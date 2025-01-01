تكامل Cisco AppDynamics
استفِد من مقاييس التطبيقات لاتخاذ قرارات أكثر ذكاءً بشأن تخصيص الموارد.
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رسم تخطيطي مسطح باللونين الأزرق والبنفسجي يوضِّح التكامل بين الأنظمة من خلال الأتمتة
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يُعَد Cisco AppDynamics حلًا لإدارة أداء التطبيقات، ويوفر تحليلات في الوقت الفعلي لتطبيقات الأعمال. تستفيد منصة IBM Turbonomic من مقاييس التطبيقات لاتخاذ قرارات أكثر ذكاءً بشأن تخصيص الموارد في البنية التحتية الأساسية. ومن خلال دمج برنامج IBM Turbonomic مع حل إدارة أداء التطبيقات في منظمتك، يمكنك تحويل المراقبة إلى إجراءات فعلية وضمان الأداء مع تقليل التكاليف.

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يُعَد تكامل Cisco AppDynamics إحدى عمليات التكامل المتعددة لإدارة أداء التطبيقات المتاحة على منصة IBM Turbonomic. تمكَّن من الاتصال بأدوات إدارة التطبيقات واستخدام مقاييس التطبيقات لتوجيه وأتمتة القرارات الذكية ذات الصلة بتخصيص الموارد.

 عرض جميع عمليات التكامل IBM Instana Observability 

استفِد من الأتمتة التي تقلل من مخاطر أداء التطبيقات وتعزز من المرونة.

 تعرف على المزيد Dynatrace

يُساعد في الحصول على الرؤية والمعرفة والإجراءات التلقائية لضمان أداء التطبيقات بصورة مستمرة.

 تعرف على المزيد New Relic

يسمح باستخدام مقاييس الأداء من التطبيقات وقواعد البيانات التي تجمعها New Relic لاتخاذ قرارات موارد أكثر ذكاءً.

 تعرف على المزيد Prometheus

يتيح تتبع المقاييس وجمعها في الوقت الفعلي، ما يُساعد تلقائيًا في ضمان أداء التطبيق.

 تعرف على المزيد Datadog

يوفّر إمكانية المراقبة الشاملة والإجراءات التلقائية ما يضمن الأداء الأمثل لجميع التطبيقات.

 

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