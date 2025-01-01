برنامج الكمبيوتر المركزي لنظام IBM Z

برمجيات نظام مصممة للسحابة الهجينة، مع الأمان والمرونة والذكاء الاصطناعي وتحديث التطبيقات التي تحتاجها
حلول تحديث تطبيقات الكمبيوتر المركزي برمجيات الذكاء الاصطناعي للكمبيوتر المركزي
رسم توضيحي لبرنامج Z

يقدم برنامج الكمبيوتر المركزي لنظام ®IBM Z العديد من البرامج والتطبيقات وأنظمة التشغيل المصممة خصيصًا لأنظمة IBM Z.

في عصر يتميز بالاضطراب والابتكار السريع، تسعى المؤسسات إلى قابلية النقل والمرونة مع تحديث تطبيقاتها وبنيتها التحتية لتكنولوجيا المعلومات. توفر برامج وأجهزة نظام IBM Z للكمبيوتر المركزي تجربة سحابة هجينة، إلى جانب الذكاء الاصطناعي و المرونة و الأمان الضروريين لاحتياجاتك.
ما نقدمه
أدوات المطورين

تمكين تطوير البرمجيات بكفاءة من خلال دعم إنشاء وتصحيح الأخطاء واختبار وصيانة التطبيقات المصممة خصيصًا لبيئات الكمبيوتر المركزي.

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برنامج المعاملات

يضمن معالجة موثوقة وآمنة وعالية الأداء لمعاملات متعددة في وقت واحد، وهو أمر بالغ الأهمية للعمليات ذات المهام الحساسة في بيئات الكمبيوتر المركزي للمؤسسات.

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برنامج التحليلات

تمكين تحليل سريع وثاقب للبيانات مباشرةً على كمبيوتر IBM المركزي، باستخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وأدوات المصادر المفتوحة لذكاء الأعمال القابل للتنفيذ دون نقل البيانات.

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برنامج أتمتة تكنولوجيا المعلومات

يتيح المراقبة الفعالة والتحكم والأتمتة لعناصر النظام المتنوعة عبر موارد الأجهزة والبرامج الخاصة بالمؤسسة.

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برامج الأمان

حماية أجهزة الكمبيوتر المركزية من IBM من الثغرات الأمنية والتهديدات المتطورة من خلال تدابير الأمن الإلكتروني الآلية، مما يضمن الامتثال والحماية الشاملة ومرونة الأعمال. 

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برنامج إدارة

يضمن كفاءة عمليات الكمبيوتر المركزي من خلال مراقبة الأداء وإدارة التطبيقات وأتمتة المهام وحل المشكلات من خلال قدرات النسخ الاحتياطي والاستعادة.

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قواعد البيانات

يضمن الأداء العالي وقابلية التوسع والامتثال التنظيمي مع ميزات أمان قوية، مما يدعم الإدارة الفعالة لأحجام البيانات الكبيرة والمعاملات الحساسة في المؤسسات.

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برنامج التخزين

يضمن كفاءة التعامل مع البيانات وحمايتها وتحسينها وقابليتها للتوسع، وهو أمر بالغ الأهمية للحفاظ على تكامل البيانات وإمكانية الوصول إليها في أنظمة الكمبيوتر المركزي.

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البرامج المميزة
تحديث التطبيقات للسحابة الهجينة IBM Application Discovery and Delivery Intelligence

يُبسط عملية تصور التطبيقات وتحليل التبعيات على ®z/OS، مما يُمكّن فرق تكنولوجيا المعلومات من اتخاذ قرارات مدروسة بشأن مشاريع التحديث أو التوحيد أو الإيقاف.

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التطوير والاختبار لعمليات التطوير IBM Application Delivery Foundation for z/OS

تسريع إنتاجية التطوير من خلال البيئات المتكاملة، وأدوات تحليل المشكلات، ودعم اختبار الوحدات، وبناء الأتمتة، وقدرات النشر، وتعزيز الممارسات المرنة لعمليات التطوير وحلول السحابة الهجينة.

