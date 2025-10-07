شركة Catchpoint تُعيد ابتكار طريقة تعاملها مع نظام أسماء النطاقات (DNS) باستخدام IBM® NS1 Connect
يعتمد العديد من المؤسسات العالمية الكبرى على Catchpoint لمراقبة أداء الإنترنت (IPM). تمتلك الشركة أكبر شبكة عملاء عالمية مع آلاف الأجهزة في أكثر من 100 دولة - ولدعم تواجدها العالمي، تعتمِد الشركة على خدمة DNS عالية الأداء والمرنة؛ لضمان استيعاب بيانات القياس عن بُعد عالميًا بشكل صحيح وإخطار العملاء بسرعة في حال ظهور أي مشكلات.
ومع ذلك، تعرَّض مزوِّد خدمة DNS السابق لهجوم DDoS شديد وانقطاعات متعددة، ما أدى إلى إضعاف قدرة Catchpoint على تقديم خدمات موثوق بها والحفاظ على مكانتها كمصدر موثوق به لقياس أداء الإنترنت لدى عملائها. وقد كان هذا الحدث نقطة تحوُّل مهمة بالنسبة إلى Catchpoint. لم يستطيعوا المجازفة بثقة العملاء باستخدام نظام غير معيب.
احتاجت Catchpoint إلى حل DNS يقلل من الاحتكاك التشغيلي، ويتكامل بسلاسة مع بنيتها التحتية الحالية، ويمنع فقدان البيانات الناتج عن المحاولات المتكررة أثناء استعلامات DNS. لقد حان الوقت لإعادة النظر في الاستراتيجية التي يطبّقونها في التعامل مع DNS لضمان كلٍّ من السرعة والموثوقية.
استجابةً لهذه التحديات، تعاونت Catchpoint مع IBM لتنفيذ IBM NS1 Connect، وهو حل DNS قوي ومرن. كان الدافع وراء هذا التعاون هو عدة عوامل رئيسية، بما في ذلك أداء نظام أسماء النطاقات العالمي وقدرته على التعامل مع أحجام كبيرة من حركة المرور بشكل موثوق به.
كانت عملية انتقال Catchpoint إلى NS1 Connect سلسة وفعَّالة، مع تدريب عملي مباشر وحد أدنى من التعطيل للعمليات. اختارت الشركة إعداد نظام مزدوج للمثيلات، والذي جمع بين خدمات الحل المستضافة والمشتركة لضمان التكرار والموثوقية - حتى عند استخدام جدران الحماية لتطبيقات الويب (WAFs) وشبكات توزيع المحتوى (CDNs). وقد أدَّى التكامل مع واجهة برمجة تطبيقات NS1 Connect لتتبُّع مخزون البنية التحتية إلى تبسيط العمليات بشكل أكبر. بالإضافة إلى ذلك، استوفت الخدمة جميع متطلبات Catchpoint لقياس البيانات.
نجحت Catchpoint أيضًا في تنفيذ توجيه حركة المرور بنجاح من خلال سلاسل التصفية وخدمات DNS المخصصة، والتي أثبتت قيمتها الكبيرة وعززت بشكل ملحوظ استجابة ومرونة منصة IPM الخاصة بها.
لم يؤد هذا النهج إلى تحسين المرونة فحسب، بل مكَّن أيضًا Catchpoint من استخدام بيانات المراقبة الخاصة بها لتوجيه حركة المرور الذكي في المستقبل.
بعد تنفيذ NS1 Connect، شهدت Catchpoint تحسّنًا كبيرًا في السرعة والمرونة والقدرة على الصمود - وهي عوامل حيوية لشركة يعتمِد عملها على بيانات الأداء في الوقت الفعلي. وأتاح التعاون بين IBM وشركة Catchpoint تعزيز بنيتها التحتية الرقمية، ما يضمن لها موثوقية وأداءً متسقًا وفعَّالًا.
ونتيجة لذلك، أصبحت الشركة الآن في موقع أفضل لتقديم خدمات عالية الجودة لعملائها مع الحفاظ على الكفاءة في التكاليف والعمليات. تتميز NS1 Connect ببنية تحتية متنوعة وتقدِّم خيارات نشر مرنة عبر مراكز البيانات من الفئة الأولى أو البيئات السحابية أو غيرها من الحالات. تساعد فحوصات الصحة المدمجة في سلاسل التصفية أيضًا على ضمان توجُّه استجابات DNS نحو خدمات صالحة،مما يقلل من خطر التعطل عن العمل ويحسِّن تجربة العملاء.
علاوةً على ذلك، تدعم شراكة Catchpoint مع IBM رحلتها المستمرة في التحول الرقمي، حيث توفِّر المرونة وقابلية التوسع اللازمة للتكيف مع التحديات والفرص المستقبلية في مجال مراقبة أداء الإنترنت المتطور.
تعتمد المؤسسات الرقمية على منصة IPM وخبرة Catchpoint لتحديد المشكلات وحلها بشكل استباقي عبر بنية الإنترنت بأكملها قبل أن تؤثِّر في العملاء أو القوى العاملة أو التجارب الرقمية. الإنترنت يعتمد على Catchpoint لما تتميز به من رؤية فريدة ورؤى متعمقة وشاملة حول الشبكة.
الترقية إلى IBM NS1 Connect للحصول على حلول DNS قوية مصممة خصيصًا للبنية التحتية العالمية لديك.
الأمثلة المقدَّمة للتوضيح فقط. ولكن تختلف النتائج الفعلية بناءً على تكوينات العميل وظروفه، وبالتالي لا يمكن توفير النتائج المتوقعة بشكل عام.