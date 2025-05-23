قررت شركة Lockheed Martin تنفيذ IBM Cloud Pak for Data كمنصة بيانات مركزية خاصة بها. سمحت بنية نسيج البيانات المدمجة في الحل للشركة بربط مشهد معقد من البيانات يشمل قواعد البيانات وبحيرة البيانات ومستودعات البيانات وأدوات إعداد تقارير البيانات. باستخدام IBM Cloud Pak for Data، خفضت شركة Lockheed Martin عدد أدوات الذكاء الاصطناعي والبيانات الخاصة بها إلى النصف.

مع وجود أساس بيانات موحد وقابل للتوسع الآن، يمكن للشركة الوصول إلى بياناتها عالية الجودة بشكل موثوق، مما يتيح النشر السريع للحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي في جميع أنحاء المؤسسة من خلال النظام البنائي لمصنع الذكاء الاصطناعي (AI Factory) الخاص بها.

يُعد مصنع الذكاء الاصطناعي (AI Factory) لدى شركة Lockheed Martin بمثابة النظام البنائي الآمن للذكاء الاصطناعي حيث يمكن للمهندسين بناء حلول الذكاء الاصطناعي وتكرارها ونشرها على نطاق واسع. يتم استضافة عائلة IBM Granite من النماذج اللغوية الكبيرة مفتوحة المصدر، والتي تكملها نماذج أخرى هي الأفضل في فئتها، في مصنع الذكاء الاصطناعي (AI Factory) لدى شركة Lockheed Martin، مما يعزز قدرات القوى العاملة لديه البالغ عددها 10000 مهندس لدفع الابتكار وتسريع تحول الأعمال، إلى جانب تعزيز نجاح مهام الأمن القومي من خلال إنشاء مساعدين ووكلاء متقدمين.

تعمل منتجات إدارة البيانات وحوكمتها وتنظيمها المتوفرة في محفظة IBM watsonx على تحسين العمليات الداخلية بشكل جذري. ألغت نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي الحاجة إلى البرمجة المتخصصة من خلال السماح للموظفين بالاستفسار عن بيانات المصدر بلغتهم الطبيعية.

لقد أدت إطارات العمل الفاعلة والمساعدون الافتراضيون المدمجون في مصنع الذكاء الاصطناعي إلى تمكين الشركة من إدارة مهام سير العمل المعقدة بشكل أفضل، وتبسيط التفاعلات بين الأشخاص والتكنولوجيا، وتعزيز الكفاءة من خلال أتمتة وتحسين العمليات.

أخيرًا، وكجزء من مبادرة لإنشاء حواجز حماية موثوقة وآمنة لتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي، اعتمدت الشركة مجموعة أدوات حوكمة الذكاء الاصطناعي المتكاملة من البداية إلى النهاية من watsonx لضمان الحصول على ذكاء اصطناعي مسؤول وشفاف وقابل للتفسير. تُعد هذه المبادرة ضرورية للحفاظ على المعايير الأخلاقية والامتثال لأفضل الممارسات في المجال ولوائح خصوصية البيانات.