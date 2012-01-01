مايكروسوفت هايبر-في التكامل
استخدم التسعير للمساعدة في ضمان حصول Virtual Machines على الموارد التي تحتاجها لأداء عملها
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مايكروسوفت هايبر-في التكامل Microsoft Hyper-V للتوضيح IBM Turbonomic
كيفية عمل المعلوماتية

إذا كان لديك عدد قليل من مضيفي Hyper-V في بيئتك، فيمكنك إضافتهم بشكل فردي كأهداف لمنصة IBM Turbonomic. أيضًا، إذا كنت قد نشرت مضيفي Hyper-V في مجال مجمّع (على سبيل المثال، كمجموعة تجاوز الفشل)، يمكنك تحديد مضيف Hyper-V واحد كهدف ويقوم البرنامج IBM Turbonomic تلقائيًا بإضافة الأعضاء الآخرين في تلك المجموعة.

ملحوظة: بالنسبة لبيئات Hyper-V الكبيرة، تعتبر تكنولوجيا المعلومات نموذجية لإدارة المضيفين ®VIA System Center Virtual Machines Manager (VMM). يمكنك تحديد خادم VMM كهدف، وسيستخدم النظام الأساسي IBM Turbonomic معلومات تكنولوجيا المعلومات لاكتشاف وإدارة مضيفي Hyper-V التابعين لنظام المعلومات الافتراضي V. إذا كنت تستخدم VMM، فلا يجب عليك إضافة مضيفات Hyper-V فردية كأهداف. للحصول على معلومات حول إضافة أهداف VMM، راج ع إضافة أهداف Virtual Machines مدير.

البيانات المكتشفة

الكيانات المقاييس الإجراءات المتخذة الإصدارات المدعومة
المزيد من برنامج التكامل الفائق

مايكروسوفت هايبر-في تكامل هو واحد من ثلاثة تكامل هايبر أدفايزر متاح لمنصة IBM Turbonomic. الاتصال بأدوات برنامج Hypervisor لإدارة الموارد واستخدام الإجراءات التلقائية للمساعدة في ضمان حصول الأجهزة الافتراضية دائمًا على الموارد التي تحتاجها للأداء، سواء في السحابة أو في السحابة.

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