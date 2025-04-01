مختبرات IBM Technology Expert Labs 

IBM مختبرات خبير00 Labs هي مجموعة خدمات احترافية مدعومة من قبل فريق من خبراء المنتجات ذوي الخبرة. يتمتع هذا الفريق المتمرس بخبرة فنية عميقة في مجال البرمجيات والبنية التحتية. وتتضمن مهاراتهم IBM البيانات و ® البيانات و ® البيانات و ® الأتمتة و ® الأتمتة و ® الاستدامة و ® الأمن و ® الشبكات المعرفة بالبرمجيات و ®IBM ® ®Power و IBM Storage و ®IBM Z و ® Z و LinuxONE و ®IBM ®GDPS و ®IBM Cloud.
نحن نستخدم منهجيات وممارسات وأنماط مجربة لمساعدة شركائنا على تطوير حلول معقدة وتحقيق نتائج أفضل للأعمال ودفع العملاء إلى اعتماد IBM البرمجيات والخوادم والتخزين.
تحديات العمل الملحة؟ ابتكر بسرعة باستخدام منهجيات IBM التي أثبتت جدارتها. ينتظر فريق من خبير خبير لبدء التحول الرقمي الخاص بك.
نحن نستخدم عمليات وممارسات مصقولة لتعزيز اعتماد العميل على برامج IBM والخوادم والتخزين.
نحن نطور حلولاً معقدة، ونقلل من مخاطر التنفيذ، ونساعدك على تحقيق فرص جديدة.
علاقاتنا الهندسية تعني الوصول أولاً بأول إلى Product Insights ، وميزة والحلول.
حلول مجربة ومصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتك.
يساعدك خبيرنا في تحقيق أقصى استفادة ممكنة من التقنية التقنية الخاصة بك، بدءًا من الأنماط المجربة والمصممة مسبقًا إلى المشاريع المخصصة المصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتك. من خلال خدماتنا، يمكنك الاستفادة من معرفتنا العملية أينما كنت في رحلتك.
قم ببناء الثقة من خلال التعليمات المتعمقة التي يتم توصيلها لك كيف ومتى وأين تريد تكنولوجيا المعلومات. اختر من دورة على الإنترنت إلى التدريب في الموقع.
الوصول إلى الخبرة الفنية المستمرة بعد المشاركة بجزء بسيط من تكلفة الاستشاريين المتفرغين.
هل تحتاج إلى مساعدة أكثر شمولاً؟ اسمح لخبيرنا بإدارة برنامجك IBM وخوادمك وخوادمك وخوادم التخزين على جميع المستويات.
watsonx يساعدك على إنشاء برنامج الذكاء الاصطناعي المخصص لأعمالك، وإدارة جميع مصادر البيانات، وتسريع وتيرة العمل على منصة واحدة.
باستخدام مساعد كود watsonx Code Assistant، يمكنك استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لتسريع عملية توليد الأكواد وزيادة إنتاجية المطورين.