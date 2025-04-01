احصل على نظام أسماء النطاقات (DNS) الذي يحقق المزيد. حوِّل القوة المحركة لشبكتك إلى محرك للابتكار

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خدمة مُدارة لنظام أسماء النطاقات الموثوق به

تتطلب التطبيقات المُدِرة للإيرادات دقة نظام أسماء النطاقات (DNS) الموثوق بها للحفاظ على استمرار تشغيل التطبيقات والمواقع الإلكترونية بالغة الأهمية. إذا لم تكن لديك بنية تحتية دائمة التشغيل ومرنة لنظام أسماء النطاقات (DNS)، فسيؤثر ذلك سلبًا في موثوقية الشبكة وتجارب المستخدمين. عند استخدام IBM NS1 Connect، ستحصل على الميزات التالية:

  • اتصالات سريعة وآمنة للمستخدمين في أي مكان في العالم مع توجيه متقدم وقابل للتخصيص لحركة مرور البيانات.
  • إن البنية التحتية دائمة التشغيل والمعتمدة على واجهة برمجة التطبيقات تمكِّن فِرَق تكنولوجيا المعلومات من مراقبة الشبكات، ونشر التغييرات، وتنفيذ الصيانة الدورية بكفاءة أعلى.
  • تساعد تحليلات بيانات DNS المتقدمة على تسهيل تحديد السبب الأساسي للخلل في حركة المرور، ما يُسهم في تحسين أداء نظام DNS بشكل أكبر.
متوفّر الآن: خطة التسعير الأساسية تبدأ من 250 دولارًا أمريكيًا**/شهريًا.
مقارنة أداء نظام أسماء النطاقات
المزايا
تحسين الموثوقية والمرونة

حافظ على سير عملك من خلال اتفاقية مستوى خدمة (SLA) تضمن وقت تشغيل بنسبة 100% ووسائل الحماية الإضافية للحماية من فترات التعطل.
تحسين أداء الشبكة على النحو الأمثل

وفِّر التطبيقات والخدمات والمحتوى بأداء يتناسب مع توقعات المستخدمين باستخدام شبكة NS1 Connect العالمية وتقنية توجيه حركة المرور.
تبسيط إدارة نظام أسماء النطاقات (DNS)

باستخدام NS1 Connect، يمكنك أتمتة مهام تكوين DNS (البسيطة والمعقدة) من خلال واجهة برمجة التطبيقات وعمليات التكامل المكونة مسبقًا.
السمات الرئيسية اتفاقية مستوى الخدمة في مدة التشغيل مطبقة بنسبة 100% على حل نظام أسماء النطاقات DNS

توفِّر شبكة NS1 Connect المرنة خدمة DNS الموثوق بها التي تعمل دائمًا دون انقطاع لتلبية احتياجاتك.

 استكشف الميزة الشبكة العالمية للبث نحو الأقرب

توفِّر بصمتنا العالمية المتمثلة في 26 نقطة وجود (PoP) باستخدام تقنية Anycast اتصالات سريعة في أي مكان يوجد فيه المستخدمون.

 استكشف الميزة الحماية الإضافية من الهجوم الموزع لحجب الخدمة (DDoS)

ضع حدًا أقصى للإنفاق القائم على الاستعلامات مع الحماية من الارتفاعات المفاجئة في حركة المرور من الهجمات الموزعة لحجب الخدمة.

 استكشف الميزة
طرق الشراء

تتوفر خدمة IBM NS1 Connect من خلال مجموعة متنوعة من خطط التسعير، بدءًا من الحسابات المجانية إلى حزم المؤسسات الكبيرة.
حساب مطور مجاني

يعرض حساب المطور المجاني NS1 Connect قدرات نظام أسماء النطاقات (DNS) الموثوق به من IBM، ما يُتيح للمستخدمين البدء في استخدامه في دقائق. وعلى الرغم من محدودية نطاق حركة البيانات، إلا إن واجهة برمجة التطبيقات الكاملة متاحة للاستخدام غير المحدود. ويُمكنك استخدامها في الإنتاج على أنها حل أساسي أو ثانوي.

سجل الاشتراك الآن تبدأ من 250 دولارًا أمريكيًا شهريًا* خطة Essentials على IBM.com

تمنحك خطتنا Essentials، المطوَّرة لتناسب الشركات النامية، الميزات التي تحتاجها لضمان اتصالات سريعة وموثوقة للمستخدمين النهائيين. ومتوفرة للشراء في موقع IBM.com.

بادر بالشراء الآن المميزة

يُخصص نظام NS1 Connect Premium للشركات التي تحتاج إلى نظام أسماء نطاقات (DNS) موثوق قابل للتوسع. ويعتمد التسعير على حجم الاستعلام وسجلات نظام أسماء النطاقات(DNS). كما يجري تسعير الخدمات الإضافية من خلال حجم الاستعلام. وتُقدِّم خطط المؤسسات دعمًا قابلًا للتخصيص وخدمات احترافية.

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اتخِذ الخطوة التالية

حسِّن مرونة شبكتك للحفاظ على استمرار تشغيل التطبيقات والمواقع الحساسة بشكل موثوق به مع IBM® NS1 Connect. 

 ابدأ مع حساب مطور مجاني انظر خيارات التسعير
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الحواشي

*الأسعار المعروضة إرشادية، وقد تختلف حسب الدولة، ولا تشمل أي ضرائب ورسوم مطبقة، وتخضع لتوفُّر المنتج المعروض في المنطقة المحلية.

 