الاستفادة من قابلية الملاحظة الموحدة والتحسين لدعم خدمات تكنولوجيا معلومات آمنة ومرنة
بصفتها الشركة المسؤولة عن أنظمة تكنولوجيا المعلومات في القوات المسلحة الألمانية، تتولى BWI GmbH مهمة تقديم خدمات تكنولوجيا معلومات آمنة وموثوقة وذات أهمية استراتيجية داخل ألمانيا وخارجها. مع إدارة ما يقرب من 1.15 مليون أصل من أصول تكنولوجيا المعلومات عبر آلاف الخوادم، وقوة عاملة تتجاوز 8000 موظف، تُدير BWI واحدة من أكثر بيئات تكنولوجيا المعلومات المحلية تعقيداً وأهمية من الناحية الاستراتيجية في أوروبا. لضمان استمرار الأداء العالي والجاهزية التشغيلية، لا سيما في سيناريوهات تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات، تعمل BWI باستمرار على تطوير عملياتها التقنية لتعزيز المرونة والشفافية والاستدامة طويلة الأمد.
مع توسع بيئات التطبيقات وتزايد حجم وتعقيد البنى التحتية، رصدت BWI فرصة لتعزيز رؤيتها حول استخدام موارد تكنولوجيا المعلومات وأداء الخدمات بشكل أكبر. في ظل تقلبات أسواق الأجهزة وطول دورات الشراء، أصبحت زيادة الشفافية والتخطيط للقدرات القائم على البيانات أمراً بالغ الأهمية لتعظيم الاستفادة من البنية التحتية الحالية مع الحفاظ على السيطرة الكاملة والسيادة. لِدعم هذا التوجه الاستراتيجي، بدأت BWI رحلة طويلة الأمد لتعزيز عمليات تكنولوجيا المعلومات لديها؛ مع التركيز على الإدارة الاستباقية للخدمات، والأتمتة الذكية، واتخاذ القرارات المستنيرة، وذلك من خلال العمل مع شريك قادر على توفير تقنيات مُثبتة وخبرة عميقة تتماشى مع متطلبات الحوكمة والأمن الخاصة بها.
للاستفادة من فرصتها الاستراتيجية، عقدت BWI شراكة مع IBM لتأسيس قاعدة موحدة وذكية لعمليات تكنولوجيا المعلومات؛ مع التركيز على تبسيط كيفية مراقبة وإدارة وتحسين بيئات تكنولوجيا المعلومات المعقدة والحيوية. بدءاً من عام 2022، شرعت شركة BWI في ربط إمكانية قابلية الملاحظة، ورؤى الأداء، ومهام سير العمليات التشغيلية في طبقة ذكاء تشغيلي مشتركة، من شأنها دعم اتخاذ قرارات أسرع وأكثر استنارة تحت سيطرة بشرية. لم يكن الهدف جمع أدوات إضافية، بل مواءمة الرؤى والإجراءات والحوكمة عبر بيئة تكنولوجيا المعلومات الحالية في BWI.
بدأت BWI في تصميم وتنفيذ منصتها الخاصة للأتمتة الموحدة داخل مقرها، بما يتناسب مع متطلباتها المتعلقة بالأمن والسيادة والنطاق. تجمع المنصة بين قابلية الملاحظة في الوقت الفعلي، وتحسين الموارد الذكي، والأتمتة القائمة على السياسات، حيث تعمل Red Hat Ansible Automation Platform كطبقة أتمتة مركزية. تلعب Ansible دوراً محورياً في توحيد سير العمل، وتمكين الأتمتة القابلة للتكرار، ودعم التحول من الإدارة اليدوية نحو عمليات أكثر هندسية ومرونة.
من خلال إثبات القيمة المهيكل، نجحت BWI في التحقق من كيفية عمل كل من IBM® Instana Observability و IBM® Turbonomic، اللذين أصبحا الآن جزءاً من منصة IBM® Concert، معاً ضمن هذا النموذج التشغيلي الموحد. توفر Instana رؤية آلية وفورية عبر التطبيقات والبنية التحتية، بينما تستفيد Turbonomic من هذه الرؤى لتقديم توصيات مستمرة قائمة على السياسات، بهدف مواءمة القدرة الاستيعابية وتوزيع الموارد مع متطلبات التطبيقات في الوقت الفعلي. معاً، يمنحان فرق العمليات رؤية مشتركة وسياقية تربط بين سلوك النظام والإدارة الفعالة للموارد.