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المعالجة التعاونية للحوادث IBM Z Service Management Suite

المراقبة والأتمتة المركزية لأعباء العمل التجارية الحساسة على منصة IBM Z، مما يعزز الكفاءة التشغيلية ويضمن التوافر العالي من خلال قدرات الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات المتقدمة.

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أتمتة عناصر النظام IBM Z Service Automation Suite

نقطة تحكم واحدة لمجموعة واسعة من وظائف إدارة الأنظمة بما في ذلك الأتمتة وإدارة الشبكة وجدولة أحمال التشغيل. توفر المجموعة رؤية شاملة، وتحكمًا، وأتمتة لمجموعة واسعة من عناصر النظام، بما في ذلك موارد الأجهزة والبرامج للمؤسسات في نظام sysplex. 

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تحديث التطبيقات بمساعدة الذكاء الاصطناعي IBM watsonx Code Assistant for Z

عبارة عن منتج مدعوم بالذكاء الاصطناعي التوليدي تم تصميمه لتسريع تحديث تطبيقات الكمبيوتر المركزي بتكلفة أقل وبمخاطر أقل من البدائل الحالية.

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استكشف حسب قدرة المنصة الذكاء الاصطناعي
استخدم الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي لتحويل البيانات من كل معاملة إلى معارف في الوقت الفعلي باستخدام IBM Z.
تحديث التطبيقات
حدّث تطبيقات الكمبيوتر المركزي من خلال ممارسات متسقة على مستوى المؤسسة والاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي.
عمليات التطوير
استخدم أفضل ممارسات عمليات التطوير لتسريع تطوير التطبيقات وتوفير حلول سحابية هجينة عالية الجودة مع تقليل المخاطر وتحسين نشر أحمال التشغيل.
الأمان
عزز مستوى الأمن للمساعدة في حماية بيانات أعمالك من التهديدات الإلكترونية وبما في ذلك برامج الفدية الضارة باستخدام IBM Z.
الذكاء الاصطناعي لعمليات تقنية المعلومات
حسّن إدارة النظم وإدارة البيانات وعمليات تقنية المعلومات وأداء التطبيقات والمرونة التشغيلية باستخدام الذكاء الاصطناعي على الكمبيوتر المركزي من IBM.
المرونة
عزز بيئة السحابة الهجينة لديك مع مرونة رائدة في المجال، مما يضمن توافر ما يصل إلى 99.999999% من بيانات الكمبيوتر المركزي، والتعافي من الكوارث بسرعة والحماية القوية ضد التهديدات الإلكترونية.
سحابة هجينة
قم بدمج حلول نظام IBM Z للكمبيوتر المركزي في السحابة الهجينة الخاصة بك لتسريع التحديث بتكلفة ومخاطر أقل، وتقديم تجربة سحابية متسقة لتحقيق وقت أسرع للوصول إلى السوق.
الاستدامة
قلّل استهلاك الطاقة من خلال توحيد أحمال تشغيل x86 المحددة على نظام فعلي واحد من IBM Z.
الموارد برامج IBM Redbooks for IBM Z
استكشف المحتوى المصمم خصيصاً لبرمجيات IBM Z، ووفر الخبرة التقنية والموارد للمتخصصين التقنيين وشركاء الأعمال والعملاء والسوق الأوسع نطاقاً.
ترحيل البرامج
اكتشف كيف يساعد خبراء خدمات ترحيل البرمجيات IBM Z على تحقيق الترحيل الناجح إلى برامج IBM.
تحديث تطبيق الكمبيوتر المركزي
تسريع عملية التحول في بيئة IBM Z الخاصة بك من خلال موارد وتوجيهات وقدرات من إعداد مجموعة من الخبراء.
الخطوات التالية

البدء بتجربة برامج IBM Z وعمليات التنزيل.

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