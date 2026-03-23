

تُعد أنظمة التخزين IBM® FlashSystem العائلة الرائدة لأنظمة تخزين البيانات

للمؤسسات. يستخدم النظام شرائح الذاكرة الوميضية لتخزين البيانات-

مما يمنحك أداءً وكفاءةً رائدين في السوق. من خلال تكامل أنظمة تخزين IBM FlashSystem مع برنامج IBM® Turbonomic، يمكنك المساعدة في ضمان حصول أعباء العمل الأكثر أهمية

على تخزين عالي الأداء عند الحاجة إليه.

تعمل منصة IBM Turbonomic على مراقبة كيفية استهلاك التطبيقات لموارد التخزين، بالإضافة

إلى موارد الحوسبة والشبكات (من المستوى المنطقي إلى المستوى المادي)، كما يمكنها

توليد إجراءات توفير الموارد المناسبة لتزويد أعباء العمل الحرجة

بما تحتاجه تماماً لضمان الأداء الأمثل. يتم اتخاذ كل قرار يتعلق بتخصيص الموارد بناءً على فهم شامل

للصورة الكاملة، وليس بناءً على مورد واحد أو طبقة واحدة فقط من مجموعة التطبيق.