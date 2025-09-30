تضمن الأتمتة المستمرة الحفاظ على الأداء والكفاءة في مختلف بيئات مراكز البيانات الهجينة والافتراضية.
توفر منصة IBM® Turbonomic أتمتة موثوقًا بها ورؤية شاملة للبنية التحتية في مركز بياناتك. فمن خلال تحليل الطلب في الوقت الفعلي بشكل مستمر، تضمن المنصة حصول التطبيقات على الموارد التي تحتاجها لتعمل بكفاءة وموثوقية. حيث يمكنك تقليل الهدر وتحسين الكفاءة وتوفير التكاليف والعمل بثقة في مختلف البيئات الهجينة والافتراضية.
مواءمة الموارد مع الطلب في الوقت الفعلي لضمان تشغيل التطبيقات بشكل موثوق به عبر أعباء العمل والمجموعات في مركز بياناتك.
أتمتة توزيع أعباء العمل وتوسيعها لتقليل الجهد اليدوي مع الحفاظ على الكفاءة في البيئات المعقدة.
تنفيذ سيناريوهات لاختبار نمو أعباء العمل، وتحديث الأجهزة، أو خطط الترحيل، وتوجيه عملية التحديث بكل ثقة.
تحسين استخدام المضيفين والمجموعة لتأجيل دورات تحديث الأجهزة ودعم مبادرات التحديث الهجينة.
ضبط حجم أعباء العمل لإعادة استخدام السعة غير المستخدمة والانتفاع بها، وتقليل تكاليف التشغيل، وتحسين كفاءة الموارد في مركز بياناتك.
تطبيق إجراءات التحسين من خلال مهام سير عمل إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات (ITSM) لتتوافق مع سياسات الحوكمة وإدارة التغيير.
احصل على الدعم الكامل من IBM Technology Expert Labs، واستفِد من الإمكانات الكاملة لمنصة Turbonomic بأسعار حصرية للخدمات.
تم توفيره في الإنفاق السحابي خلال 12 شهرًا، كما نجح تنفيذ 5800 إجراء مؤتمت لإدارة الموارد خلال 90 يومًا. اكتشِف كيف تمكَّنت شركة Natura من تحسين الكفاءة والأداء باستخدام الأتمتة.
تم استردادها من الذاكرة في شهر واحد فقط، مع ضمان أداء 1000 جهاز افتراضي. اكتشِف كيف استخدمت شركة BBC Studios الأتمتة لإدارة بيئة تكنولوجيا المعلومات لديها.
انخفاض في تكاليف تراخيص VMware وتسريع اتخاذ قرارات تخصيص الموارد بنسبة 70%. اقرأ كيف تمكَّنت شركة APIS IT من تعزيز أداء الخدمات الحكومية الحيوية.
إجراء مؤتمت تم تنفيذه لتخصيص الموارد، ما أدى إلى توفير 619 ألف دولار أمريكي. استكشِف كيف تمكَّنت IBM TechZone من توفير مجموعات تقنية مخصصة للمستخدمين حول العالم.
عملية تحجيم مناسب تم تنفيذها خلال 12 شهرًا، كما تم توفير 650 ساعة خلال عام واحد. اكتشِف كيف حافظت شركة J.B. Hunt على أداء التطبيقات في البيئة السحابية الهجينة بمساعدة IBM Turbonomic.
نمو الأجهزة الافتراضية دون حاجة إلى أجهزة إضافية، مع دعم قرارات الموارد المؤتمتة. استكشِف كيف نجح بنك Metzler في ضمان أداء التطبيقات وحافظ على اتفاقيات مستوى الخدمة مع العملاء.
تقليل الحاجة إلى أجهزة VMware وتكاليف التراخيص، مع تجنُّب 75% من تكاليف التحديث في السنة الأولى.
يشير هذا التقرير إلى تحقيق وفورات في التقنيات السحابية بنسبة 35%، وانخفاض في تذاكر طلب دعم الأداء بنسبة 75%، وتحقيق عائد استثمار بنسبة 247% خلال ثلاث سنوات.
تعمل منصة Turbonomic على أتمتة عمليات مركز البيانات، وتحسين الإنفاق السحابي، وزيادة كفاءة Kubernetes.
حصلت منصة Turbonomic على أوسمة من G2 لأعلى عائد على الاستثمار، والقيادة في الشبكة، واعتماد المستخدمين. اطَّلِع على تقييمات المستخدمين الفعلية في تقارير موقع G2 عن فصل الشتاء.
تُسهم الإدارة المؤتمتة لموارد التطبيقات في تحسين أكثر ذكاءً لتكاليف السحابة.
تألقت منصة Turbonomic في برنامج "Inside the Blueprint" الذي يُعرض على Bloomberg و FOX Business.
تساعد منصة Turbonomic مهندسي المنصات وعمليات التطوير على تحسين سرعة الوصول إلى السوق وأداء التطبيقات.
نعم. تدعم منصة Turbonomic التحسين عبر العديد من برامج مراقبة أجهزة افتراضية مثل VMware وNutanix وMicrosoft Hyper-V؛ ومنصات حاويات مثل OpenShift Virtualization وKubernetes؛ وأشهر السحابات العامة بما في ذلك AWS وMicrosoft Azure وGoogle Cloud. حيث تضمن هذه القدرة أداءً ثابتًا للتطبيقات واستخدامًا فعَّالًا للموارد في مختلف بيئات مراكز البيانات الهجينة ومتعددة السحابات والمتنوعة.
نعم. تتكامل منصة Turbonomic مع أدوات المراقبة، وتنسيق العمليات المعقدة، وITSM مثل ServiceNow وvCenter وKubernetes والسحابات العامة. وتعمل عبر واجهات قياسية بما في ذلك واجهات REST API وWebhooks والبرامج النصية، وتقدِّم دعمًا أصليًا لنظام Kubernetes. حيث تعمل عمليات التكامل على تحسين الرؤية وتُتيح تنفيذ إجراءات مؤتمتة تتوافق مع مهام سير العمل الحالية لديك.
من خلال التحجيم المناسب لأعباء العمل باستمرار وإزالة الموارد غير المستخدمة، لا شك في أن تحسين مراكز البيانات سيسهم في ضبط التخصيص دون إفراط أو تفريط. يؤدي هذا النهج إلى خفض تكاليف التشغيل والطاقة مع تأجيل الإنفاق غير الضروري على البنية التحتية.
تعمل منصة Turbonomic على تحليل الطلب على أعباء العمل بشكل مستمر وأتمتة الإجراءات مثل توسيع النطاق والتوزيع والتحجيم المناسب لأعباء العمل لضمان أداء موثوق به وكفاءة عالية في مركز البيانات. على عكس الأدوات التقليدية التي تكتفي بإصدار التنبيهات عند حدوث المشكلات، تقدِّم منصة Turbonomic أيضًا توصيات قابلة للتنفيذ يمكن للمستخدمين تطبيقها يدويًا أو تلقائيًا.
نجحت المؤسسات التي تستخدم منصة Turbonomic في تقليل هدر الموارد وخفض تكاليف الترخيص بما يصل إلى 30% وضمان أداء التطبيقات. فقد استخدمتها الشركات في مختلَف الصناعات لتأجيل دورات تحديث البنية التحتية، وخفض تكاليف السحابة، وتحسين موثوقية الخدمات.
