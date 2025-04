Kubernetes هي المنصة الحاسوبية المفضلة لمعظم المجموعات. بالنسبة للحاويات وحاويات الخدمة المصغرة التي تعمل على Kubernetes، ستقوم منصة IBM Turbonomic بإدارة الموارد تلقائيًا للمساعدة في ضمان الأداء. IBM Turbonomic software also stitches Kubernetes حاوية, حجيرات, العقدة and namespace visibility to the rest of the التطبيق مجموعة.

ولاتخاذ قرارات أكثر ذكاءً في توفير الموارد، يمكن لمنصة IBM Turbonomic أن تتكامل مع منصتي AppDynamics وDynatrace، مما يمنحك رؤية واضحة في تطبيق الأعمال والمعاملات التي تدعمها منصة Kubernetes والعلاقات بين التطبيق والبنية التحتية. وبالمثل، يمكن للمعلومات التكنولوجية ربط Kubernetes بالبنية التحتية الأساسية، سواء كانت المعلومات التكنولوجية المحلية هي Hypervisor أو السحابة. يتيح لك ذلك إمكانية التوسع أو الزيادة بثقة مع العلم بوجود سعة كافية لدعم هذه الزيادة في الطلب.