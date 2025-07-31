تحسين استخدام خادم DNS وأداء الشبكة لتحسين تجربة المستخدم
حسِّن تجربة المستخدم وعزِّز مرونة الشبكة -بتكلفة أقل- باستخدام IBM NS1 Connect GSLB. اكتشِف نهجًا جديدًا في موازنة الأحمال العالمية يعتمد على موازنة DNS وبيانات أداء الأجهزة في الوقت الفعلي.
من خلال استخدام موازنة الأحمال عبر DNS منذ بداية الطلب، تضمن NS1 Connect اتصالات مرنة، مع إزالة العوائق وتقليل الاعتماد على جزء واحد من الشبكة.
تساعد بيانات حركة المرور الفورية المستندة إلى RUM على تحسين توجيه حركة DNS لتقليل زمن الانتقال إلى الحد الأدنى وتحقيق الأداء الأقصى.
نقدِّم حلولًا سحابية بالكامل، تشمل موازنات الأحمال السحابية (ELBs)، وجدران حماية تطبيقات الويب (WAFs)، بالإضافة إلى حلول داخلية. يساعدك تسعير SaaS الواضح على تجنُّب التكاليف المستمرة لترقيات الأجهزة واستبدالها.
تضمن البنية المعتمدة على واجهة برمجة التطبيقات في NS1 Connect تكاملًا سلسًا مع منصات الأتمتة الحالية مثل Terraform وAnsible، ما يجعل من السهل إدارة حركة المرور العالمية بكفاءة.
Sudhanshu K.
مطوِّر للواجهة الأمامية والخلفية للتطبيقات (Full Stack)
حل لإدارة DNS وحركة المرور قائم على السحابة، يوفر أداءً سريعًا وموثوقًا به وميزات توجيه متقدمة. يُعَد مثاليًا للمؤسسات التي تحتاج إلى توفُّر عالٍ وتحكُّم فوري في حركة المرور. “
Aditya S.
مصمم المنتجات
يوفر لنا [IBM NS1 Connect] رؤية وتحكمًا في الوقت الفعلي في بنيتنا التحتية، ما يحسِّن بشكل كبير من سرعة الاستجابة أثناء الانقطاعات أو فترات الذروة. “
Alok Singh
مستشار فني، قسم تكنولوجيا المعلومات والخدمات في Salesforce
توجيه ذكي يساعد المواقع على تحقيق موثوقية أعلى وتحسين الأداء. في حالة الاستخدام داخل مؤسستي، كانت حركة المرور كبيرة، وكان من الضروري أن يظل النظام سريع الاستجابة في جميع الأوقات. “