تُعد حوكمة الذكاء الاصطناعي المتكاملة شديدة الأهمية من أجل قابلية التوسع. تتكامل مجموعة أدوات ™watsonx.governance بسلاسة مع أنظمتك الحالية من أجل أتمتة وتسريع مهام سير عمل الذكاء الاصطناعي المسؤول للمساعدة في توفير الوقت وتقليل التكاليف والامتثال للوائح. ويمكنك الاستفادة أيضًا من إمكانية نشر الذكاء الاصطناعي حيثما كان ذلك مفيدًا على مستوى السحابة الهجينة في مؤسستك.

