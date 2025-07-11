Dropbox، المزود الرائد لخدمات استضافة الملفات، بنى سمعته على تقديم تجارب سلسة لمشاركة الملفات والتعاون لأكثر من نصف مليار مستخدم حول العالم. مع شبكة عالمية ضخمة تمتد لأكثر من 20 مجموعة، تلتزم الشركة بضمان خدمة متسقة وعالية الجودة بغض النظر عن أماكن تواجد المستخدمين.

ومع ذلك، واجهت Dropbox قيودًا غير متوقعة مع نهجها التقليدي في موازنة تحميل نظام اسم النطاق (DNS). اعتمدت الشركة على التوجيه المعتمد على الموقع الجغرافي، والذي غالبًا ما كان يوجه المستخدمين إلى أقرب نقطة تواجد (PoP) جغرافيًا بدلاً من النقطة الأكثر استجابة. على الرغم من أن هذه الطريقة بدت منطقية نظريًا في ذلك الوقت، إلا أنها أسفرت عن اتصال دون المستوى الأمثل وزيادة في زمن الانتقال للمستخدمين.

كانت المشكلة خطيرة بشكل خاص في بعض المناطق. على سبيل المثال، عانى المستخدمون في فلاديفوستوك وأيسلندا ومصر من عدم اتساق جودة الخدمة. بالنسبة لشركة يعتمد نجاحها على السرعة والموثوقية ورضا المستخدمين، فإن أوجه القصور في التوجيه هذه شكلت خطرًا جسيمًا على معايير الأداء العالمية لـ Dropbox.

أفضل طريقة لتحسين موازنة تحميل DNS وتجنب مثل هذه الحالات القصوى هي 'تعليمها' حول مخطط شبكتك،" يوضح Nikita Shirokov من فريق حركة المرور في Dropbox. تطلبت الشركة نهجًا أكثر ذكاءً يمكن أن يساعد في تحليل أداء الشبكة في الوقت الفعلي، بدلاً من الاعتماد على القرب الجغرافي فقط.