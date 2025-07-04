قابلية الملاحظة لنظام أسماء النطاقات (DNS)

إعداد تقارير DNS في الوقت الفعلي لتحديد تحديات أداء الشبكة ومعالجتها

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رسم توضيحي لتقارير DNS يعرض مشكلات الشبكة وتهديدات الهجمات الموزعة لحجب الخدمة (DDOs)

المراقبة والتحليلات المخصصة في DNS

يمكن أن تخبرك بيانات DNS الكثير عن كيفية تحسين أداء الشبكة.  تتولى مزايا مراقبة DNS في IBM NS1 Connect الجزء الأكبر في اكتشاف التكوينات الخاطئة وأحداث زمن الانتقال والمشكلات الأمنية حتى تتمكن من التركيز على تحسين تجارب المستخدمين.
اسبق بخطوة وتغلب على الهجمات الموزعة لحجب الخدمة (DDoS)

حدد الأنماط غير الطبيعية في حركة مرور DNS حتى تصل إلى الأسباب الأساسية وراء أحداث الهجمات الموزعة لحجب الخدمة (DDoS) والهجمات الإلكترونية.
تنبيهات وبيانات سهلة الاستخدام في متناول يدك

خصص وظائف التنبيه وإعداد التقارير حتى تعرف في الوقت الفعلي حين تتجاوز مقاييس DNS الحدود العادية.
استفد من تحليلات DNS ولوحات المعلومات المُعدة مسبقًا

توقف عن إهدار الوقت في تحليل كميات هائلة من سجلات DNS غير المنسقة بنفسك. استفد من تقارير IBM NS1 Connect المنسقة والمُعدة مسبقًا والتي تقلل من أوقات الاستجابة.
تحديد التكوينات الخاطئة التي تؤثر على تجربة المستخدم

يمكنك ربط النقاط بسرعة بين استجابات NXdomain وإعداد بنية DNS التحتية. امنع تعرض بيانات الشبكة الداخلية للخطر عن طريق الخطأ عبر الإنترنت المفتوح.

سيناريوهات الاستخدام

محللون ماليون يعملون مع الرسوم البيانية على الشاشات في غرفة التحكم
مراقبة حركة مرور DNS بكفاءة

تحقق من سبب طول زمن الانتقال والانقطاعات والاتصالات الفاشلة من خلال المعارف ذات الصلة المستمدة من تدفقات بيانات DNS. ركز على بيانات بنية DNS التحتية التي تعمل بالفعل على تحسين أداء التطبيقات وأمان DNS. 
محلل بيانات يعمل على لوحة معلومات لتحليلات الأعمال تحتوي على مخططات، ومؤشرات أداء رئيسية وقياسات مرتبطة بقاعدة البيانات في المجالات التقنية، والمالية، والعمليات، والمبيعات والتسويق
إجراء فحوصات سلامة DNS بانتظام

ابقَ متقدمًا وتغلب على مشكلات الشبكة من خلال تتبع NXDOMAINs، ومراقبة أنماط حركة مرور البيانات الجغرافية و ASN، وإعداد تنبيهات للنشاط غير المعتاد باستخدام أدوات مراقبة مدة تشغيل DNS.
لقطة من زاوية عالية لفريق من وكلاء مركز اتصالات يعملون في مكتب
تقليل أوقات الاستجابة للحوادث

انتقل من التحقيق إلى العمل بسرعة من خلال لوحات المعلومات سهلة التنقل واتصالات OpenTelemetry بمنصات تحليل البيانات، مستفيدًا من تحليلات DNS.
تحليل اتجاهات الحوسبة السحابية في بيئة مكتبية، ولوحات معلومات كبيرة تُحدّث مباشرةً، وفريق من المحللين يناقشون الاستراتيجيات
تعرّف على الأسباب الأساسية بسرعة

توقف عن فرز تيرابايت من المعلومات التي ليست ذات صلة وركز على بيانات بنية DNS التحتية التي تعمل بالفعل على تحسين أداء التطبيقات وأمان DNS.
محللون ماليون يعملون مع الرسوم البيانية على الشاشات في غرفة التحكم
مراقبة حركة مرور DNS بكفاءة

تحقق من سبب طول زمن الانتقال والانقطاعات والاتصالات الفاشلة من خلال المعارف ذات الصلة المستمدة من تدفقات بيانات DNS. ركز على بيانات بنية DNS التحتية التي تعمل بالفعل على تحسين أداء التطبيقات وأمان DNS. 
محلل بيانات يعمل على لوحة معلومات لتحليلات الأعمال تحتوي على مخططات، ومؤشرات أداء رئيسية وقياسات مرتبطة بقاعدة البيانات في المجالات التقنية، والمالية، والعمليات، والمبيعات والتسويق
إجراء فحوصات سلامة DNS بانتظام

ابقَ متقدمًا وتغلب على مشكلات الشبكة من خلال تتبع NXDOMAINs، ومراقبة أنماط حركة مرور البيانات الجغرافية و ASN، وإعداد تنبيهات للنشاط غير المعتاد باستخدام أدوات مراقبة مدة تشغيل DNS.
لقطة من زاوية عالية لفريق من وكلاء مركز اتصالات يعملون في مكتب
تقليل أوقات الاستجابة للحوادث

انتقل من التحقيق إلى العمل بسرعة من خلال لوحات المعلومات سهلة التنقل واتصالات OpenTelemetry بمنصات تحليل البيانات، مستفيدًا من تحليلات DNS.
تحليل اتجاهات الحوسبة السحابية في بيئة مكتبية، ولوحات معلومات كبيرة تُحدّث مباشرةً، وفريق من المحللين يناقشون الاستراتيجيات
تعرّف على الأسباب الأساسية بسرعة

توقف عن فرز تيرابايت من المعلومات التي ليست ذات صلة وركز على بيانات بنية DNS التحتية التي تعمل بالفعل على تحسين أداء التطبيقات وأمان DNS.
NS1 product screenshot for URX test

استكشف العرض التوضيحي الذاتي التوجيه لخدمة IBM ® NS1 Connect

تتضمن التكوين التلقائي لتجاوز الفشل، وإعداد أنواع إعادة التوجيه، وأنماط إعادة توجيه المسار، وبروتوكول HTTP.

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رسم توضيحي لحالة استخدام مراقبة مدة التشغيل في IBM NS1 Connect

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حافظ على بقاء التطبيقات والمواقع الإلكترونية المدرة للإيرادات متصلة بالإنترنت طوال الوقت من خلال اتصالات DNS المرنة والموثوقة.
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