تُعد أحمال تشغيل الذكاء الاصطناعي كثيفة في استهلاك الموارد وحساسة للغاية لأعطال الأداء. تحلل Turbonomic الطلب على وحدة معالجة الرسومات ووحدة المعالجة المركزية والذاكرة في الوقت الفعلي، وتؤتمت قرارات التوسيع والتوزيع والتخصيص. وبالنسبة إلى Kubernetes وOpenShift، يستخدم النظام مقاييس أداء التطبيقات مثل التزامن، ووقت الاستجابة، ووقت الخدمة، وتأخيرات الانتظار لتعزيز توسع خدمات الاستدلال بالذكاء الاصطناعي التوليدي. عبر السحابة، والبيئات المحلية، والحاويات، تضمن Turbonomic الأداء المتسق مع تعزيز الاستفادة من الموارد.