باعتباره أقدم بنك في أمريكا اللاتينية، كان لبنك Banco do Brasil دور محوري طويل الأمد في رسم معالم القطاع المالي الإقليمي. وبفضل إرثه في الابتكار والتزامه بخدمة الصالح العام، يُعرف البنك بريادته في التطورات المتعلقة بأتمتة الخدمات المصرفية والخدمات الرقمية والذكاء الاصطناعي.

وتماشيًا مع تقاليده في الابتكار، تعامل بنك Banco do Brasil مع تزايد حضور الذكاء الاصطناعي باعتباره ضرورة عاجلة، وليس كفرصة بعيدة. وبصفته مؤسسة مالية عامة ذات مهام تنظيمية ورسالة عامة، كان البنك بحاجة إلى استراتيجية واضحة لاستخدام الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول وشفاف وعلى نطاق واسع.

مع الانتشار السريع للذكاء الاصطناعي في الوظائف المصرفية الحيوية، واجه البنك تحديات متزايدة تتعلق بالثقة والمساءلة والامتثال التنظيمي.