الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع: تبني Infosys للمستقبل مع IBM

إطلاق الابتكار في الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسة باستخدام ™Infosys Topaz وwatsonx.governance والمساعدة في ضمان الثقة والامتثال والسرعة على نطاق واسع

إرساء الأساس لحوكمة الذكاء الاصطناعي القابلة للتوسع والموثوق بها

تلتزم Infosys بتشكيل النظام البنائي للذكاء الاصطناعي الذي يتوسع بشكل مسؤول ويوفر قيمة قابلة للقياس. مع تحول الذكاء الاصطناعي إلى محور عمليات المؤسسات وعروض العملاء، رأت Infosys فرصة استراتيجية لتعزيز الحوكمة والارتقاء بأجندة الابتكار لديها.

لدعم هذه الرؤية، كانت Infosys تسعى لتوحيد التعاون بين التخصصات، وتبسيط الإشراف عبر محفظة متنوعة ومتوسعة من حالات الاستخدام، ودمج إدارة مخاطر أكثر ذكاء. ومع تسارع وتيرة الاعتماد عليها، زادت الحاجة إلى عمليات قابلة للتوسع توفر رؤية آنية للامتثال، ودعم التقييمات المتسقة، وتبسيط إدارة دورة حياة الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسة.
%150 تحسين الكفاءة التشغيلية صفر فترة التعطل في عمليات الحوكمة إدارة أكثر من 2,700 حالات استخدام الذكاء الاصطناعي التي تُدار على نطاق واسع
استثمارنا في إطار عمل حوكمة الذكاء الاصطناعي المركزي لا يتعلق بإدارة المخاطر—بل يتعلق بتشكيل مستقبل الذكاء الاصطناعي المسؤول على نطاق واسع للمؤسسات. في وجود مجموعة Infosys Topaz™ Responsible AI و watsonx.governance، تكون حوكمة الذكاء الاصطناعي وسيلة استراتيجية تساعدنا على استخلاص وتحقيق أقصى عائد على الاستثمار من مبادرات الذكاء الاصطناعي التي نطلقها.
Balakrishna DR نائب الرئيس التنفيذي ورئيس الخدمات العالمية وقطاعي الذكاء الاصطناعي والصناعة Infosys
إنشاء إطار عمل جاهز للمستقبل للذكاء الاصطناعي المسؤول

لتحقيق رؤية Infosys للذكاء الاصطناعي المسؤول على نطاق واسع، نفذت نظام إدارة الذكاء الاصطناعي (AIMS) المدعوم من Infosys Topaz والمبني باستخدام مجموعة أدوات نظام IBM® watsonx® .governance كانت Infosys واحدة من أوائل شركات خدمات تكنولوجيا المعلومات المعترف بها عالميًا لتوافقها مع معيار ISO 42001. ويعمل نظام AIMS على تقييم نماذج الذكاء الاصطناعي والموافقة عليها وإدارتها بما يتماشى مع معيار ISO 42001 لتطوير واستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي بشكل أخلاقي، ويجمع بين مهام سير العمل المؤتمتة، وتقييمات المخاطر الديناميكية، والإشراف المركزي في حالات استخدام الذكاء الاصطناعي الداخلية، ومع العملاء، ومن قبل الجهات الخارجية. ويتكامل النظام بسلاسة مع أنظمة Infosys الداخلية، ما يتيح فصل حالات الاستخدام حسب مجموعات الأطراف المعنية ودمج الحوكمة في وقت مبكر من دورة حياة التطوير من خلال موافقات مجلس مراجعة الذكاء الاصطناعي (AIRB). يؤتمت تصنيف المخاطر بما يتماشى مع معيار ISO 42001 وقانون الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي، مع استبيانات الامتثال المعبأة مسبقا التي تسهل التقييم.
تعد شراكتنا مع Infosys مثالاً قويًا على كيفية إطلاق المؤسسات الإمكانات الكاملة للذكاء الاصطناعي المسؤول. ومن خلال الجمع بين خبرة Infosys العميقة في الصناعة مع تقنيات الذكاء الاصطناعي والحوكمة الرائدة في IBM، أنشأنا نموذجًا لا يدعم الامتثال فحسب، بل يضع أيضًا أساسًا للابتكار القابل للتوسع والموثوق—ما يمكِّن Infosys من تقديم قيمة أكبر لعملائها.
Gaurav Sharma نائب رئيس IBM Service Partners IBM
حوكمة الذكاء الاصطناعي القابلة للتوسع والمتوافقة والفعالة

مع نظام AIMS المدعوم من Infosys Topaz™ Responsible A وwatsonx.governance، أعادت Infosys تعريف كيفية إدارة الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع — يجمع بين الأتمتة والمرونة والصرامة التنظيمية في إطار العمل. والنتيجة هي نموذج حوكمة عالي الأداء يتيح الابتكار بثقة مع تلبية متطلبات الذكاء الاصطناعي سريع التطور.

