يتيح تتبع المقاييس وجمعها في الوقت الفعلي، ما يُساعد تلقائيًا في ضمان أداء التطبيق
Prometheus هو أداة مراقبة مفتوحة المصدر تجمع المقاييس من مصادر مختلفة وتخزن البيانات في قاعدة Time Series Database لتحليلها. يستطيع Prometheus مراقبة أي جزء من تطبيقك، من الواجهة الأمامية إلى الواجهة الخلفية.
يزود Prometheus منصة ®IBM® Turbonomic بمقاييس تفصيلية حول أداء البنية التحتية للبيئة، بما في ذلك استخدام وحدة المعالجة المركزية، واستخدام الذاكرة، وحركة بيانات الشبكة، وغيرها من مؤشرات الأداء الرئيسية. تستخدم برامج IBM Turbonomic هذه البيانات لحل مشكلات الأداء بصورة تلقائية واستباقية، وتخصيص الموارد لتلبية الطلبات المتقلبة، والمساعدة على ضمان أداء جميع التطبيقات على النحو الأمثل.
يُعَد تكامل Prometheus إحدى عمليات التكامل المتعددة لإدارة أداء التطبيقات المتاحة على منصة IBM Turbonomic. تمكَّن من الاتصال بأدوات إدارة التطبيقات واستخدام مقاييس التطبيقات لتوجيه وأتمتة القرارات الذكية لتخصيص الموارد.
استفِد من الأتمتة التي تقلل من مخاطر أداء التطبيقات وتعزز من المرونة.
يُتيح استخدام مقاييس التطبيق لاتخاذ قرارات موارد أكثر ذكاءً.
يُساعد في الحصول على الرؤية والمعرفة والإجراءات التلقائية لضمان أداء التطبيقات بصورة مستمرة.