يتيح هذا النهج المتكامل لشركة BWI المضي قدماً في الأتمتة بطريقة محكومة ومسؤولة. تساهم قدرات الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات و Netcool Operations Insights (NOI) الحالية في الكشف الاستباقي والتحليل، بينما تظل إجراءات الأتمتة خاضعة لسياسات واضحة، وعمليات اعتماد، ومسارات تدقيق، وآليات تراجع آمنة. المساعدون الأذكياء، وهي قدرات قائمة على الذكاء الاصطناعي تدعم التحقيقات وتوصي بالخطوات التالية؛ وتعمل تحت إشراف بشري، مما يضمن قابلية التفسير، والمساءلة، والسيادة التشغيلية الكاملة.
قامت IBM Expert Labs بدعم تصميم البنية التحتية، والتنفيذ، والتمكين التشغيلي، مما ساعد BWI على نشر ودمج هذه القدرات بشكل موثوق عبر بيئات عمل ضخمة ومحلية بالكامل. تشكل كل من IBM Instana و IBM Turbonomic و Ansible وقدرات الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات مجتمعةً أساساً موحداً للذكاء التشغيلي والأتمتة، مما يوفر قيمة تشغيلية ملموسة في الوقت الحالي، مع رسم مسار جاهز للمستقبل نحو أتمتة أكثر تقدماً ومعززة بالوكلاء كجزء من خارطة طريق BWI طويلة المدى.
من خلال تعزيز إمكانية قابلية الملاحظة عبر بنيتها التحتية لتكنولوجيا المعلومات، تمكنت BWI من تحسين طريقة إدارتها وتقديمها للخدمات الحيوية للقوات المسلحة الألمانية. تمنح الرؤية الفورية عبر التطبيقات والبنية التحتية فرق العمليات فهماً أوضح لسلوك النظام والاعتماديات المتبادلة، مما يتيح استجابات أسرع وأكثر ثقة في بيئات العمل المعقدة التي تعتمد بالكامل على البنية التحتية المحلية. وتساعد هذه الرؤية التشغيلية المشتركة على اتخاذ قرارات متسقة وتعزز استقرار الخدمة في ظل الظروف الصعبة.
بفضل هذه الرؤية المتزايدة، انتقلت BWI من أسلوب استكشاف الأخطاء وإصلاحها التفاعلي إلى إدارة خدمات أكثر استباقية. يمكن الآن تحديد المشكلات المحتملة ومعالجتها في مرحلة مبكرة من دورة حياتها، مما يساعد BWI على تجنب أو التعامل استباقياً مع ما يقرب من 30000 حالة من حالات تعطل خدمات تكنولوجيا المعلومات الفعلية والمحتملة سنوياً. يعمل هذا النهج على تحسين موثوقية الخدمة للمستخدمين النهائيين، مع تمكين فرق العمليات من حل المشكلات بكفاءة أكبر والتركيز على المبادرات ذات القيمة الأعلى التي تدعم التحسين المستمر.
كما ساهم تحسين الرؤية حول استخدام البنية التحتية في تعزيز قدرات شركة BWI في التخطيط وإدارة السعة. في بيئات محددة، حددت BWI ما يصل إلى 35% من السعة المحتملة التي يمكن تحريرها واستخدامها بفعالية أكبر، مما يمكّن المؤسسة من تأجيل شراء الأجهزة لمدة تصل إلى 12 شهراً عند الاقتضاء. لقد أدت هذه النتائج مجتمعة إلى تعزيز المرونة التشغيلية لـ BWI، ووفرت أساساً صلباً للتطور المستمر، مما يضع المؤسسة في مكانة تمكنها من توسيع نطاق الأتمتة بطريقة محكومة ومنظمة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على الإشراف البشري، والمساءلة، والسيادة التشغيلية الكاملة
تُعدّ BWI واحدة من أكبر شركات خدمات تكنولوجيا المعلومات في ألمانيا، حيث توفر خدمات تكنولوجيا معلومات مستقرة وآمنة وفعالة للقوات المسلحة الألمانية. تأسست BWI في عام 2006، وقد قامت بتوسيع محفظة خدماتها بشكل كبير لتشمل خدمات استشارية متخصصة والتطوير السريع لحلول تكنولوجيا المعلومات الجديدة. تلتزم BWI، التي تضم أكثر من 8000 موظف، بدفع عجلة التحول الرقمي للقوات المسلحة الألمانية وضمان جاهزيتها التشغيلية.
© حقوق الطبع والنشر محفوظة لشركة IBM Corporation، يونيو 2026.
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