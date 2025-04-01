تُعد حوكمة الذكاء الاصطناعي المتكاملة شديدة الأهمية من أجل قابلية التوسع. تتكامل مجموعة أدوات ™watsonx.governance بسلاسة مع أنظمتك الحالية من أجل أتمتة وتسريع مهام سير عمل الذكاء الاصطناعي المسؤول للمساعدة في توفير الوقت وتقليل التكاليف والامتثال للوائح. ويمكنك الاستفادة أيضًا من إمكانية نشر الذكاء الاصطناعي حيثما كان ذلك مفيدًا على مستوى السحابة الهجينة في مؤسستك.
استثمِر في الذكاء الاصطناعي المسؤول والشفاف لتحقيق نتائج أعمال أفضل مع وكلائك.
استفِد من الأدوات المؤتمتة التي توفر مقاييس المخاطر للحفاظ على قدرتك على مواجهة التهديدات. يساهم watsonx.governance بالتكامل مع IBM Guardium AI Security في كشف الثغرات الأمنية وأخطاء التهيئة واكتشاف الذكاء الاصطناعي الخفي.
مع تطور الذكاء الاصطناعي، تتطور اللوائح التنظيمية كذلك
يمكنك تبسيط الامتثال باستخدام الأدوات التي تعمل على أتمتة عملية تحديد التغييرات التنظيمية وترجمتها إلى سياسات قابلة للتنفيذ.
يمكنك أتمتة وتوسيع نطاق حوكمة الذكاء الاصطناعي من البداية إلى النهاية بدءًا من اختيار حالات الاستخدام الصحيحة وحتى التطوير والنشر والمراقبة والاستبدال للنماذج — على مستوى أي نماذج سواء من IBM أو النماذج التابعة لجهات خارجية مثل OpenAI و Amazon SageMaker.
بغض النظر عن المكان الذي تنوي فيه توظيف الذكاء الاصطناعي في عملك، فإن الحوكمة القوية والقابلة للتوسع تُعد أمرًا بالغ الأهمية
يمكنك استخدام الذكاء الاصطناعي غير المتحيز والشفاف على مستوى الوكلاء والمساعدين لاتخاذ قرارات عادلة مثل من يحصل على قرض أو ما إذا كان سيتم الموافقة على المطالبة.
احصل على معلومات تفصيلية وسياقية حول مخاطر الذكاء الاصطناعي التي قد تواجهها شركتك.
راقب الدردشات بحثًا عن الإشارات التحذيرية مثل السمية والتحيز والردود غير الملائمة باستخدام التنبيهات التلقائية.
يمكنك الكشف عن أي أخطاء أو تحيزات مُحتَمَلة في النظام والتخفيف منها لتحسين الخدمات اللوجستية، وتقصير الدورات الزمنية، وتقليل استهلاك الطاقة.
استخدمت بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس منصة watsonx.governance لإزالة التحيز من بيانات البطولة لزيادة نسبة العدالة في الملاعب من 71% إلى 82%.
استفادت شركة Deloitte من watsonx.governance في معالجة العديد من جوانب حوكمة الذكاء الاصطناعي — بما في ذلك الامتثال والمخاطر وحوكمة دورة الحياة.
قامت شركة Tech Mahindra بدمج watsonx.governance مع تقنية TechM amplifAI لمساعدة العملاء على توسيع نطاق الذكاء الاصطناعي التوليدي على مستوى أعمالهم.
تمكَّن مكتب الخصوصية والتقنية المسؤولة في IBM من تبسيط وأتمتة المهام العالمية المتعلقة بالخصوصية والامتثال للذكاء الاصطناعي لنماذج التعلم الآلي من IBM.
تعرّف على الصعود التاريخي للذكاء الاصطناعي وما يعنيه بالنسبة إلى الأعمال.
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