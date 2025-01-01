يُعَد Cisco AppDynamics حلًا لإدارة أداء التطبيقات، ويوفر تحليلات في الوقت الفعلي لتطبيقات الأعمال. تستفيد منصة IBM Turbonomic من مقاييس التطبيقات لاتخاذ قرارات أكثر ذكاءً بشأن تخصيص الموارد في البنية التحتية الأساسية. ومن خلال دمج برنامج IBM Turbonomic مع حل إدارة أداء التطبيقات في منظمتك، يمكنك تحويل المراقبة إلى إجراءات فعلية وضمان الأداء مع تقليل التكاليف.
الكيانات
تطبيقات الأعمال
معاملات الأعمال
الفئة
Node
قاعدة البيانات
الخادم
المقاييس
بالنسبة إلى معاملات الأعمال والتطبيقات والخدمات ذات الصلة بها، يجمع برنامج IBM Turbonomic بيانات المعاملات وأوقات الاستجابة.
بالنسبة إلى عناصر التطبيق، يجمع برنامج IBM Turbonomic بيانات وحدة المعالجة المركزية الافتراضية (vCPU)، والذاكرة الافتراضية (vMEM)، والمعاملات، والكومة، ووقت الاستجابة، والاتصالات، ووقت التجميع، والمسارات.
بالنسبة إلى قواعد البيانات، يجمع برنامج IBM Turbonomic بيانات وحدة المعالجة الافتراضية (vCPU)، والذاكرة الافتراضية (vMEM)، والمعاملات، والذاكرة المؤقتة، وذاكرة قاعدة البيانات (dbMEM)، والاتصالات، ووقت التجميع، والمسارات، وسجل المعاملات، ومعدل نجاح ذاكرة التخزين المؤقت لقاعدة البيانات.
الإجراءات الصادرة
تغيير حجم الكومة
تغيير حجم مجموعة المسارات
تغيير حجم سعة الاتصال
تعليق الجهاز الافتراضي
توفير الجهاز الافتراضي
ملاحظة: إجراءات إعادة تكوين التطبيقات هي إجراءات مُوصى بها؛ لأنها تتطلب تغييرات في التعليمات البرمجية والتكوين، بالإضافة إلى إعادة تشغيل التطبيق.
الإصدارات المدعومة
يُعَد تكامل Cisco AppDynamics إحدى عمليات التكامل المتعددة لإدارة أداء التطبيقات المتاحة على منصة IBM Turbonomic. تمكَّن من الاتصال بأدوات إدارة التطبيقات واستخدام مقاييس التطبيقات لتوجيه وأتمتة القرارات الذكية ذات الصلة بتخصيص الموارد.
استفِد من الأتمتة التي تقلل من مخاطر أداء التطبيقات وتعزز من المرونة.
يُساعد في الحصول على الرؤية والمعرفة والإجراءات التلقائية لضمان أداء التطبيقات بصورة مستمرة.
يسمح باستخدام مقاييس الأداء من التطبيقات وقواعد البيانات التي تجمعها New Relic لاتخاذ قرارات موارد أكثر ذكاءً.
يتيح تتبع المقاييس وجمعها في الوقت الفعلي، ما يُساعد تلقائيًا في ضمان أداء التطبيق.