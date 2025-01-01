IBM PowerVM التكامل هو واحد من ثلاثة برامج تكامل هايبر تكامل متاحة لمنصة ®Turbonomic. الاتصال بأدوات برنامج Hypervisor لإدارة الموارد واستخدام الإجراءات التلقائية للمساعدة في ضمان حصول الأجهزة الافتراضية دائمًا على الموارد التي تحتاجها للأداء، سواء في السحابة أو في السحابة.