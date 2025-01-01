Red Hat OpenShift التكامل

® Red Hat OpenShift (الرابط موجود خارج ®IBM.com) هو مصدر مفتوح حاوية Application Platform يعتمد على Kubernetes. يدير برنامج Turbonomic من IBM Turbonomic برنامج Kubernetes الموارد OpenShift من أجلك، ويُنشئ لك إجراءات محددة قابلة للتشغيل الآلي تساعد باستمرار على ضمان سلامة تطبيقك الذي يعمل على OpenShift.