تشمل نتائج الأعمال الرئيسية ما يلي:

  • حوكمة سلسة على نطاق واسع مع تزايد عدد حالات استخدام الذكاء الاصطناعي التي تجري معالجتها في مختلف الوظائف والمناطق الجغرافية
  • زيادة بنسبة 150% في الكفاءة التشغيلية، وتسريع وتيرة مشروع الذكاء الاصطناعي دون المساس بالرقابة
  • معالجة مباشرة لأدوات الذكاء الاصطناعي منخفضة المخاطر والمسموح بها، ما يقلل من التدخل اليدوي ويسرع تحقيق القيمة
  • عمليات دائمة التشغيل بدون فترات تعطل تساعد في ضمان الامتثال المستمر في جميع أنحاء المؤسسة
  • مواءمة تنظيمية شاملة تستوفي متطلبات معايير ISO 42001، وقانون الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي، والمعهد الوطني الأمريكي للمعايير والتقنية (NIST) بدقة مدمجة
  • رؤية وتحكم في الوقت الفعلي باستخدام لوحة معلومات وتنبيهات تراقب سلوك نماذج الذكاء الاصطناعي والمخاطر بشكل استباقي

من خلال إضفاء الطابع المؤسسي على نظام AIMS، وضعت Infosys معيارًا مؤسسيًا جديدًا لحوكمة الذكاء الاصطناعي — قابلاً للتوسع ويتميز بالشفافية، ومبنيًا لمستقبل الذكاء الاصطناعي المسؤول — لتحقيق أقصى عائد استثمار لمبادرات الذكاء الاصطناعي الخاصة. مع هذا الأساس القوي، تطرح Infosys وIBM الآن هذا النموذج المثبت للحوكمة في السوق، ما يساعد العملاء على تنفيذ الذكاء الاصطناعي المسؤول على نطاق واسع من خلال خبرة ™Infosys Topaz في التنفيذ، وبدعم من watsonx.governance.
إن الذكاء الاصطناعي المسؤول ليس مجرد أولوية، بل هو فارق استراتيجي. تساعدنا Infosys Topaz وwatsonx.governance في تحويل الحوكمة إلى عامل محفز للثقة والمرونة والسرعة مع توسعنا في آلاف حالات استخدام الذكاء الاصطناعي.
Balakrishna DR نائب الرئيس التنفيذي ورئيس الخدمات العالمية وقطاعي الذكاء الاصطناعي والصناعة Infosys
شراكتنا مع Infosys للتسويق وإطلاق المنتجات في السوق تمثل تحالفًا استراتيجيًا مصممًا لتسريع اعتماد الذكاء الاصطناعي المسؤول على نطاق واسع. من خلال توحيد خبرتنا العميقة في الصناعة وقدراتنا المتميزة، نمكِّن العملاء من التحول بثقة باستخدام الذكاء الاصطناعي على المستوى المؤسسي — ما يدفع الابتكار والمرونة ونتائج الأعمال القابلة للقياس.
Soumitra Limaye مدير وقائد تصميم النظام البنائي العالمي وهندسة العملاء IBM
نبذة عن Infosys

تعد Infosys شركة رائدة عالميًا في الخدمات والاستشارات الرقمية من الجيل التالي، حيث تمكِّن العملاء في 59 دولة من الانتقال إلى التحول الرقمي. وبفضل خبرتها التي تزيد على أربعة عقود في إدارة أنظمة وعمل المؤسسات العالمية، توجه Infosys العملاء ببراعة أثناء الانتقال إلى التحول الرقمي المدعوم بالسحابة والذكاء الاصطناعي. مع ™Infosys Topaz، وهو عرض يضع الذكاء الاصطناعي في المقام الأول لتسريع قيمة الأعمال للمؤسسات العالمية باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، تساعد Infosys في زيادة إمكانات البشر والمؤسسات والمجتمعات لخلق قيمة من الابتكارات، والكفاءات الشاملة، والأنظمة البنائية المتصلة. وهي توفر ميزة أكثر من 12,000 أصل من أصول الذكاء الاصطناعي، وأكثر من 150 نموذجًا من نماذج الذكاء الاصطناعي المدربة، و10 منصات ذكاء اصطناعي يقودها متخصصون مجال الذكاء الاصطناعي في المقام الأول واستراتيجيو بيانات، ونهج “مسؤول حسب التصميم” الذي لا يتهاون في الأخلاقيات والثقة والخصوصية والأمان والامتثال التنظيمي. تفضل بزيارة www.infosystopaz.com للتعرف على المزيد.

تبسيط حوكمة الذكاء الاصطناعي

اكتشف كيف تستطيع مجموعة ™Infosys Topaz وIBM watsonx.governance مساعدة مؤسستك في تسريع مهام سير عمل الذكاء الاصطناعي المسؤول الذي يتسم بالشفافية والقابل للتفسير، وتعرف على كيفية البدء بعرض مباشر.

