التكامل مع كوبرنتس
إدارة الموارد في كل طبقة من طبقات التطبيق بشكل مستمر وتلقائي للمساعدة في ضمان الأداء الأمثل
تحسين Kubernetes مجاناً لمدة 30 يوماً احجز عرضًا توضيحيًا توضيحيًا مباشرًا
التكامل مع التكامل مع كوبرنتس للتوضيح IBM Turbonomic
كيفية عمل المعلوماتية

Kubernetes هي المنصة الحاسوبية المفضلة لمعظم المجموعات. بالنسبة للحاويات وحاويات الخدمة المصغرة التي تعمل على Kubernetes، ستقوم منصة IBM Turbonomic بإدارة الموارد تلقائيًا للمساعدة في ضمان الأداء. IBM Turbonomic software also stitches Kubernetes حاوية, حجيرات, العقدة and namespace visibility to the rest of the التطبيق مجموعة.

ولاتخاذ قرارات أكثر ذكاءً في توفير الموارد، يمكن لمنصة IBM Turbonomic أن تتكامل مع منصتي AppDynamics وDynatrace، مما يمنحك رؤية واضحة في تطبيق الأعمال والمعاملات التي تدعمها منصة Kubernetes والعلاقات بين التطبيق والبنية التحتية. وبالمثل، يمكن للمعلومات التكنولوجية ربط Kubernetes بالبنية التحتية الأساسية، سواء كانت المعلومات التكنولوجية المحلية هي Hypervisor أو السحابة. يتيح لك ذلك إمكانية التوسع أو الزيادة بثقة مع العلم بوجود سعة كافية لدعم هذه الزيادة في الطلب.
ال ®التكامل التوربوني التكامل مع كوبرنتس

الكيانات المكتشفة

  • الخدمة
  • حاوية 
  • مواصفات الحاوية
  • حاوية حجيرات
  • أحمال وحدة التحكم في التشغيل 
  • مساحة الاسم
  • مجموعة حاوية حاوية
  • Virtual Machines (VM)

إذا تم توصيل حجيرات حجيات بوحدة تخزين ®Turbonomic تكتشف تكنولوجيا المعلومات كمجلد ثابت (VM) وتظهر الحجيرات المتصلة بوحدة تخزين

المقاييس المكتشفة

  • وقت الاستجابة 
  • وقت المعاملات 
  • الذاكرة الافتراضية (VMem)
  • طلب في ميم
  • حصة طلبات VMEM 
  • حصة حد VMem Limit Limit
  • وحدة المعالجة المركزية الافتراضية (VCPU)
  • طلب وحدة المعالجة المركزية الافتراضية 
  • اختناق وحدة المعالجة المركزية الافتراضية 
  • حصة طلب وحدة المعالجة المركزية الافتراضية 
  • حصة الحد الأقصى لوحدة المعالجة المركزية الافتراضية
  • تخصيص طلب الذاكرة
  • تخصيص الذاكرة
  • تخصيص طلب وحدة المعالجة المركزية 
  • تخصيص وحدة المعالجة المركزية

إجراءات التحسين التي تم إنشاؤها

  • تحديد مواصفات الحاوية وتغيير حجمها (®فيا أحمال التشغيل وحدات التحكم)
  • تحديد حصص مساحة الاسم وتغيير حجمها (تغيير الحجم لأعلى فقط وليس لأسفل)
  • تحديد وحدات تحكم أحمال التشغيل وتغيير حجمها
  • تحديد وحدات التحكم في التشغيل وتوسيع نطاقها
  • تحديد وحركية حجج حجج حجج
  • تحديد وتوفير حجج حجج حجج حجج
  • تحديد وتعليق حجج حجج حجج
  • تحديد وإعادة تهيئة Kubernetes العقدة Kubernetes
تحسين الموارد في الوقت الفعلي لـ Kubernetes

  • ضمان استخدام الموارد بكفاءة على مستوى دقيق، والقضاء على اختناقات الأداء وعدم كفاءة التكلفة

  • قم بتحسين بيئة Kubernetes الخاصة بك باستمرار للتأكد من أن بيئة Kubernetes الخاصة بك تتمتع بالقدر المناسب من وحدة المعالجة المركزية والذاكرة والشبكة والتخزين

  • أتمتة الإجراءات لمنع تجاوز التكاليف والحفاظ على بيئة Kubernetes فعالة من حيث التكلفة

 
ضمان الأداء الآمن لـ Kubernetes

  • تحديد الاختناقات وحلها بشكل استباقي، مما يضمن توفر التطبيق Kubernetes الخاص بك على مستوى عالٍ من التوافر 

  • تمكين موثوقية الموقع وفرق عمليات التطوير من خلال تمكين فرق العمل من اتخاذ القرارات بسرعة، وتقليل وقت الاستجابة من أيام إلى ثوانٍ

  • إدارة كل من الإرث محاكاة افتراضية والجيل القادم من الخدمة المصغرة من خلال جزء واحد من الزجاج
محاذاة فرق عمليات التطوير وتكنولوجيا المعلومات العمليات

  • تخلص من التعقيدات باستخدام نموذج موحد لتطبيق Kubernetes والبنية التحتية 

  • سدّ الفجوة بين عمليات التطوير وفرق التطبيق من خلال رؤية شفافة وقابلة للتدقيق في عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بالمعلومات الموارد على أساس عنصر التطبيق

  • تحديد الإجراءات وأتمتتها بناءً على الطلب في الوقت الحقيقي ومتطلبات التشغيل الآني، مما يسمح للفرق بالتركيز على مهام حساس

 
إدارة الموارد ذاتية التحسين لـ AWS وكل شيء آخر

®Turbonomic’s الواجهة الأمامية والخلفية للتطبيقات (Full Stack) visualization, الأتمتة الذكية, مدعوم بالذكاء الاصطناعي الرؤى وتجريد براءة اختراع تمكنك من إدارة بيئة Kubernetes الخاصة بمجموعتك من جزء واحد من الزجاج.

 إدارة موارد التطبيقات

استخدم الأتمتة في الوقت الفعلي والتحويلات في الوقت الفعلي لتحسين موارد التطبيق في الوقت الحقيقي، وضمان الأداء وتوفير المال.

 تحسين kubernetes

تحسين Kubernetes الأتمتة Kubernetes لتحقيق أهداف مستوى الخدمة الفعالة من حيث التكلفة.
المزيد من منصة حاوية التكامل

التكامل مع kubernetes هو واحد من عدة منصات حاوية التكامل المتاحة لمنصة IBM Turbonomic. الاتصال بمنصات حاوية لتحقيق إدارة المكدس الكامل (المكدس الكامل) مع اتخاذ قرارات آلية للأداء المستمر.

 عرض جميع عمليات التكامل Red Hat® OpenShift®

أتمتة القرارات التي تساعد في الوقت نفسه على ضمان الأداء وتقليل التكلفة والحفاظ على الامتثال.

 تعرَّف على المزيد خدمة Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS)

يمكنك تحقيق الإدارة التلقائية للتطبيقات التي تعتمد على التطبيق، وإدارة مجموعات EKS الخاصة بك إلى جانب التوزيعات الأخرى.

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احصل على تحليلات من أعلى إلى أسفل، وتحليلات موجهة نحو التطبيق تساعد على ضمان استمرار الأداء المستمر في التطبيق.

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تحقيق الأداء المستمر والمرونة من خلال الإجراءات التلقائية.

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تكنولوجيا المعلومات وقت التوربو

ابدأ رحلتك إلى التطبيق العملي المستمر مع تقليل التكلفة بأمان.

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