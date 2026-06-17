بالنسبة لنا، يؤكد هذا التقدير رؤية IBM لمساعدة المؤسسات على إدارة الذكاء الاصطناعي بمسؤولية والقدرة على التنفيذ في ظل التطور السريع للقدرات والتكنولوجيا.
تعمل المؤسسات على تسريع تبني الذكاء الاصطناعي لتحويل عملياتها اليومية، وتعزيز تجارب العملاء، وإطلاق قيمة تجارية جديدة. مع تزايد دمج الذكاء الاصطناعي في العمليات التجارية الحيوية وفي التطبيقات الموجهة للعملاء، تواجه المؤسسات ضغوطاً متزايدة لتبني حوكمة مسؤولة للذكاء الاصطناعي، وإدارة المخاطر، وإثبات الامتثال للوائح والمعايير الناشئة.
اليوم، نفخر بالإعلان عن أن IBM قد تم تصنيفها كشركة رائدة في Gartner Magic Quadrant لمنصات حوكمة الذكاء الاصطناعي.
يُعدّ أول Magic Quadrant تُصدره Gartner لمنصات حوكمة الذكاء الاصطناعي لحظة فارقة لفئة سوقية لا تزال في طور التشكل. بينما تنتقل المؤسسات من مرحلة تجربة الذكاء الاصطناعي إلى مرحلة النشر على نطاق المؤسسة، تتمتع IBM بمكانة فريدة للمساعدة في تحديد مستقبل حوكمة الذكاء الاصطناعي من خلال نهج شامل يجمع بين الحوكمة والمخاطر والامتثال والرقابة التشغيلية، وربطها بنتائج الأعمال. في رأينا، يؤكد هذا التقدير على رؤية شركة IBM لمساعدة المؤسسات على إدارة الذكاء الاصطناعي بمسؤولية، وعلى قدرتها على التنفيذ في ظل التطور السريع للقدرات والتكنولوجيا.
مع انتقال المؤسسات من تجارب الذكاء الاصطناعي إلى النشر على نطاق المؤسسة، لم يعد بإمكان الحوكمة الاعتماد فقط على نقاط فحص أو وثائق معزولة. تحتاج المؤسسات إلى رؤية واضحة حول أماكن استخدام الذكاء الاصطناعي، وكيفية تغير مستوى التعرض للمخاطر، وما إذا كانت الضوابط المناسبة مطبقة عبر النماذج والموردين وبيئات النشر.
في IBM، نؤمن بضرورة دمج حوكمة الذكاء الاصطناعي مع مبادئ الحوكمة والامتثال والمخاطر (GRC) التي أثبتت فعاليتها. باستخدام watsonx.governance، يمكن للمؤسسات تعزيز الشفافية في أصول الذكاء الاصطناعي والمخاطر المرتبطة بها، وتطبيق ضوابط قائمة على العمليات التجارية والالتزامات التنظيمية، وترسيخ المساءلة المستقلة عن المنصات عبر دورة حياة الذكاء الاصطناعي بأكملها.
مع تسارع وتيرة تبني الذكاء الاصطناعي، ينبغي على السوق إيلاء اهتمام خاص لنهج الحوكمة التي توفر الشفافية والتحكم والمساءلة على مستوى المؤسسات، وذلك لمساعدة المؤسسات على التحرك بشكل أسرع مع الحفاظ في الوقت ذاته على الثقة في أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.
نعتقد أن حوكمة الذكاء الاصطناعي تتطور إلى ما وراء الإشراف النموذجي البسيط إلى تخصص مؤسسي أوسع. تحتاج المؤسسات إلى رؤية واضحة لحالات استخدام وتطبيقات الذكاء الاصطناعي لديها، ويجب أن تتوافق الضوابط مع متطلبات الأعمال والتنظيم، وتحتاج إلى مساءلة تمتد عبر أنظمة الذكاء الاصطناعي المتزايدة التعقيد. تعمل شركة IBM على المساعدة في تحديد ملامح هذا العصر الجديد من الحوكمة من خلال الجمع بين قدرات حوكمة الذكاء الاصطناعي وقدرات الحوكمة والمخاطر والامتثال في منصة watsonx.governance. مما يمكّن المؤسسات من تفعيل الشفافية والتحكم والمساءلة عبر دورة حياة الذكاء الاصطناعي.
