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رسم بياني معلوماتي مع أيقونات خطية توضِّح الأداء الوظيفي لحل NS1 Connect
التجربة

استكشف IBM NS1 Connect وفق السرعة التي تناسبك باستخدام حساب المطور المجاني الذي نوفره؛ حتى تتعرَّف على كيفية تمكُّن بنيتنا القائمة على واجهات API وتوجيه حركة المرور القابل للتخصيص والميزات الأخرى من مساعدتك على تحسين الموثوقية وتحسين أداء التطبيقات.

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التخطيط نبذة عن منصة IBM NS1 Connect

احصل على نظرة عامة على ما يتم تضمينه في IBM NS1 Connect ومقدمة عن كيفية عمله.

 بدء استخدام IBM NS1 Connect

اقرأ الدليل التفصيلي حول كيفية تنفيذ حل IBM NS1 Connect الذي لديك.

 طريقة IBM NS1 Connect المتبعة لترحيل نظام DNS بسلاسة

قد يكون ترحيل تقنية جوهرية للشبكات أمرًا شاقًا غير يسير. تعرَّف على كيفية مساعدة IBM NS1 Connect على جعل عمليات ترحيل DNS الخاصة بك سهلة ومباشرة.

 مقدمة عن سلسلة التصفية

تدعم تقنية سلسلة التصفية (Filter Chain) الموجودة في IBM NS1 Connect قدرات توجيه حركة المرور المتقدمة. تعرَّف على المزيد حول آلية عمل سلاسل التصفية.

 مقدمة عن توجيه حركة المرور القائمة على مراقبة المستخدم الحقيقي (RUM)

تعرَّف على توجيه حركة المرور القائم على مراقبة المستخدم الحقيقي (RUM)، والمصمم لتحسين تقديم التطبيقات عبر الشبكات المعقدة والموزعة عالميًا لتحسين تجربة المستخدم.

 ما المقصود ببيانات المراقبة الحقيقية للمستخدمين (RUM) وما سبب أهميتها؟

ألقِ نظرة متعمقة على بيانات مراقبة المستخدم الحقيقية (RUM)، وتعرَّف على كيفية استفادة تقنية توجيه حركة المرور في IBM NS1 Connect من بيانات RUM لتحسين تجربة المستخدم بأفضل شكل ممكن.

المنهج نظرة عامة على عوامل تصفية توجيه حركة المرور

تتميز IBM NS1 Connect بقدرات توجيه حركة مرور متقدمة لتحسين كيفية توجيه حركة المستخدمين عبر شبكتك. تعرَّف على المزيد حول كيفية تكوين سياسات توجيه حركة المرور هذه.

 البدء بتوجيه حركة المرور القائم على مراقبة المستخدم الحقيقية (RUM)

يوفر توجيه حركة المرور القائم على مراقبة المستخدم الحقيقية (RUM) في IBM NS1 Connect قدرات توجيه حركة مرور أكثر تقدمًا مما تقدمه سلسلة التصفية القياسية. تعرَّف على كيفية تكوين توجيه حركة المرور القائم على مراقبة المستخدم الحقيقية (RUM).

 البدء باستخدام نظام DNS المخصص

يُعَد نظام DNS المخصص وظيفية إضافية اختيارية مدفوعة في منصة IBM NS1 Connect. حيث إنه يوفر مثيل DNS منفصلًا منطقيًا ومكررًا احتياطيًا وتجري مزامنته بسلاسة مع مثيل DNS المُدار لديك لمزيد من الحماية من فترات التعطل.

 مقدمة إلى DNS Insights

ويُعَد DNS Insights وظيفة إضافية مدفوعة في IBM NS1 Connect Managed DNS تساعدك على اكتشاف أي أخطاء في تكوين الشبكة باستخدام تحليلات بيانات DNS المرتبة والمنظمة. تعرَّف على المزيد حول كيفية استخدام DNS Insights.

 تحسين أداء الشبكة باستخدام سياسات رؤى DNS Insights

احصل على نظرة عامة متعمقة حول كيفية الاستفادة من بيانات حركة مرور DNS لتحديد التكوينات الخطأ التي قد تؤثِّر سلبًا في تجربة المستخدم والموثوقية العامة. تعرَّف على المزيد حول كيفية مساهمة DNS Insights، وهي وظيفة إضافية اختيارية في IBM NS1 Connect، في جعل هذه المهمة أكثر بساطة من خلال السياسات والتقارير القابلة للتخصيص.

الممارسة مجتمع مستخدمي IBM NS1 Connect

انضم إلى مجتمع المستخدمين هذا للتواصل مع محترفي الشبكات الآخرين، والوصول إلى البرامج التعليمية المتعمقة للمنتج، والبقاء على علمٍ بأحدث الميزات.

