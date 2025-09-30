تعمل منصة Turbonomic على تحليل الطلب على أعباء العمل بشكل مستمر وأتمتة الإجراءات مثل توسيع النطاق والتوزيع والتحجيم المناسب لأعباء العمل لضمان أداء موثوق به وكفاءة عالية في مركز البيانات. على عكس الأدوات التقليدية التي تكتفي بإصدار التنبيهات عند حدوث المشكلات، تقدِّم منصة Turbonomic أيضًا توصيات قابلة للتنفيذ يمكن للمستخدمين تطبيقها يدويًا أو تلقائيًا.