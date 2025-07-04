إعداد تقارير DNS في الوقت الفعلي لتحديد تحديات أداء الشبكة ومعالجتها
يمكن أن تخبرك بيانات DNS الكثير عن كيفية تحسين أداء الشبكة. تتولى مزايا مراقبة DNS في IBM NS1 Connect الجزء الأكبر في اكتشاف التكوينات الخاطئة وأحداث زمن الانتقال والمشكلات الأمنية حتى تتمكن من التركيز على تحسين تجارب المستخدمين.
حدد الأنماط غير الطبيعية في حركة مرور DNS حتى تصل إلى الأسباب الأساسية وراء أحداث الهجمات الموزعة لحجب الخدمة (DDoS) والهجمات الإلكترونية.
خصص وظائف التنبيه وإعداد التقارير حتى تعرف في الوقت الفعلي حين تتجاوز مقاييس DNS الحدود العادية.
توقف عن إهدار الوقت في تحليل كميات هائلة من سجلات DNS غير المنسقة بنفسك. استفد من تقارير IBM NS1 Connect المنسقة والمُعدة مسبقًا والتي تقلل من أوقات الاستجابة.
يمكنك ربط النقاط بسرعة بين استجابات NXdomain وإعداد بنية DNS التحتية. امنع تعرض بيانات الشبكة الداخلية للخطر عن طريق الخطأ عبر الإنترنت المفتوح.
Lokesh Pandey
ServiceNow Consultant EY
ذكي ومتطور وجدير بالثقة؛ IBM NS1 Connect يفي بوعوده. ربما تكون المقاييس أو المراقبة في الوقت الفعلي أقوى ميزة شاهدتها على الإطلاق. “
Deepsagar N.
مهندس شبكات - العمليات
IBM NS1 Connect - بارع في توجيه حركة مرور DNS. تكمن المزايا الرئيسية لاستخدام IBM NS1 Connect في اتفاقية مستوى الخدمة التي تضمن 100% من وقت التشغيل باستخدام موارد مرنة وكثيرة. “
Nilesh S.
مهندس سحابة Azure - Enterprise
أفضل أداة DNS استخدمتها على الإطلاق. أدت سهولة استخدامها إلى الارتقاء بمستوى هذه الأداة. كما أن المراقبة والتحليلات القائمة على واجهة برمجة التطبيقات في الوقت الفعلي تجعلها الأداة المفضلة حقًا. “
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حافظ على بقاء التطبيقات والمواقع الإلكترونية المدرة للإيرادات متصلة بالإنترنت طوال الوقت من خلال اتصالات DNS المرنة والموثوقة.
وزع حركة مرور البيانات عبر الشبكة بشكل متوازن بما يشمل أجهزة المستخدمين النهائيين باستخدام المعارف المستمدة من البيانات المجمعة من خلال المراقبة الحية (RUM).