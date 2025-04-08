مع تسارع وتيرة ابتكار الذكاء الاصطناعي، تحتاج المؤسسات إلى حوكمة فعالة للذكاء الاصطناعي لبناء نماذج التعلم الآلي وإدارتها بشكل مسؤول. يُدرك مكتب ®IBM المعني بالخصوصية والتقنية المسؤولة (OPRT) أن هذا التحدي ليس مجرد مشكلة تقنية، بل إنه ضرورة تجارية.
لسنوات، استند النهج الذي اتبعته IBM تجاه الذكاء الاصطناعي المسؤول إلى مبادئها الأساسية للثقة والشفافية، والتي تم تفعيلها عبر الشركة من خلال مجلس أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في IBM. في عام 2022، أطلق مكتب IBM المعني بالخصوصية والتقنية المسؤولة نظام إدارة الخصوصية والذكاء الاصطناعي (PIMS) لمساعدة IBM في إدارة نماذج التعلم الآلي (ML) بشكل موثوق، وتسهيل الامتثال لقواعد الخصوصية والذكاء الاصطناعي، وتعزيز الشفافية والمساءلة.
ومع ذلك، عملت هذه العناصر الحساسة بالتوازي، وليس بالتكامل، مع PIMS. لاتخاذ الخطوة التالية في رحلة حوكمة الذكاء الاصطناعي ودورة حياة الذكاء الاصطناعي التنظيمية، احتاج مكتب IBM المعني بالخصوصية والتقنية المسؤولة إلى دمج آلياته وجعلها مركزية. مع استمرار ارتفاع المخاطر، يبقى السؤال مطروحًا: هل تستطيع المؤسسات إعطاء الأولوية للابتكار والمسؤولية على قدم المساواة؟
الجواب الوحيد القابل للتطبيق هو "نعم". وتُعد مبادرة مكتب IBM المعني بالخصوصية والتقنية المسؤولة مثالاً رائعًا على كيفية قيام الشركات بدفع عجلة الابتكار مع التخفيف من المخاطر المرتبطة بها.
استناداً إلى أسس الخصوصية الراسخة، قام الفريق بتطوير برنامج الحوكمة المتكاملة (IGP)، وهو نهج موحد للمسؤولية والامتثال. يوضح Lee Cox، نائب الرئيس الحوكمة المتكاملة وجاهزية السوق في IBM: "يمكن لبرنامج الحوكمة الشامل أن يحقق التوازن بين قيمة الأعمال التي وعد بها الذكاء الاصطناعي والحاجة إلى الرقابة وإدارة المخاطر، مما يتيح الذكاء الاصطناعي المسؤول على نطاق واسع".
من خلال إنشاء رؤية شاملة ومتكاملة لجميع البيانات والنماذج التي تم إنشاؤها واستخدامها بواسطة IBM، يوسع برنامج الحوكمة المتكاملة (IGP) نطاق سير عمل الحوكمة حول البيانات والخصوصية والذكاء الاصطناعي دون تعطيل الابتكار وعمليات الأعمال. ويتحقق ذلك من خلال دمج تقنيات مثل IBM watsonx.governance™، IBM Cloud Pak® for Data، و IBM Knowledge Catalog، و IBM OpenPages.
يقود البرنامج رؤساء وحدة الأعمال المتخصصون في الذكاء الاصطناعي، ويوفر إدارة استباقية للمخاطر، ويساعد في إدارة الامتثال للمتطلبات التنظيمية، مع مراعاة الأولويات والمصالح الفريدة لمختلف الأطراف المعنية. ويشير Steven Eliuk، نائب الرئيس والمدير التنفيذي لتكنولوجيا البيانات والذكاء الاصطناعي والحوكمة في IBM: "لقد وحدنا عمليات استيعاب البيانات لدينا، وتبسيط المشتريات والبحث والتطوير للمساعدة في التغلب على تحديات إدارة البيانات."
لقد مكّن برنامج الحوكمة المتكاملة (IGP) شركة IBM من نشر معايير موحدة للبيانات الداخلية، مما أتاح شفافية البيانات وتطوير الذكاء الاصطناعي الجدير بالثقة، مع السماح بالابتكار على نطاق واسع.
يشير Cox إلى أن "دقة البيانات هي مجرد الأساس. يضع نظام إدارة الخصوصية والذكاء الاصطناعي (PIMS) الأساس، بينما يرفع برنامج الحوكمة المتكاملة (IGP) عملية جمع البيانات إلى آفاق جديدة، مُنظِّمًا العملية بأكملها من المصدر إلى التسليم. فهم يشكلان معًا ثنائيًا ديناميكيًا، ويمكّنان المؤسسات من إطلاق العنان لفرص جديدة لتحقيق ميزة تنافسية."
لقد ساعد البرنامج جهود IBM لتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي بمسؤولية، مما دفع تطوير منتجات وخدمات موثوقة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مع دعم الامتثال في جميع عملياتها. وفي الواقع، تُعرف نماذج الأساسIBM GraniteTM بشفافيتها، ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى التزامها بمعايير إدارة البيانات ومعايير المخاطر المسموح بها من خلال برنامج الحوكمة المتكاملة (IGP).
على سبيل المثال، خلال فترة الثمانية أشهر منذ البدء في اختبار وتنفيذ معايير محسّنة لسجل بيانات المصدر في أوائل عام 2024 كجزء من مبادرة IGP، ساهمت هذه المعايير في تحقيق مكاسب في الكفاءة التشغيلية في IBM، بما في ذلك تقديرات:
يساعد برنامج الحوكمة المتكاملة (IGP) في تسهيل الوصول بشكل أسرع إلى البيانات عالية الجودة، مما يسمح للمطورين ببناء نماذج وأنظمة أكثر مسؤولية، ليس فقط للاستخدام الداخلي ولكن أيضًا للشركاء والعملاء الذين يستخدمون حلول IBM للذكاء الاصطناعي. وتتيح قدرة IGP على التكيف لشركة IBM معالجة التقنيات الحالية والاستعداد للتقنيات الناشئة، مثل الذكاء الاصطناعي الفاعل. ويلخص Cox: "لقد أنشأنا نظامًا بنائيًا شريكًا موثوقًا به، حيث يمكن لعملائنا الاستفادة من نفس القيمة والخبرات التي استخلصناها من التحول".
يشرف مكتب IBM المعني بالخصوصية والتقنية المسؤولة على السياسات العالمية لحماية البيانات والسرية. يتعاون مع مجلس أخلاقيات الذكاء الاصطناعي في IBM لتوجيه عمليات الحوكمة والقرارات المتعلقة بسياسات وممارسات أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز ثقافة المسؤولية والثقة داخل IBM.
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