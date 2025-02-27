مراقبة مدة تشغيل الشبكة

احصل على مدة تشغيل دائمة مطابقة لاتفاقية مستوى الخدمة في حل DNS بفضل مرونة الشبكة المتقدمة
يوفر IBM NS1 Connect خيارات متعددة لتجاوز الفشل التلقائي من خلال نظام DNS مخصص أحادي المستأجر، ويوجِّه حركة مرور DNS تلقائيًا لتجنب الأعطال وفترات الصيانة، ويوفر حماية مرنة لشبكة DNS، ويتصدى للهجمات الموزعة لحجب الخدمة (DDoS) على نطاق واسع، ويوفر تحليلًا منظمًا لأداء DNS.
تجنَّب الشبكات أحادية المسار مع بنية تحتية مبتكرة تتكامل بسلاسة مع خيارات DNS الأساسية أو الثانوية. تمكَّن من دمج DNS المخصص لتوفير بيئة أحادية المستأجر مع إمكانية تجاوز الفشل دائمًا.
استخدِم مراقبة أداء DNS مع التحليلات الفورية لضمان مرونة الشبكة. استخدِم بيانات DNS لاكتشاف الأعطال والتكوينات الخطأ قبل أن تتسبب في تعطل الشبكة.
بفضل مدة التشغيل الدائمة المطابقة لاتفاقية مستوى الخدمة في حل DNS، يضمن IBM® NS1 Connect® توافر التطبيقات دائمًا. تمكَّن من دمج مراقبة مدة تشغيل DNS لتوجيه عملية تجاوُز أعطال الخدمة في الوقت الفعلي.
تم تصميم IBM NS1 Connect للتوسع بسهولة ومقاومة التهديدات الإلكترونية الكثيفة، ما يضمن بقاء تطبيقاتك متصلة حتى أثناء الهجمات.