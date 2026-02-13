برامج إدارة البنية التحتية الهجينة

تحديث السحابة الهجينة وإدارتها بثقة

عرض ثلاثي الأبعاد لبلاطات مسطحة متجاورة تمثل الذكاء الاصطناعي والأتمتة، مع أيقونات ملونة بدرجات الأزرق والبنفسجي.

تنفيذ السحابة الهجينة على النحو الصحيح​

توحيد إدارة البنية التحتية، وأتمتة الأمن، وقابلية الملاحظة، وإدارة التكاليف، لتسريع التسليم وتقليل المخاطر وتحسين الأداء عبر أي بيئة. يُمكِّن هذا النهج القائم على دورة الحياة المؤسسات من التحديث بثقة، وتشغيل عملياتها بكفاءة، وتحقيق عوائد أسرع وقابلة للقياس من استثمارات السحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي.​

شاهِد برنامجنا أثناء العمل

تحويل السحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي عبر أتمتة موحَّدة واتصال آمن.

نهج أتمتة موحَّد يحقق أقصى استفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي الكاملة عبر تجاوز تحديات البيئات الهجينة المجزأة. اكتشِف كيف يعمل كلٌّ من ®HashiCorp® Terraform و®Vault، و®Red Hat® Ansible و®OpenShift، وIBM® Hybrid Cloud Mesh معًا لتوفير وتكوين وربط أعباء عمل الذكاء الاصطناعي المحمولة بأمان عبر السحابات.

حسِّن التكلفة والأداء والتسليم عبر البيئات الهجينة

أتمتة السحابة الهجينة

تبسيط الأتمتة والحوكمة عبر السحابات من خلال أساس هجين قائم على السياسات وتجربة تطوير ذاتية الخدمة.
استراتيجية الحوسبة السحابية القائمة على مبدأ الثقة الصفرية

أتمتة نموذج الثقة الصفرية عبر السحابة الهجينة من خلال تضمين إدارة الأسرار، والتحقق من السياسات، والامتثال المستمر ضمن دورة حياة البنية التحتية.
إدارة التكاليف وإتاحة الرؤية

احصل على رؤى في الوقت الفعلي حول إنفاق السحابة الهجينة لتحسين الأداء وربط قرارات الاستثمار بنتائج الأعمال.
إدارة الهوية والوصول

وحِّد إدارة الهوية والأسرار لتطبيق نموذج الثقة الصفرية على مستوى المؤسسة دون المساس بالمرونة.
إدارة أداء ومرونة السحابة الهجينة

حسِّن أداء ومرونة السحابة الهجينة لتلبية اتفاقيات مستوى الخدمة (SLA) ودعم أحمال التشغيل على مستوى المؤسسة.
إدارة DNS وحركة البيانات في البيئات الهجينة

اضمن توافر التطبيقات ومرونتها بشكل متسق عبر المناطق والسحابات لدعم استمرارية الأعمال.
معترف به كمنتج رائد في السوق*
 
  • تقرير Magic Quadrant لعام 2025 حول منصات تنظيم الخدمات والأتمتة ​
 
  • تقرير Magic Quadrant لعام 2025 حول منصات تعدين العمليات ​
 
  • تقرير Magic Quadrant لعام 2025 حول منصات تطبيقات السحابة الأصلية (Red Hat)

استكشِف برامج البنية التحتية الهجينة المميزة من IBM

IBM Terraform

يُتيح لك Terraform أتمتة توفير البنية التحتية وإدارتها عبر نهج منهجي للمنصات.حيث تتم كتابة البنية التحتية والسياسات كتعليمات برمجية، ومشاركتها، والتحكم في إصداراتها، وتنفيذها في سير عمل موحَّد ومتسق يشمل البنى التحتية بأكملها، بدءًا من الخدمات السحابية إلى مراكز البيانات المحلية.

لقطة شاشة لواجهة لوحة معلومات المنتج التجريبية في Terraform وAnsible
لقطة شاشة من IBM Vault

IBM Vault

يوفر IBM Vault طبقة موثوقًا بها مركزية للبنية التحتية الهجينة من خلال إدارة الأسرار، وبيانات الاعتماد، والتشفير على نطاق واسع. كما يُتيح وصولًا قائمًا على الهوية وفي الوقت المناسب لمهام سير عمل البنية التحتية المؤتمتة والقائمة على الوكلاء - بما يدمج الثقة في طريقة عمل الأنظمة، لا في طريقة وصول المستخدمين إليها فقط. 

IBM Cloudability

يعزِّز ®IBM Cloudability قيمة الأعمال المتحققة من استثماراتك السحابية عبر توفير رؤية أكثر وضوحًا ومساءلة مالية لنموذج الإنفاق المتغيّر القائم على الاستهلاك في السحابة العامة.