 حساب مجاني لمطوري IBM NS1 Connect

جرِّب IBM NS1 Connect بنفسك باستخدام حساب مجاني للمطورين.

 تحسين أداء التطبيقات

اقرأ نظرة عامة حول كيفية استخدام سياسات توجيه حركة المرور في IBM NS1 Connect لتحسين أداء التطبيق لمستخدميك.

شاهد نظرة عامة سريعة على كيفية استخدام سلاسل التصفية NS1 Connect Filter Chains لتحسين المرونة باستخدام آليات تلقائية لتجاوز الفشل.
استكشف تحسين الأداء ومرونة التواصل في "المرحلة النهائية" باستخدام موازنة أحمال الخوادم العالمية (GSLB)

تعرَّف على كيفية مساهمة DNS وبيانات مراقبة المستخدم الحقيقي (RUM) في توفير حل جذاب لفِرَق موازنة الحمل التي تبحث عن وظائف أكبر بتكلفة أقل.

أسباب عدم استخدام Global Anycast DNS في الصين

تعرَّف على سبب تأثير Global Anycast DNS في أداء التطبيق في مناطق معينة، بما في ذلك الصين والمناطق الخاضعة لها.

 نظرة عامة على حل IBM NS1 Connect

واحصل على نظرة عامة سريعة على كيفية تحسين تجربة المستخدم وإضافة المرونة، للصمود وقت الأزمات، وتقليل التكاليف باستخدام حل IBM NS1 Connect.

زيادة القيمة التي تحصل عليها من الشبكات السحابية الهجينة

تعرَّف على كيفية تحسين تقديم التطبيقات من البداية إلى النهاية في البيئات الهجينة ومتعددة السحابة باستخدام توجيه حركة المرور المستندة إلى مراقبة المستخدم الحقيقي (RUM) في IBM NS1 Connect.

 تقرير استطلاع AvidThink: توجهات تحول الشبكة المؤسسية

يكشف تقرير الاستطلاع هذا رؤى عالية القيمة حول الوضع الحالي والاتجاه المستقبلي لبنية الشبكة التحتية، ودوام اتصال التطبيقات، واستراتيجيات تقديم المحتوى.

 إعادة تصوُّر موازنة أحمال الخوادم العالمية (GSLB) مع نظام DNS وبيانات RUM

في هذا الكتاب الإلكتروني، سنراجع إيجابيات وسلبيات مختلَف الطرق المتبعة لموازنة أحمال حركة مرور الشبكة وموازنة أحمال الخوادم العالمية (GSLB). سنلقي نظرة على الموازنات التقليدية المدمجة، وجدران الحماية لتطبيقات الويب (WAF)، وموازنات التحميل المرنة (ELB/ALB)، والحلول الداخلية لتحديد نقاط قوتها وضعفها. ثم سننظر بعد ذلك في الأساليب الجديدة والمبتكرة التي قد توفر مزيجًا من الوظائف والمرونة والفاعلية من حيث التكلفة التي تبحث عنها الشركات.

 تسهيل عمليات إعادة توجيه HTTPS باستخدام IBM NS1 Connect

لقد أصبح بروتوكول HTTPS هو المعيار الأساسي لحركة المرور في التطبيقات والمواقع الإلكترونية على الإنترنت. لكن قد تصبح إدارة سجلات HTTPS أمرًا صعبًا ومعقدًا. ويسعدنا في منصة IBM NS1 Connect أن نقدِّم لعملائنا من الشركات منتج NS1 Connect managed DNS الخاص بنا. يمكنك الآن إدارة عمليات إعادة توجيه روابط URL وسجلات DNS وشهادات SSL من مكان واحد.

 الحاجة إلى السرعة

إذا استغرق تحميل الموقع الإلكتروني أكثر من 4 ثوانٍ، فسوف يغادر زائر من كل أربعة زوار الموقع، مما يعني خسارة في الإيرادات. ونظرًا لأهمية أداء DNS، تعاونت IBM مع خبراء مراقبة أداء الإنترنت في شركة .Catchpoint Systems, Inc لقياس سرعة اتصالات DNS عبر العالم، ومقارنة أداء مزودي DNS المعتمدين المختلفين. يمكنك تنزيل تقرير تمهيدي موجز أعددناه لكي تتعرَّف على المزيد حول النتائج.
اتخِذ الخطوة التالية

حسّن مرونة شبكتك لإبقاء التطبيقات والمواقع الحساسة متصلة بالإنترنت بشكل موثوق مع IBM NS1 Connect. ابدأ بحساب مطوِّر مجاني واكتشف مزيدًا من خيارات التسعير.

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