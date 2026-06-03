توحّد IBM Concert® Observe قابلية ملاحظة التطبيقات والبنية التحتية والشبكات ضمن رؤية تشغيلية مشتركة. ومن خلال ربط بيانات القياس عن بُعد وتحديد علاقات الاعتماديات عبر البيئات الهجينة، تساعد الفرق على تحديد المشكلات بسرعة أكبر، وتقليل التعقيد التشغيلي، والحفاظ على أداء مرن للتطبيقات.