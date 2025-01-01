توفر Amazon Web Services (AWS) منصة بنية تحتية موثوقة وموثوقة للتوسع في السحابة. ومع ذلك، بالنسبة للكثيرين، غالبًا ما يصاحب الوعد بالمرونة والمرونة نقص في المرونة والمرونة في ما هو مطلوب من منظور توفير الموارد اللازمة للتطبيق. وهذا يؤدي إلى ضعف الأداء والفواتير التي تتجاوز الميزانية.
تعمل منصة Turbonomic من IBM بشكل مستمر على إنشاء إجراءات تعمل على تحسين مثيلات EC2 وقواعد بيانات RDS ووحدات تخزين EBS وElastic Kubernetes Service (EKS) بناءً على الطلب في الوقت الفعلي. تساعد الإجراءات المنصوص عليها في نظام المعلوماتية على ضمان الأداء مع تقليل التكلفة إلى الحد الأدنى. بالإضافة إلى ذلك، تدير منصة IBM Turbonomic منصة مخزونك من المخزون وتوجّه الإجراءات التي تزيد من استخدام وتغطية المخزون إلى أقصى حد، كل ذلك من خلال عدسة التطبيق العملي.
عندما تشرع الشركات في رحلة السحابة، غالبًا ما يكون الهدف ذو شقين: إلغاء التثبيت القابل للتوسع والاحتفاظ بتكاليف السحابة في الميزانية. ومع ذلك، بالنسبة للكثيرين، فإن الوعد بالمرونة والمرونة يعوقه عدم وجود معارف حول ما هو مطلوب من منظور توفير الموارد، مما يؤدي إلى ضعف الإدارة والفواتير التي تتجاوز الميزانية.
في هذه الورقة، ستتعرف في هذه الورقة البحثية على كيفية مواجهة هذه التحديات ®Turbonomic العنوان . تشمل الموضوعات ما يلي:
تعترف AWS بـ IBM Turbonomic كشريك تقني أساسي، مع كفاءات في السحابة وعمليات التشغيل والترحيل والتحديث وعمليات الترحيل والأمان.
®Turbonomic متاح الآن للشراء كبرنامج SaaS وبرنامج على AWS Marketplace (الرابط موجود خارج ®IBM.com).
خدمة SaaS مستضافة من AWS أو محلياً
يتصل دون وكيل بحساب (حسابات) AWS الخاص بك ®عبر واجهة برمجة التطبيقات (API) للقراءة فقط
يتكامل مع AWS CloudWatch لسحب جميع المقاييس والبيانات الوصفية
يكتشف كيانات AWS ويبدأ في إنشاء إجراءات التحسين في غضون 60 دقيقة
Virtual Machines (مثيلات EC2)
المجلدات
خوادم قواعد البيانات (مثيلات RDS)
المناطق
المناطق بما في ذلك GovCloud (الولايات المتحدة)
وحدة المعالجة المركزية الافتراضية للآلة الافتراضية
ذاكرة VM vMemory (في حالة تمكينها)
الوصول إلى التخزين التخزين الافتراضي (IOPS)
صافي إنتاجية الآلة الافتراضية
إنتاجية الإدخال/الإخراج للأجهزة الافتراضية
مبلغ التخزين التخزين VM
تغطية VM المثيلات المحجوزة
قاعدة البيانات vMemory
قاعدة البيانات vCPU
قاعدة بيانات التخزين التخزين المبلغ
إنتاجية الإدخال/الإخراج لقاعدة البيانات
معدل الوصول إلى ذاكرة التخزين المؤقت لقاعدة البيانات
اتصالات قاعدة البيانات
المخزن RI
تغطية RI (الآلات الافتراضية)
توسيع نطاق مثيل AWS لأعلى/لأسفل إلى نوع أو فئة مختلفة (بما في ذلك مثيلات AWS)
إيقاف/تشغيل مثيل AWS (المعروف باسم "إيقاف التشغيل")
توسيع نطاق حجم EBS لأعلى/لأسفل
حذف وحدة تخزين EBS غير موصولة
توسيع نطاق قاعدة البيانات لأعلى/لأسفل
شراء RI للمنطقة
تعظيم الاستفادة القصوى من المثيلات المحجوزة و خطة الادخار الحالية، وتحديد فرص زيادة تغطية الخصم
دعم دورات الإصدار السريعة من خلال نمذجة التكاليف وتحسينها من خلال سيناريوهات التخطيط "ماذا لو"
التحجيم التلقائي الواعي للتكاليف لمطابقة متطلبات التشغيل مع التخلص من نقص الاستخدام والإفراط في التوفير مع الحفاظ على الأداء
قم بنمذجة ومقارنة الأداء والآثار المترتبة على التكلفة لكل من خطط "الرفع والتحويل" وخطط الترحيل المحسّنة، وتعيين أحمال التشغيل الحالية لتناسب عائلات وأنواع EC2 و EBS - كما هي، ثم تحسينها
تعزيز التعاون بين فرق السحابة والتطبيقات وعمليات التطوير حول مصدر واحد للبيانات
تسريع أحمال التشغيل على AWS من خلال عمليات قابلة للتوسع وقابلة للتكرار لعمليات ترحيل أحمال التشغيل المستقبلية وعمليات دمج السحابة
اكتشاف وتعيين أوجه الترابط بين خدمات EKS، وخدمات EKS، والمواصفات، والمواصفات، وحاجات حجيرات ووحدات التحكم في التشغيل ومساحات الأسماء والمجموعات و Virtual Machines
تحسين أداء وتكلفة Kubernetes باستمرار ®فيا التحجيم الآلي الآلي التحجيم المناسب، حجيرات حركة وتوسيع نطاق المجموعة والتخطيط
® تتيح لك الواجهة الواجهة الأمامية والخلفية للتطبيقات (المكدس الكامل) من Turbonomic،مدعومــة مدعومــة بالذكاء الاصطناعي الرؤى والتجريد الحائز على براءة اختراع يمكّنك من إدارة جميع حسابات AWS الخاصة بمجموعتك - بالإضافة إلى بيئات مركز البيانات المحلية الأخرى - من جزء واحد من الزجاج.
احتواء إنفاق السحابة مع الحفاظ على التطبيق العملي مع أدوات تحسين السحابة القابلة للتشغيل الآلي.
قم بتسريع مبادرات ترحيل السحابة من خلال تخطيط الترحيل إلى السحابة بدقة وسهولة الاستخدام.
تحسين Kubernetes الأتمتة Kubernetes لتحقيق أهداف مستوى الخدمة الفعالة من حيث التكلفة.
أمازون ويب سيرفيسز ويب التكامل هو واحد من عدة Cloud Integration العامة المتاحة لمنصة IBM Turbonomic. اتصل بأدوات سحابة عامة لتحسين بيئتك، بما في ذلك المثيلات المحجوزة المخزونة، مع إجراءات يتم إنشاؤها باستمرار بناءً على الطلب في الوقت الفعلي.
قم بتحسين الآلات الافتراضية وقواعد البيانات ووحدات التخزين في Azure بناءً على الطلب في الوقت الفعلي من خلال الإجراءات التي يتم إنشاؤها باستمرار.
مطابقة طلب التطبيق مع خيارات تكوين منصة سحابية من Google بشكل مستمر وفي الوقت الفعلي.