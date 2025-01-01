إن التكامل بين IBM Turbonomic وIBM ® ®Power Systems يجلب الذكاء الاصطناعي إلى توفير الموارد وإدارة IBM ®Power. يقوم التحليل الآني وتحليل الاتجاهات للاستخدام على الأقسام المنطقية (LPARs) و ®Power Systems بإنشاء إجراءات لضمان حصول التطبيق على المعالجة المطلوبة ®Power لتلبية احتياجات المستخدمين النهائيين وعمليات الأعمال التي تعتمد عليها.
الكيانات
المقاييس
الإجراءات المتخذة
®لا يدعم Turbonomic التنفيذ الأصلي لإجراءات تغيير حجم VP، ولكن يمكن تنفيذ الإجراءات باستخدام منصات الأتمتة الخارجية من خلال تزامن العمل سير العمل مثل Webhooks.
IBM PowerVM التكامل هو واحد من ثلاثة برامج تكامل هايبر تكامل متاحة لمنصة ®Turbonomic. الاتصال بأدوات برنامج Hypervisor لإدارة الموارد واستخدام الإجراءات التلقائية للمساعدة في ضمان حصول الأجهزة الافتراضية دائمًا على الموارد التي تحتاجها للأداء، سواء في السحابة أو في السحابة.
تعزيز الكفاءة والاستدامة مع رؤية الواجهة الأمامية والخلفية للتطبيقات (المكدس الكامل) وإدارة الموارد.
اكتشف الموارد في بيئة برنامج Acropolis Hypervisor لديك وقم بإدارتها للمساعدة في ضمان أداء التطبيق.
استخدم الأتمتة للمساعدة في ضمان حصولك على Virtual Machines على الموارد التي تحتاجها للأداء.