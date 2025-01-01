Kubernetes هي المنصة الحاسوبية المفضلة لمعظم المجموعات. بالنسبة للحاويات وحاويات الخدمة المصغرة التي تعمل على Kubernetes، ستقوم منصة IBM Turbonomic بإدارة الموارد تلقائيًا للمساعدة في ضمان الأداء. IBM Turbonomic software also stitches Kubernetes حاوية, حجيرات, العقدة and namespace visibility to the rest of the التطبيق مجموعة.
ولاتخاذ قرارات أكثر ذكاءً في توفير الموارد، يمكن لمنصة IBM Turbonomic أن تتكامل مع منصتي AppDynamics وDynatrace، مما يمنحك رؤية واضحة في تطبيق الأعمال والمعاملات التي تدعمها منصة Kubernetes والعلاقات بين التطبيق والبنية التحتية. وبالمثل، يمكن للمعلومات التكنولوجية ربط Kubernetes بالبنية التحتية الأساسية، سواء كانت المعلومات التكنولوجية المحلية هي Hypervisor أو السحابة. يتيح لك ذلك إمكانية التوسع أو الزيادة بثقة مع العلم بوجود سعة كافية لدعم هذه الزيادة في الطلب.
الكيانات المكتشفة
إذا تم توصيل حجيرات حجيات بوحدة تخزين ®Turbonomic تكتشف تكنولوجيا المعلومات كمجلد ثابت (VM) وتظهر الحجيرات المتصلة بوحدة تخزين
المقاييس المكتشفة
إجراءات التحسين التي تم إنشاؤها
ضمان استخدام الموارد بكفاءة على مستوى دقيق، والقضاء على اختناقات الأداء وعدم كفاءة التكلفة
قم بتحسين بيئة Kubernetes الخاصة بك باستمرار للتأكد من أن بيئة Kubernetes الخاصة بك تتمتع بالقدر المناسب من وحدة المعالجة المركزية والذاكرة والشبكة والتخزين
أتمتة الإجراءات لمنع تجاوز التكاليف والحفاظ على بيئة Kubernetes فعالة من حيث التكلفة
تحديد الاختناقات وحلها بشكل استباقي، مما يضمن توفر التطبيق Kubernetes الخاص بك على مستوى عالٍ من التوافر
تمكين موثوقية الموقع وفرق عمليات التطوير من خلال تمكين فرق العمل من اتخاذ القرارات بسرعة، وتقليل وقت الاستجابة من أيام إلى ثوانٍ
إدارة كل من الإرث محاكاة افتراضية والجيل القادم من الخدمة المصغرة من خلال جزء واحد من الزجاج
تخلص من التعقيدات باستخدام نموذج موحد لتطبيق Kubernetes والبنية التحتية
سدّ الفجوة بين عمليات التطوير وفرق التطبيق من خلال رؤية شفافة وقابلة للتدقيق في عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بالمعلومات الموارد على أساس عنصر التطبيق
تحديد الإجراءات وأتمتتها بناءً على الطلب في الوقت الحقيقي ومتطلبات التشغيل الآني، مما يسمح للفرق بالتركيز على مهام حساس
®Turbonomic’s الواجهة الأمامية والخلفية للتطبيقات (Full Stack) visualization, الأتمتة الذكية, مدعوم بالذكاء الاصطناعي الرؤى وتجريد براءة اختراع تمكنك من إدارة بيئة Kubernetes الخاصة بمجموعتك من جزء واحد من الزجاج.
استخدم الأتمتة في الوقت الفعلي والتحويلات في الوقت الفعلي لتحسين موارد التطبيق في الوقت الحقيقي، وضمان الأداء وتوفير المال.
تحسين Kubernetes الأتمتة Kubernetes لتحقيق أهداف مستوى الخدمة الفعالة من حيث التكلفة.
التكامل مع kubernetes هو واحد من عدة منصات حاوية التكامل المتاحة لمنصة IBM Turbonomic. الاتصال بمنصات حاوية لتحقيق إدارة المكدس الكامل (المكدس الكامل) مع اتخاذ قرارات آلية للأداء المستمر.
أتمتة القرارات التي تساعد في الوقت نفسه على ضمان الأداء وتقليل التكلفة والحفاظ على الامتثال.
يمكنك تحقيق الإدارة التلقائية للتطبيقات التي تعتمد على التطبيق، وإدارة مجموعات EKS الخاصة بك إلى جانب التوزيعات الأخرى.
احصل على تحليلات من أعلى إلى أسفل، وتحليلات موجهة نحو التطبيق تساعد على ضمان استمرار الأداء المستمر في التطبيق.
تحقيق الأداء المستمر والمرونة من خلال الإجراءات التلقائية.