مع ServiceNow، يمكن للمستخدمين معالجة سير العمل لتغيير الإدارة والتكوين. صُممت منصة IBM Turbonomic للمساعدة بشكل مستمر في ضمان حصول التطبيقات على الموارد التي تحتاج إليها للأداء في جميع البيئات. يعمل برنامج IBM Turbonomic على تعزيز أداء التطبيقات من خلال تمكين المؤسسات من العمل على عمليات التطوير السريعة. ويمكن تحقيق ذلك من خلال تسجيل قرارات البرمجيات وإجراءاتها والموافقة عليها وتتبعها.

يمكن للعملاء تكوين سياسات منصة IBM Turbonomic لتسجيل الإجراءات في نظام ServiceNow الخاص بهم، وتقديم الإجراءات للموافقة ضمن سير العمل في ServiceNow. تدعم منصة IBM Turbonomic منصات ServiceNow باريس ومدريد ونيويورك وأورلاندو. يمكن نشر تكامل ServiceNow مباشرةً من متجر ServiceNow هنا وتتوفر وثائق منصة IBM Turbonomic هنا.

