حل توجيه شبكات CDN المتعددة

تستفيد شركات الخدمات المالية من NS1 Pulsar للتطبيقات الحيوية التي يكون كل جزء من الثانية فيها مهمًا ولا يُقبل فيها أي توقف. يضمن التوجيه في الوقت الحقيقي استنادًا إلى زمن الاستجابة الفعلي للمستخدم وصول المنصات بسرعة من أي مكان في العالم. يحمي من انقطاع مقدِّمي الخدمة، مع الحفاظ على توفُّرها على مدار الساعة للمعاملات الحساسة للوقت وبيانات السوق.