لم تعد الحوكمة من اعتبارات المستقبل، فقد أصبح الذكاء الاصطناعي المسؤول ضرورة تجارية ملحة في الوقت الراهن. تحتاج المؤسسات إلى رؤية واضحة لأصول الذكاء الاصطناعي، والنماذج، والمخاطر، والضوابط، والالتزامات التنظيمية عبر بيئات تزداد تعقيداً. تواصل IBM الاستثمار في القدرات التي تساعد العملاء على تحقيق رؤية كاملة وتوسيع نطاق برامج الحوكمة بشكل أكثر فعالية.
بالنظر إلى المستقبل، تتضمن خارطة طريق IBM ميزات جديدة مثل مخطط الحوكمة لمركزة مخزون أصول الذكاء الاصطناعي وتتبع مساراتها، وقدرات مسح آفاق الذكاء الاصطناعي لمراقبة التنظيمات، بالإضافة إلى وكلاء المساعدة في إعداد حالات الاستخدام المصممين للمساعدة في أتمتة سير عمل المخاطر والامتثال. تعكس هذه الاستثمارات استراتيجية IBM لجعل حوكمة الذكاء الاصطناعي أكثر ذكاءً واستباقية واندماجاً في العمليات اليومية للأعمال.
بينما تنتقل المؤسسات من مرحلة تجربة الذكاء الاصطناعي إلى مرحلة النشر على نطاق المؤسسة بالكامل، ستؤدي الحوكمة دوراً محورياً في بناء الثقة وإدارة المخاطر وتمكين الابتكار المستدام على المدى الطويل.
نؤمن بأن تصنيف IBM كشركة رائدة في تقرير Gartner Magic Quadrant لمنصات حوكمة الذكاء الاصطناعي يعزز التزامنا بمساعدة عملائنا على بناء ونشر وإدارة الذكاء الاصطناعي بمسؤولية. من خلال watsonx.governance، ستواصل IBM تقديم الإمكانات التي تحتاجها المؤسسات لحوكمة الذكاء الاصطناعي بثقة، وتلبية التوقعات التنظيمية المتطورة، وتسريع القيمة التجارية المستمدة من الذكاء الاصطناعي.
يمكنك الوصول إلى نسخة إعادة طباعة Gartner Magic Quadrant لمنصات حوكمة الذكاء الاصطناعي من خلال الرابط المخصص
تقرير Gartner Magic Quadrant لمنصات حوكمة الذكاء الاصطناعي، بقلم Lauren Kornutick و Sumit Agarwal و Priya Sundararaman و Nader Henein و Brandon Medford، الأربعاء 17 يونيو 2026
إنَّ Gartner و Magic Quadrant هما علامتان تجاريتان لشركة .Gartner, Inc و/أو الشركات التابعة لها.
لا تصادق Gartner على أي شركة أو مورد أو منتج أو خدمة مذكورة في منشوراتها، ولا تنصح مستخدمي التقنيات باختيار الموردين الحاصلين على أعلى التقييمات أو غيرها من التصنيفات فقط. تضم منشورات Gartner آراء مجموعة Gartner للأعمال والتقنيات، وينبغي عدم تفسيرها على أنها حقائق مؤكدة. تُخلي شركة Gartner مسؤوليتها عن جميع الضمانات، الصريحة أو الضمنية، فيما يتعلق بهذا المنشور، بما في ذلك أي ضمانات تتعلق بقابلية التسويق أو الملاءمة لغرض معين.
تم نشر هذا الرسم البياني بواسطة شركة .Gartner, Inc كجزء من وثيقة بحثية أوسع، ويجب تقييمه ضمن سياق الوثيقة كاملة. الوثيقة الصادرة عن Gartner متاحة عند الطلب من IBM.