مع انتقال المؤسسات من تجارب الذكاء الاصطناعي إلى النشر على نطاق المؤسسة، لم يعد بإمكان الحوكمة الاعتماد فقط على نقاط فحص أو وثائق معزولة. تحتاج المؤسسات إلى رؤية واضحة حول أماكن استخدام الذكاء الاصطناعي، وكيفية تغير مستوى التعرض للمخاطر، وما إذا كانت الضوابط المناسبة مطبقة عبر النماذج والموردين وبيئات النشر.

في IBM، نؤمن بضرورة دمج حوكمة الذكاء الاصطناعي مع مبادئ الحوكمة والامتثال والمخاطر (GRC) التي أثبتت فعاليتها. باستخدام watsonx.governance، يمكن للمؤسسات تعزيز الشفافية في أصول الذكاء الاصطناعي والمخاطر المرتبطة بها، وتطبيق ضوابط قائمة على العمليات التجارية والالتزامات التنظيمية، وترسيخ المساءلة المستقلة عن المنصات عبر دورة حياة الذكاء الاصطناعي بأكملها.

مع تسارع وتيرة تبني الذكاء الاصطناعي، ينبغي على السوق إيلاء اهتمام خاص لنهج الحوكمة التي توفر الشفافية والتحكم والمساءلة على مستوى المؤسسات، وذلك لمساعدة المؤسسات على التحرك بشكل أسرع مع الحفاظ في الوقت ذاته على الثقة في أنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.