بغض النظر عن المكان الذي يتم فيه نشر الذكاء الاصطناعي لديك، يتيح لك حل ®IBM watsonx.governance تسريع مهام سير عمل الذكاء الاصطناعي المسؤولة والشفافة والقابلة للتفسير لتبني حلول الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع.
اطّلع على مستويات تسعير watsonx.governance لبدء استخدام حل متكامل لإدارة نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي والتعلم الآلي الخاصة بك وتوجيهها ومراقبتها، والتي يمكن نشرها في أي مكان في بيئة سحابية أو محليًا.
وحدة الموارد1 لكل
التقييم2
التفسير العالمي4
500تفسيرمحلي5
التقييمات2 هي عمليات حسابية من أجل
جودة الذكاء الاصطناعي التوليدي أو التعلّم الآلي
مسودة النموذج اللغوي الكبير أو نموذج التعلم الآلي
حالة النموذج اللغوي الكبير أو نموذج التعلم الآلي
نزاهة نموذج التعلّم الآلي
تقييمات النماذج التنبُّؤية ونماذج الأساس والمراقبة وتتبع دورة الحياة والتوثيق التلقائي للحقائق.
200 وحدة موارد بحد أقصى1
1 ألف سجل بحد أقصى لكلتقييم2
3 صفوف كحد أقصى لكل حالة استخدام
بحد أقصى 3 حالات استخدام
الحد الأقصى 500 تفسير محلي لكل تفسير عالمي4
مخزون واحد بحد أقصى
تقييمات النماذج التنبُّؤية ونماذج الأساس والمراقبة وتتبع دورة الحياة والتوثيق التلقائي للحقائق.
50 ألف سجل بحد أقصى لكلتقييم2
الحد الأقصى 500 تفسير محلي لكل تفسير عالمي4
الحد الأقصى 500 مخزون
0.60 دولار أمريكي* للوحدة الواحدة
التوافر في المستقبل3
1 يعتمد تسعير ساعة وحدة السعة على البيئة والأدوات المستخدمة في شهر الفوترة.
2 بالنسبة إلى استدلال نماذج الأساس، تستند الرسوم إلى وحدة قياس الموارد (RU) التي تعادل 1000 رمز مميز (مثل الرموز المميزة للإدخال والإخراج على حد سواء).
3 تخضع بيانات شركة IBM المتعلقة بخططها وتوجيهاتها ونواياها للتغيير أو السحب من دون إشعار وفقًا لتقديرها الخاص، وتهدف المعلومات المتعلقة بالمنتجات المستقبلية المحتملة إلى تحديد التوجه العام لمنتجاتنا ولا ينبغي الاعتماد عليها في اتخاذ قرار الشراء، كما أن المعلومات المذكورة عن المنتجات المستقبلية المحتملة لا تُعدُّ التزامًا أو وعدًا أو التزامًا قانونيًا بتقديم أي مواد أو تعليمات برمجية أو وظائف، ولا يجوز إدراج تلك المعلومات في أي عقد، ويبقى تطوير أي ميزات أو وظائف مستقبلية موصوفة لمنتجاتنا وإصدارها وتوقيتها خاضعًا لتقديرنا الخاص.
4 التفسير العالمي يُحدد الميزات التي لها التأثير الأكبر في سلوك النموذج.
5 يوضح التفسير المحلي المعاملة الفردية لنموذج التعلّم الآلي التنبئي.
تشير جميع الميزات والقدرات والتحديثات المحتملة حصريًا إلى نظام البرامج كخدمة (SaaS) ما لم يُنص على خلاف ذلك ضمن تسعير البرامج، ولا تقدم شركة IBM أي إقرار بأن تكون البرامج كخدمة (SaaS) وميزات البرامج والقدرات متماثلة.