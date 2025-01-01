في البداية، كانت أولويتنا القصوى تتمحور حول تحقيق الكفاءة في تكاليف السحابة العامة لدينا. لكن سرعان ما اكتشفنا أن Turbonomic يمكنه تقديم المزيد في مجال تخصيص الموارد. كما يمكنه مساعدتنا في تجنب مشكلات الأداء، ليس فقط في السحابة العامة ولكن أيضًا في السحابة الخاصة. وهذا ما ميز Turbonomic عن الأدوات الأخرى المتاحة في السوق.

Dennys Ber

مدير قسم تكنولوجيا المعلومات

Natura &Co

