؤسسات

وفر وصول المستخدمين إلى Turbonomic عبر منصة إدارة الهوية والوصول (IAM) الخاصة بمؤسستك​.
  • استخدام غير محدود لمدة 30 يومًا​
  • عدد غير محدود من Manged Virtual Servers (MVS)

 
  • أقل من مليوني دولار أمريكي إنفاق سنوي على البيئة السحابية​
  • أكثر من 2 مليون دولار أمريكي هي تكلفة البيئة السحابية سنويًا ​أو 200 Managed Virtual Servers (MVS) أو أكثر

 

البرمجيات كخدمة (SaaS) فقط

البرمجيات كخدمة (SaaS) فقط

SaaS، وهو نوع من البرمجيات المُدارة

*الأسعار المعروضة إرشادية، وقد تختلف حسب الدولة، ولا تشمل أي ضرائب ورسوم مطبقة، وتخضع لتوفُّر المنتج المعروض في المنطقة المحلية.
حان الوقت لتجربة Turbo

ابدأ رحلتك نحو تحسين أداء التطبيق بصورة مستمرة مع تقليل التكاليف بأمان.

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الحواشي

2 إخلاء المسؤولية بشأن أداة حساب وتقدير الأسعار

الأسعار المحسوبة هي تقديرات مقدمة لأغراض التخطيط فقط، مع أخذ الخصومات المحتملة من IBM في الاعتبار، وليست عرضًا رسميًا من IBM أو من شريك أعمال IBM. قد تعكس التقديرات السعر الإجمالي المخفض. بعض العوامل مثل التكوين والوظائف الإضافية أو المتطلبات الإضافية ستؤثر على السعر النهائي. شركاء أعمال IBM يقومون بتحديد وتقديم تسعير IBM Turbonomic الخاص بهم، ولا تلتزم شركة IBM ولا شركاء أعمال IBM بالتقدير المقدم.

3 إخلاء مسؤولية حساب عائد الاستثمار (ROI)

تستند النتائج المعروضة على افتراضات معينة، بما في ذلك النتائج المستمدة من مؤسسة مركّبة في تقرير التأثير الاقتصادي الكلي 2024TM (PDF)الخاص بـ IBM Turbonomic بتكليف من IBM من Forrester Research. يتم توفير نتائج هذه الأداة لأغراض توضيحية فقط، لمساعدتك في تحديد ما إذا كنت تريد اعتبار Turbonomic أحد حلول الأعمال أم لا. لا تعتمد النتائج على بيانات فعلية أو نماذج إحصائية، وقد لا تكون دقيقة أو قابلة للتطبيق بالنسبة لك. ستختلف النتائج الفعلية بناءً على ظروف العمل الخاصة بك والاستخدام والتكوينات والبيئة، من بين عوامل أخرى. لا ينبغي الاعتماد على نتائج الآلة الحاسبة، وهي ليست ضمانًا أو التزامًا بأي نتائج مالية محتملة أو فعلية أو أي غرض آخر قد تحققه. سيختلف عائد الاستثمار الفعلي اعتمادًا على تكوينات وظروف العميل الفردية.