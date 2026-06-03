IBM Concert Observe

قابلية الملاحظة للواجهة الأمامية والخلفية للتطبيقات (Full Stack) لاكتشاف المشكلات بسرعة أكبر وتحسين الموثوقية

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توحيد قابلية الملاحظة عبر مجموعة التقنيات لديك

توحّد IBM Concert® Observe قابلية ملاحظة التطبيقات والبنية التحتية والشبكات ضمن رؤية تشغيلية مشتركة. ومن خلال ربط بيانات القياس عن بُعد وتحديد علاقات الاعتماديات عبر البيئات الهجينة، تساعد الفرق على تحديد المشكلات بسرعة أكبر، وتقليل التعقيد التشغيلي، والحفاظ على أداء مرن للتطبيقات.

القدرات الرئيسية

قابلية ملاحظة الواجهة الأمامية والخلفية للتطبيقات (Full Stack)

ترصد مكوّنات التطبيقات وترابطاتها تلقائيًا في الوقت الفعلي، وتتتبّع الطلبات عبر الخدمات المُصغَّرة والحاويات والبيئات السحابية. وبفضل الرؤية على مستوى التعليمات البرمجية، تستطيع الفرق اكتشاف المشكلات مبكرًا، وتحديد أثرها فورًا، والمساعدة في تقليل وقت حلها.

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لقطة شاشة لميزة التحديد التلقائي لمكوّنات التطبيقات وترابطاتها في IBM Instana

قابلية ملاحظة قواعد البيانات

تحدّد مراقبة أداء قواعد البيانات من البداية إلى النهاية الاستعلامات البطيئة ومعوقات الأداء ومشكلات الموارد. ويساعد الربط الواضح بين نشاط قواعد البيانات وأداء التطبيقات الفرق على تشخيص المشكلات وحلها بسرعة.

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لقطة شاشة لميزة مراقبة أداء قواعد البيانات في IBM Instana

قابلية ملاحظة وكلاء الذكاء الاصطناعي والنماذج اللغوية الكبيرة

احصل على رؤية في تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي والنماذج اللغوية الكبرى، بما في ذلك الموجّهات والاستجابات وزمن الانتقال والاعتماديات. وتساعد هذه الرؤية ذات السياق الكامل على رصد الحالات الشاذة، وتحليل سلوك النماذج، وضمان أداء موثوق للذكاء الاصطناعي عبر البيئات المعقدة.

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لقطة شاشة لميزة قابلية ملاحظة وكيل الذكاء الاصطناعي والنماذج اللغوية الكبيرة في IBM Instana

قابلية ملاحظة البنية التحتية

راقب البنية التحتية عبر المضيفين والحاويات وKubernetes والبيئات السحابية. ومن خلال ربط المقاييس والسجلات والتتبعات، تستطيع الفرق الحصول على صورة كاملة لحالة النظام، واكتشاف المشكلات مبكرًا، والحفاظ على الأداء على نطاق واسع.

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لقطة شاشة لميزة قابلية ملاحظة البنية التحتية في IBM Instana

قابلية ملاحظة الشبكات

حوّل بيانات الشبكة غير المُنسَّقة إلى رؤى عملية في الوقت الفعلي لمنع حالات تعطّل مكلفة. وتوفّر قابلية الملاحظة المرتكزة على التطبيقات رؤية كاملة لأداء الشبكة، مما يمكّن الفرق من ترتيب أولويات الخدمات المهمة وتحسين النتائج التشغيلية.

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لقطة شاشة لميزة قابلية ملاحظة الشبكات في IBM Instana

مراقبة التجربة الرقمية

ارصد تفاعلات المستخدمين الفعلية عبر تطبيقات الويب والأجهزة المحمولة من خلال جمع مقاييس الأداء وبيانات الأخطاء. ويساعد ذلك على تحليل أثرها في العملاء لتحديد أولويات التحسينات التي تعزز التجربة الرقمية.

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لقطة شاشة لميزة مراقبة تجربة المستخدم في IBM Instana

المراقبة الاصطناعية

حاكِ التفاعلات الفعلية عبر التطبيقات والشبكات لتحديد المشكلات قبل أن تؤثر في المستخدمين. ويساعد الاختبار المستمر للتوافر والأداء من منظور التطبيقات والشبكات معًا على ضمان تجارب موثوقة من البداية إلى النهاية عبر البيئات.

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لقطة شاشة لميزة المراقبة الاصطناعية في IBM Instana
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