تكامل Pure Storage

تقديم تخزين عالي الأداء لأحمال التشغيل الحساسة عند الحاجة
تُعَد Pure Storage مزوداً رائداً في توفير وحدات التخزين بالذاكرة الوميضية فقط. من خلال تكامل منصة IBM Turbonomic مع Pure Storage، يمكن للمنصة فهم كيفية استهلاك أعباء عمل المهام الحساسة لموارد التخزين والحوسبة والشبكة.
باستخدام هذه المعلومات، يمكن لبرنامج IBM Turbonomic توليد إجراءات توفير الموارد المناسبة للمساعدة في ضمان حصول مهام العمل الأكثر أهمية على سعة التخزين عالية الأداء التي تحتاج إليها، وفي الوقت الذي تحتاج فيه إليها تماماً. يتم اتخاذ كل قرار بشأن الموارد بناء على فهم الصورة الكاملة، وليس فقط بمورد واحد أو طبقة واحدة من مجموعة التطبيقات.
في حالات استخدام Pure Storage، تقوم منصة IBM Turbonomic بنقل أعباء العمل الأكثر تطلباً إلى مخازن البيانات المناسبة، مع الأخذ في الاعتبار تقنيات إلغاء التكرار والضغط الخاصة بـ Pure Storage عند تقديم توصيات بالإجراءات.
الكيانات
الكم
مصفوفة الرفوف
وحدة تحكم
المقاييس
مقدار التخزين
توفير مساحة التخزين
عمليات الوصول إلى التخزين في الثانية
زمن الانتقال
الإجراءات الصادرة
زيادة حجم التخزين (التوصية فقط)
توفير وحدة تحكم التخزين (التوصية فقط)
يُعد التكامل مع Pure Storage واحداً من عدة تكاملات متوفرة لمنصة IBM Turbonomic لتخزين البيانات. الاتصال بأدوات التخزين لتوفير تخزين عالي الأداء لأحمال التشغيل الحساسة عند الحاجة.
