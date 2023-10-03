استكشف IBM NS1 Connect وفق السرعة التي تناسبك باستخدام حساب المطور المجاني الذي نوفره؛ حتى تتعرَّف على كيفية تمكُّن بنيتنا القائمة على واجهات API وتوجيه حركة المرور القابل للتخصيص والميزات الأخرى من مساعدتك على تحسين الموثوقية وتحسين أداء التطبيقات.
احصل على نظرة عامة على ما يتم تضمينه في IBM NS1 Connect ومقدمة عن كيفية عمله.
اقرأ الدليل التفصيلي حول كيفية تنفيذ حل IBM NS1 Connect الذي لديك.
قد يكون ترحيل تقنية جوهرية للشبكات أمرًا شاقًا غير يسير. تعرَّف على كيفية مساعدة IBM NS1 Connect على جعل عمليات ترحيل DNS الخاصة بك سهلة ومباشرة.
تدعم تقنية سلسلة التصفية (Filter Chain) الموجودة في IBM NS1 Connect قدرات توجيه حركة المرور المتقدمة. تعرَّف على المزيد حول آلية عمل سلاسل التصفية.
تعرَّف على توجيه حركة المرور القائم على مراقبة المستخدم الحقيقي (RUM)، والمصمم لتحسين تقديم التطبيقات عبر الشبكات المعقدة والموزعة عالميًا لتحسين تجربة المستخدم.
ألقِ نظرة متعمقة على بيانات مراقبة المستخدم الحقيقية (RUM)، وتعرَّف على كيفية استفادة تقنية توجيه حركة المرور في IBM NS1 Connect من بيانات RUM لتحسين تجربة المستخدم بأفضل شكل ممكن.
تتميز IBM NS1 Connect بقدرات توجيه حركة مرور متقدمة لتحسين كيفية توجيه حركة المستخدمين عبر شبكتك. تعرَّف على المزيد حول كيفية تكوين سياسات توجيه حركة المرور هذه.
يوفر توجيه حركة المرور القائم على مراقبة المستخدم الحقيقية (RUM) في IBM NS1 Connect قدرات توجيه حركة مرور أكثر تقدمًا مما تقدمه سلسلة التصفية القياسية. تعرَّف على كيفية تكوين توجيه حركة المرور القائم على مراقبة المستخدم الحقيقية (RUM).
يُعَد نظام DNS المخصص وظيفية إضافية اختيارية مدفوعة في منصة IBM NS1 Connect. حيث إنه يوفر مثيل DNS منفصلًا منطقيًا ومكررًا احتياطيًا وتجري مزامنته بسلاسة مع مثيل DNS المُدار لديك لمزيد من الحماية من فترات التعطل.
ويُعَد DNS Insights وظيفة إضافية مدفوعة في IBM NS1 Connect Managed DNS تساعدك على اكتشاف أي أخطاء في تكوين الشبكة باستخدام تحليلات بيانات DNS المرتبة والمنظمة. تعرَّف على المزيد حول كيفية استخدام DNS Insights.
احصل على نظرة عامة متعمقة حول كيفية الاستفادة من بيانات حركة مرور DNS لتحديد التكوينات الخطأ التي قد تؤثِّر سلبًا في تجربة المستخدم والموثوقية العامة. تعرَّف على المزيد حول كيفية مساهمة DNS Insights، وهي وظيفة إضافية اختيارية في IBM NS1 Connect، في جعل هذه المهمة أكثر بساطة من خلال السياسات والتقارير القابلة للتخصيص.
انضم إلى مجتمع المستخدمين هذا للتواصل مع محترفي الشبكات الآخرين، والوصول إلى البرامج التعليمية المتعمقة للمنتج، والبقاء على علمٍ بأحدث الميزات.
جرِّب IBM NS1 Connect بنفسك باستخدام حساب مجاني للمطورين.
اقرأ نظرة عامة حول كيفية استخدام سياسات توجيه حركة المرور في IBM NS1 Connect لتحسين أداء التطبيق لمستخدميك.
شاهد نظرة عامة سريعة على كيفية استخدام سلاسل التصفية NS1 Connect Filter Chains لتحسين المرونة باستخدام آليات تلقائية لتجاوز الفشل.
تعرَّف على كيفية مساهمة DNS وبيانات مراقبة المستخدم الحقيقي (RUM) في توفير حل جذاب لفِرَق موازنة الحمل التي تبحث عن وظائف أكبر بتكلفة أقل.
تعرَّف على سبب تأثير Global Anycast DNS في أداء التطبيق في مناطق معينة، بما في ذلك الصين والمناطق الخاضعة لها.
واحصل على نظرة عامة سريعة على كيفية تحسين تجربة المستخدم وإضافة المرونة، للصمود وقت الأزمات، وتقليل التكاليف باستخدام حل IBM NS1 Connect.
تعرَّف على كيفية تحسين تقديم التطبيقات من البداية إلى النهاية في البيئات الهجينة ومتعددة السحابة باستخدام توجيه حركة المرور المستندة إلى مراقبة المستخدم الحقيقي (RUM) في IBM NS1 Connect.
يكشف تقرير الاستطلاع هذا رؤى عالية القيمة حول الوضع الحالي والاتجاه المستقبلي لبنية الشبكة التحتية، ودوام اتصال التطبيقات، واستراتيجيات تقديم المحتوى.
في هذا الكتاب الإلكتروني، سنراجع إيجابيات وسلبيات مختلَف الطرق المتبعة لموازنة أحمال حركة مرور الشبكة وموازنة أحمال الخوادم العالمية (GSLB). سنلقي نظرة على الموازنات التقليدية المدمجة، وجدران الحماية لتطبيقات الويب (WAF)، وموازنات التحميل المرنة (ELB/ALB)، والحلول الداخلية لتحديد نقاط قوتها وضعفها. ثم سننظر بعد ذلك في الأساليب الجديدة والمبتكرة التي قد توفر مزيجًا من الوظائف والمرونة والفاعلية من حيث التكلفة التي تبحث عنها الشركات.
لقد أصبح بروتوكول HTTPS هو المعيار الأساسي لحركة المرور في التطبيقات والمواقع الإلكترونية على الإنترنت. لكن قد تصبح إدارة سجلات HTTPS أمرًا صعبًا ومعقدًا. ويسعدنا في منصة IBM NS1 Connect أن نقدِّم لعملائنا من الشركات منتج NS1 Connect managed DNS الخاص بنا. يمكنك الآن إدارة عمليات إعادة توجيه روابط URL وسجلات DNS وشهادات SSL من مكان واحد.
إذا استغرق تحميل الموقع الإلكتروني أكثر من 4 ثوانٍ، فسوف يغادر زائر من كل أربعة زوار الموقع، مما يعني خسارة في الإيرادات. ونظرًا لأهمية أداء DNS، تعاونت IBM مع خبراء مراقبة أداء الإنترنت في شركة .Catchpoint Systems, Inc لقياس سرعة اتصالات DNS عبر العالم، ومقارنة أداء مزودي DNS المعتمدين المختلفين. يمكنك تنزيل تقرير تمهيدي موجز أعددناه لكي تتعرَّف على المزيد حول النتائج.