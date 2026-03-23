تكامل Pure Storage

تُعَد Pure Storage مزوداً رائداً في توفير وحدات التخزين بالذاكرة الوميضية فقط. من خلال تكامل منصة IBM Turbonomic مع Pure Storage، يمكن للمنصة فهم كيفية استهلاك أعباء عمل المهام الحساسة لموارد التخزين والحوسبة والشبكة.

باستخدام هذه المعلومات، يمكن لبرنامج IBM Turbonomic توليد إجراءات توفير الموارد المناسبة للمساعدة في ضمان حصول مهام العمل الأكثر أهمية على سعة التخزين عالية الأداء التي تحتاج إليها، وفي الوقت الذي تحتاج فيه إليها تماماً. يتم اتخاذ كل قرار بشأن الموارد بناء على فهم الصورة الكاملة، وليس فقط بمورد واحد أو طبقة واحدة من مجموعة التطبيقات.

في حالات استخدام Pure Storage، تقوم منصة IBM Turbonomic بنقل أعباء العمل الأكثر تطلباً إلى مخازن البيانات المناسبة، مع الأخذ في الاعتبار تقنيات إلغاء التكرار والضغط الخاصة بـ Pure Storage عند تقديم توصيات بالإجراءات.