Nutanix AHV التكامل التكامل

برنامج Nutanix AHV هو برنامج Hypervisor من النوع الأول تم تطويره بواسطة Nutanix. تكنولوجيا المعلومات هي منصة افتراضية آمنة وحديثة توفر حلاً خفيف الوزن وفعالاً لتشغيل Virtual Machines على Nutanix المجموعات أو في سحابة عامة.

توفر منصة IBM Turbonomic حلاً شاملاً لإدارة وتحسين أداء البيئات الافتراضية. IBM Turbonomic يقوم البرنامج تلقائيًا بتحليل أداء Virtual Machines و أحمال التشغيل ويستخدم هذه المعلومات للتوصية بإجراءات حول تخصيص الموارد وتحسينها.

