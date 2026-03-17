وتؤدي إضافة هدف لنظام التحكم في الإصدارات، إلى جانب بيانات الاعتماد اللازمة لقراءة حالة Terraform، إلى إدخال سياق التعليمات البرمجية إلى الكيانات وتفاصيل الإجراءات داخل ®Turbonomic، في الحالات التي تُدار فيها هذه الكيانات كتعليمات برمجية بواسطة Terraform. ويتيح ذلك معالجة إجراءات التحسين بصورة أسرع وأكثر استنارة، سواء نُفذت يدويًا أو من خلال الأتمتة.

ويحتاج Turbonomic إلى وصول للقراءة فقط إلى ملفات حالة Terraform، حتى يتمكن من ربط الموارد المنشورة التي يعمل على تحسينها بمستودعات التعليمات البرمجية التي تصفها. كما يستطيع Turbonomic قراءة الحالة من HCP Terraform أو Terraform Enterprise Workspaces ومن مخازن بيانات AWS S3.