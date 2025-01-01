Nutanix AHV التكامل التكامل
اكتشاف وإدارة الموارد في بيئة برنامج أكروبوليس هايبرفايزر الخاص بك للمساعدة في ضمان تطبيق الأداء
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IBM Turbonomic Nutanix التكامل AHV التكامل التوضيحي
كيفية عمل المعلوماتية

برنامج Nutanix AHV هو برنامج Hypervisor من النوع الأول تم تطويره بواسطة Nutanix. تكنولوجيا المعلومات هي منصة افتراضية آمنة وحديثة توفر حلاً خفيف الوزن وفعالاً لتشغيل Virtual Machines على Nutanix المجموعات أو في سحابة عامة. 

توفر منصة IBM Turbonomic حلاً شاملاً لإدارة وتحسين أداء البيئات الافتراضية. IBM Turbonomic يقوم البرنامج تلقائيًا بتحليل أداء Virtual Machines و أحمال التشغيل ويستخدم هذه المعلومات للتوصية بإجراءات حول تخصيص الموارد وتحسينها.

البيانات المكتشفة

الكيانات المقاييس الإجراءات المتخذة
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Nutanix AHV التكامل هو واحد من ثلاثة تكامل هايبرأوفر متاح لمنصة IBM Turbonomic. الاتصال بأدوات برنامج Hypervisor لإدارة الموارد واستخدام الإجراءات التلقائية للمساعدة في ضمان حصول الأجهزة الافتراضية دائمًا على الموارد التي تحتاجها للأداء، سواء في السحابة أو في السحابة.

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