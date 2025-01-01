عزِّز الأداء والحماية باستخدام وظائف DNS الإضافية هذه، وهي متاحة للشراء باستخدام حساب Premium. يتم تحديد الأسعار بناءً على احتياجاتك الخاصة.
يمكنك إضافة طبقة DNS مخصصة (مستأجرة لشخص واحد) زائدة لتوفير حماية إضافية ضد الأعطال.
تمكَّن من تعزيز الأداء بمعدل 3 أضعاف للمستخدمين لديك في البر الرئيسي الصيني.
يمكنك توجيه المستخدمين بناءً على أداء الشبكة وتوفرها باستخدام ميزة Real User Monitoring.
كُن على علم بما يحدث على شبكتك في جميع الأوقات.
احمِ أعمالك من الآثار التشغيلية والمالية لهجمات DDoS.
دعم خوادم أسماء مخصصة والإعفاء من أخطاء عدم وجود النطاق وإجراء فحوصات سلامة أسرع.
*الأسعار المعروضة إرشادية، وقد تختلف حسب الدولة، ولا تشمل أي ضرائب ورسوم مطبقة، وتخضع لتوفُّر المنتج المعروض في المنطقة المحلية.