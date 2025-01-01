أطلق العنان للإمكانات الكاملة لبيئة VMware لديك باستخدام ®IBM® Turbonomic لتعزيز الكفاءة وضمان أداء مستمر. يعمل Turbonomic على تحسين الموارد لزيادة الاستفادة من استثماراتك الحالية وتمديد عمر البنية التحتية. كما يعمل Turbonomic كأداة تحسين لبرمجيات VMware التي تساعدك على:
تقليل تكاليف ترخيص VMware
اتخاذ قرارات أسرع بنسبة 70% لتخصيص الموارد
عملية أتمتة لتخصيص الموارد
توفير أكثر من 260 ألف دولار أمريكي في السحابة العامة
يعمل Turbonomic كأداة لتحسين أنظمة تشغيل VMware، حيث يحلل مستويات الطلب على الموارد بشكل مستمر ويتخذ إجراءات لنقل الأجهزة الافتراضية أو إضافتها أو إيقاف تشغيلها لتلبية الطلب وتحسين الاستخدام. وعلى عكس خدمات المراقبة التي تنبه إلى المشكلات بعد حدوثها، تتخذ أتمتة Turbonomic إجراءات لضبط الموارد لمنع المشكلات قبل حدوثها وتقليل الحاجة إلى معالجة الأخطاء.
فمن خلال تحسين أحمال التشغيل والموارد، يمكنك تعزيز الاستخدام والكثافة بأمان، ما يقلل الحاجة إلى تراخيص وأجهزة إضافية لبيئاتك الافتراضية.
يقلل Turbonomic من ضغط الموارد ويحسن أوقات الاستجابة، ما يؤدي إلى استمرار أداء التطبيقات وكفاءة البنية التحتية، ويوفر للمستخدمين النهائيين تجربة مستخدم رائعة باستمرار.
في البداية، كانت أولويتنا القصوى تتمحور حول تحقيق الكفاءة في تكاليف السحابة العامة لدينا. لكن سرعان ما اكتشفنا أن Turbonomic يمكنه تقديم المزيد في مجال تخصيص الموارد. كما يمكنه مساعدتنا في تجنب مشكلات الأداء، ليس فقط في السحابة العامة ولكن أيضًا في السحابة الخاصة. وهذا ما ميز Turbonomic عن الأدوات الأخرى المتاحة في السوق.
Dennys Ber
مدير قسم تكنولوجيا المعلومات
Natura &Co
بفضل أتمتة IBM Turbonomic المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تضمن أداء التطبيقات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، أصبح بإمكان فريقنا الآن تركيز جهوده على متابعة المبادرات الإستراتيجية بدلاً من التعامل مع المشكلات الطارئة.
Porshe Waddell،
مدير قسم الخوادم والتخزين
BBC Studios
”ساعدنا Turbonomic على توفير 30% من تكاليف ترخيص VMware مقارنةً بما كنا ندفعه في نموذج الترخيص الدائم، ما سمح لنا بالاستمرار في استخدام VMware Hypervisor بتكاليف أقل.“
Franco Piskur، رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات الموزعة، APIS IT