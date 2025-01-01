استفد إلى أقصى حد من استثماراتك في مركز البيانات من خلال تحسين برمجيات VMware
قم بأتمتة تخصيص موارد VMware لضمان أعلى أداء وكفاءة
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رسم توضيحي لتكامل IBM Turbonomic مع VMware vCenter

ندوة مباشرة عبر الإنترنت 8 أبريل 2025

 

أتمتة إدارة موارد التطبيقات لتحسين تكلفة السحابة بشكل أكثر ذكاءً. تعرَّف على كيفية أتمتة قرارات توفير موارد التطبيقات وتحسين الإنفاق على السحابة.

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حان الوقت لإعادة النظر في إستراتيجية VMware الخاصة بك.

 

أطلق العنان للإمكانات الكاملة لبيئة VMware لديك باستخدام ®IBM® Turbonomic لتعزيز الكفاءة وضمان أداء مستمر. يعمل Turbonomic على تحسين الموارد لزيادة الاستفادة من استثماراتك الحالية وتمديد عمر البنية التحتية. كما يعمل Turbonomic كأداة تحسين لبرمجيات VMware التي تساعدك على:

  • أتمتة تخصيص الموارد وتحديد موقع الأجهزة الافتراضية وإخلاء المضيف لضمان تشغيل المجموعات بكفاءة.
  • زيادة الكثافة بأمان وتجنب التنافس على الموارد من خلال تحديد حجم الأجهزة الافتراضية والموارد بشكل مناسب للحد من الهدر.
  • تحسين الموارد اللازمة لتعزيز الاستفادة بشكل أفضل من مضيفات ESXi.

 
استكشاف المزيد
عرض توضيحي تفاعلي
استمتع بجولة في المنتج واستكشِف ميزات ووظائف IBM Turbonomic.
ندوة إنترنت حسب الطلب
قلّل من أجهزة VMware وتكاليف التراخيص لتجنُّب 75% من تكاليف التحديث في السنة الأولى. شاهد ندوة الإنترنت الآن.
إعداد التقارير
نزِّل تقرير "Total Economic Impact™ of IBM Turbonomic" لعام 2024
فيديو
شاهِد IBM Turbonomic على قناة Fox وقناة Bloomberg في فقرة Inside The Blueprint.
الحاسبة
جرِّب الآلة الحاسبة: احصل على تقدير سريع للسعر وتوقعات عائد الاستثمار

زيادة استثماراتك في VMWare إلى أقصى حد ممكن

تعرف على كيفية تعزيز بيئة VMware باستخدام IBM Turbonomic لتحسين الأداء والكفاءة.

اقرأ المدونة
%30

 تقليل تكاليف ترخيص VMware

اتخاذ قرارات أسرع بنسبة 70% لتخصيص الموارد

 إنجازات العملاء: Apis IT  أكثر من 5800

عملية أتمتة لتخصيص الموارد

توفير أكثر من 260 ألف دولار أمريكي في السحابة العامة

 تسليط الضوء على العملاء: Natura
الفوائد
أتمتة تحسين برمجيات VMware

يعمل Turbonomic كأداة لتحسين أنظمة تشغيل VMware، حيث يحلل مستويات الطلب على الموارد بشكل مستمر ويتخذ إجراءات لنقل الأجهزة الافتراضية أو إضافتها أو إيقاف تشغيلها لتلبية الطلب وتحسين الاستخدام. وعلى عكس خدمات المراقبة التي تنبه إلى المشكلات بعد حدوثها، تتخذ أتمتة Turbonomic إجراءات لضبط الموارد لمنع المشكلات قبل حدوثها وتقليل الحاجة إلى معالجة الأخطاء.
تقليل التكاليف

فمن خلال تحسين أحمال التشغيل والموارد، يمكنك تعزيز الاستخدام والكثافة بأمان، ما يقلل الحاجة إلى تراخيص وأجهزة إضافية لبيئاتك الافتراضية.

تحسين الأداء

يقلل Turbonomic من ضغط الموارد ويحسن أوقات الاستجابة، ما يؤدي إلى استمرار أداء التطبيقات وكفاءة البنية التحتية، ويوفر للمستخدمين النهائيين تجربة مستخدم رائعة باستمرار.

المزايا

كثافة الأجهزة الافتراضية التخصيص المناسب للآلات الافتراضية إدارة القدرات الاستباقية التحسين عبر مجموعة من الخوادم التكامل
دراسات حالة شركة Natura

في البداية، كانت أولويتنا القصوى تتمحور حول تحقيق الكفاءة في تكاليف السحابة العامة لدينا. لكن سرعان ما اكتشفنا أن Turbonomic يمكنه تقديم المزيد في مجال تخصيص الموارد. كما يمكنه مساعدتنا في تجنب مشكلات الأداء، ليس فقط في السحابة العامة ولكن أيضًا في السحابة الخاصة. وهذا ما ميز Turbonomic عن الأدوات الأخرى المتاحة في السوق.

Dennys Ber
مدير قسم تكنولوجيا المعلومات
Natura &Co
 

 اقرأ دراسة الحالة BBC Studios

بفضل أتمتة IBM Turbonomic المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تضمن أداء التطبيقات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، أصبح بإمكان فريقنا الآن تركيز جهوده على متابعة المبادرات الإستراتيجية بدلاً من التعامل مع المشكلات الطارئة.

Porshe Waddell،
مدير قسم الخوادم والتخزين
BBC Studios

 اقرأ دراسة الحالة
ساعدنا Turbonomic على توفير 30% من تكاليف ترخيص VMware مقارنةً بما كنا ندفعه في نموذج الترخيص الدائم، ما سمح لنا بالاستمرار في استخدام VMware Hypervisor بتكاليف أقل.

Franco Piskur، رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات الموزعة، APIS IT

حان الوقت لتجربة Turbo

ابدأ رحلتك نحو تحسين أداء التطبيق بصورة مستمرة مع تقليل التكاليف بأمان.

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