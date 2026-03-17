تُعد Red Hat® Ansible® Automation Platform حلًا شاملًا للأتمتة، يتيح للمؤسسات أتمتة تكوين البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والتطبيقات ونشرها وإدارتها. وهو يوفر وسيلة فعالة لأتمتة مهام تكنولوجيا المعلومات المتكررة والمستهلكة للوقت، كما يبسط المهام المعقدة من خلال واجهة بسيطة وسهلة الاستخدام. وبفضل مرونته، فهو يتميّز بفعالية عالية في الأتمتة داخل عمليات تكنولوجيا المعلومات الكاملة وعبرها.

ولتعظيم القيمة الناتجة عن التحسين باستخدام ®IBM® Turbonomic، يجب أتمتة الإجراءات ودمجها تشغيليًا ضمن المسارات، والعمليات، ومهام سير العمل. ويتكامل IBM Turbonomic مع Red Hat Ansible لتمكين العملاء من أتمتة مزيد من الإجراءات، وضمان أن يحظى كل إجراء من إجراءات Turbonomic بتنفيذ متسق ودقيق، وبما يتناسب على أفضل وجه مع مؤسساتهم وأعمالهم.