%50
زيادة في تغطية RDS.
%35
انخفاضًا في الإنفاق على السحابة من خلال أتمتة العمليات المالية والسياسات.
لقطة شاشة لواجهة منتج Cloudability لشفافية النتائج.
لقطة شاشة للوحة معلومات واجهة IBM NS1 Connect

IBM NS1 Connect

توفر خدمة نظام أسماء النطاقات المُدارة ®IBM NS1 Connect اتصالات DNS موثوقة، وسريعة، ومعتمدة لمنع انقطاع الشبكة.

%15
تحسُّن في زمن الانتقال للمستخدمين عند النسب المئوية 75 و95.
200
انخفاضًا في زمن الانتقال بالمللي ثانية للمستخدمين الأقل نشاطًا.

Red Hat OpenShift

يمنح Red Hat OpenShift المؤسسات القدرة على الابتكار باستخدام ممارسات السحابة الأصلية، وتسريع تطوير التطبيقات، وتعزيز النمو. وبفضل خيارات نشر واستهلاك مرنة، يوفّر Red Hat OpenShift تجربة تطوير متسقة وفعّالة عبر السحابة الهجينة تتوافق مع متطلبات وممارسات منصات التطبيقات الحديثة التي تركّز على الأمن.

%29
تسريع دورة حياة التطبيقات لتحقيق وقت أسرع للوصول إلى السوق.
%20
زيادة في إنتاجية المطورين لتحقيق كفاءة أعلى.
واجهة مستخدم منتج Red Hat OpenShift
لقطة شاشة للوحة معلومات واجهة منتج Ansible Automation

منصة الأتمتة Red Hat Ansible

يعمل Red Hat Ansible Automation Platform على تحويل تكنولوجيا المعلومات من خلال تمكين عمليات أكثر كفاءة ومرونة وترابطًا على مستوى المؤسسة. إنه حل واحد موثوق به لأتمتة مهام سير العمل الحيوية على نطاق واسع، يدعم حالات استخدام الأتمتة في أي بيئة سحابة هجينة، ويوحِّد الفِرق والعمليات لضمان الامتثال.

%58
انخفاضًا في فترات التعطل غير المخطط لها لتجنُّب المخاطر.
%65
تسريع نشر موارد الحوسبة الجديدة.

IBM Apptio

يمنح ®IBM Apptio المؤسسات القدرة على النجاح في الإدارة المالية لتكنولوجيا المعلومات وإدارة بيئات تكنولوجيا المعلومات الهجينة المعقدة من خلال أتمتة جمع وتنظيم البيانات المالية والتشغيلية، مع توفير الرؤية والرؤى القائمة على البيانات لإدارة وتحسين الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات وإظهار قيمته وأثره في الأعمال.

من 20 إلى 25%
ترشيد في محفظة تطبيقاتك.
من 3 إلى 5%
من نفقات تكنولوجيا المعلومات تم تحويلها من التشغيل إلى النمو لتمويل الابتكار.
لقطة شاشة لواجهة مستخدم ميزة Apptio Billing
لقطة شاشة للوحة معلومات Kubecost

IBM Kubecost

يمكِّن ®IBM Kubecost فريق عمليات التطوير من متابعة الإنفاق على السحابة وKubernetes، وتحسين تكاليف البنية التحتية، والالتزام بإرشادات السياسات لتقديم خدمات فعَّالة ومتوافقة دون التأثير في الابتكار.

 

برنامج IBM Z

من خلال دمج الذكاء في الوقت الفعلي مع الأتمتة عبر وكلاء الذكاء الاصطناعي، يمكنك زيادة الإنتاجية بفعالية من حيث التكلفة، وتبسيط العمليات، وتطوير مهارات الفِرق بسرعة أكبر من خلال الابتكار في أنظمة الكمبيوتر المركزي المعزَّز بالذكاء الاصطناعي.

لقطة شاشة واجهة منتج ميزة IBM Z Operations Unite
اتخذ الخطوة التالية

ابدأ رحلتك في إدارة البنية التحتية الهجينة مع IBM. ​اعمل مباشرةً مع خبرائنا الفنيين لتحقيق قيمة فورية.
الحواشي

لا تدعم Gartner أي بائع أو منتج أو خدمة موضَّحة في منشوراتها البحثية، ولا تنصح مستخدمي التقنية باختيار المورِّدين الحاصلين على أعلى التقييمات أو أي تصنيف آخر فقط. تشمل منشورات أبحاث Gartner آراء مجموعة البحث والاستشارات لدى Gartner، وينبغي ألَّا يتم تفسيرها على أنها بيانات أو حقائق مؤكدة. تُخلي شركة Gartner مسؤوليتها عن جميع الضمانات الصريحة أو الضمنية فيما يتعلق بهذا البحث، بما في ذلك أي ضمانات تتعلق بقابلية التسويق أو الملاءمة لغرض معين.