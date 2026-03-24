تكامل Dell EMC VMAX

استيعاب الروابط بين الموارد والتخزين وتطبيقاتك المسؤولة عن المهام الحساسة
تُعد عائلة Dell EMC VMAX فئة من أنظمة التخزين بالذاكرة الوميضية فقط، وقد صُممت خصيصاً لدعم أعباء عمل المهام الحساسة التي تتطلب أداءً عالياً وسعات تخزينية هائلة. تتصل منصة IBM® ®Turbonomic بأنظمة تخزين VMAX عبر مزود EMC SMI-S لاكتشاف وحدات تخزين VMAX، وتجمعات موارد التخزين، ومجموعات التخزين، والمصفوفات. برنامج IBM Turbonomic يربط كيانات التخزين هذه ببقية التطبيق ومجموعة البنية التحتية. يوفر هذا رؤية لعلاقات الموارد بين التخزين وتطبيقات المهام الحساسة التي يدعمها.
بالإضافة إلى ذلك، يوفر برنامج IBM Turbonomic إجراءات محددة لضمان حصول تلك التطبيقات على ما تحتاجه بالضبط، في الوقت الذي تحتاجه. وهذا يساعد على التخلص من مساحات التخزين المهدرة ويمنع مشكلات التخزين من التسبب في تدهور الأداء.
الكيانات
وحدة التخزين (عادية، رقيقة، وصفية)
تجمع موارد التخزين (VMAX3) / مجمع التخصيص السميك (thick) (سابقاً)
مجموعة التخزين (VMAX3) / مجمع التخصيص الرقيق (thin) (سابقًا)
مصفوفة VMAX
المقاييس
مقدار التخزين
توفير مساحة التخزين
عمليات الوصول إلى التخزين في الثانية
زمن الانتقال
الإجراءات الصادرة
التزويد
حذف
نقل
تغيير الحجم
الإصدارات المدعومة
