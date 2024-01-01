4 يونيو 2024 زيادة كفاءة Cloud Management باستخدام Turbonomic Essentials انضم إلينا في هذه الندوة التقنية المهمة حيث نستعرض كيف يمكن لفريقك الصغير والفعال إدارة AWS وAzure وGoogle Cloud وKubernetes معًا لضمان الأداء الأمثل للتطبيق بأقل تكلفة.

25 أبريل 2024 تحقيق التوازن بين الأداء الأمثل للتطبيق والتكاليف التقنية باستخدام القدرات المدعومة بالذكاء الاصطناعي انضم إلينا للاستماع إلى خبراء IBM الذين سيشاركون أمثلة من عملاء IBM الذين يستخدمون Instana وTurbonomic وApptio، وكيف تسهم هذه المنتجات في تحقيق التوازن وزيادة أداء تقنية المعلومات والقيمة التجارية.

24 أبريل 2024 زيادة قدرات بيئتك السحابية باستخدام Red Hat OpenShift وIBM Turbonomic استخدم إمكانات تطبيقات OpenShift من خلال الأتمتة التي يمكنك الوثوق فيها.