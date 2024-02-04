خدمات حوكمة الذكاء الاصطناعي
تساعدك IBM Consulting على دمج الحوكمة المسؤولة للذكاء الاصطناعي في نسيج أعمالك
تقييم نضج الذكاء الاصطناعي المسؤول كيفية الاستعداد لقانون الاتحاد الأوروبي للذكاء الاصطناعي
رجال أعمال أمامهم جهاز لوحي ويناقشون تقريرًا في مكتب أخضر حديث

IBM تكشف عمّا يميز قادة الذكاء الاصطناعي عن متعلمي الذكاء الاصطناعي

يجمع تقرير "AI in Action لعام 2024" بين بيانات استطلاعات وبين تعليقات خبراء الذكاء لشرح كيفية تغلب قادة الذكاء الاصطناعي على تحديات عصر الذكاء الاصطناعي لتحقيق القيمة من استثماراتهم.

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إنشاء نهج حوكمة الذكاء الاصطناعي الشامل

ليس هناك شك في أن الذكاء الاصطناعي التوليدي سيقدم أداءً وقيمة للأعمال، ولكن التكنولوجيا واللوائح تتطور بسرعة.

 

من دون السياسات والمبادئ التوجيهية والممارسات الصحيحة المحيطة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، يمكن أن تتعرض المؤسسات لمشكلات أخلاقية وعدم الامتثال للوائح خصوصية البيانات والضرر بالسمعة والخسارة المالية. يُعد وضع الإدارة الصحيحة للبيانات وحوكمة الذكاء الاصطناعي أمرًا ضروريًا منذ البداية. وترى IBM Consulting أن حوكمة الذكاء الاصطناعي هي تحدٍ يشمل المجتمع والتكنولوجيا، وتتطلب حوكمة تنظيمية وعمليات وتعليمًا على مستوى المؤسسة وأدوات تقنية تساعد على تمكينها.

تتمتع IBM بقوة لا مثيل لها في مجال حوكمة الذكاء الاصطناعي – فهي من صميم ثقافتنا وقيمنا. وتتمتع IBM Consulting بالخبرة في الصناعة والمجال للعمل مع العملاء لإنشاء حواجز الحماية الصحيحة وضمان بناء الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول على مستوى المؤسسة. نحن نعمل مع العملاء لإنشاء إستراتيجية مسؤولة وشفافة للذكاء الاصطناعي مدعومة بأطر حوكمة تنظيمية إلى جانب منصات حوكمة الذكاء الاصطناعي المؤتمتة.

سيؤدي تركيز قانون الاتحاد الأوروبي للذكاء الاصطناعي على الثقة والأمان والشفافية إلى مستويات جديدة من الرقابة البشرية والامتثال التنظيمي للذكاء الاصطناعي داخل الاتحاد الأوروبي. كما أن القانون له نطاق خارج الحدود الإقليمية، ما يعني أن مطوري الذكاء الاصطناعي وناشريه في جميع أنحاء العالم يجب أن يكونوا مستعدين للالتزام بمتطلباته. يمكن لـ IBM Consulting مساعدتك على التنقل في مشهد عالمي متزايد التعقيد من اللوائح التنظيمية للاستفادة بنجاح من الوعود التي يقدمها الذكاء الاصطناعي التوليدي. ونقوم بذلك من خلال مساعدتك على إرساء الثقافة التنظيمية وهيكل الحوكمة المناسبين، فضلاً عن مساعدتك في الأدوات وأطر هندسة الذكاء الاصطناعي المطلوبة لضمان أن نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بك تتصرف بطرق تعكس مقصدك.
ما الجديد؟ كيف تشكل IBM حوكمة الذكاء الاصطناعي في التعليم باستخدام Smarter Balanced ماذا يعني قانون الذكاء الاصطناعي للاتحاد الأوروبي بالنسبة لك – وكيفية الاستعداد دليل المؤسسة لحوكمة الذكاء الاصطناعي
جرّب watsonx.governance
يساعد watsonx.gov على تسريع عمليات سير العمل المسؤولة والشفافة والقابلة للتفسير للذكاء الاصطناعي التوليدي المبني على منصات الجهات الخارجية
تم تصنيف شركة IBM كشركة رائدة وفقًا لتقرير HFS Horizons: Generative Enterprise™ Services لعام 2023 احصل على معلومات حول توجهات الذكاء الاصطناعي التوليدي واكتشف سبب تصنيف HFS لشركة IBM كشركة رائدة في مجال الخدمات المهنية التي تخلق قيمة باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي. سجِّل الآن للاطلاع على التقرير بأكمله
القدرات

تجمع خدماتنا الاستشارية للذكاء الاصطناعي بين خبرتنا العميقة في الصناعات والمجالات التي نقدمها، إلى جانب تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والنهج القائم على الخبرة الذي يعزز فريقك ولا يحل محله، ما يرفع من مستوى مهاراتهم وقيمة عملهم.

إستراتيجية حوكمة الذكاء الاصطناعي

مواءمة الإستراتيجية مع نتائج الأعمال المقصودة والتكنولوجيا. ترميز السياسات في قواعد عمل وآليات إعداد التقارير الشفافة لإنشاء الوضوح المنشود.

 اقرأ كيف عملت IBM Consulting مع Pepsico في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي المسؤول عن نطاق واسع أطر العمل التنظيمية

إنشاء مجالس أخلاقيات الذكاء الاصطناعي ومراكز التميز والتدريب التكراري وإستراتيجيات الاتصالات لتفعيل مبادئ Northstar. إنشاء هيكل للمساءلة. ضمان التنوع في اختيار النماذج والتدريب والنشر والمراقبة.

 حوكمة الذكاء الاصطناعي متعددة النماذج

تنفيذ حلول الذكاء الاصطناعي متعدد النماذج وتوسيع نطاقها عبر منصات وتطبيقات المؤسسات لتحقيق النتائج. حواجز حماية الأدوات للمساعدة على ضمان قابلية الشرح والإنصاف والشفافية في جميع تطبيقات الذكاء الاصطناعي المدعومة من watsonx.governance.

 تعرّف على المزيد حول watsonx.governance استشارات التنظيم والمخاطر

إنشاء إطار عمل لإدارة مخاطر الذكاء الاصطناعي لضمان الامتثال للقوانين الحالية والقادمة.  تقديم إرشادات حول تهديدات الأمن الإلكتروني الناشئة والضمانات ضدها.

 تقييم مخاطر البيانات

تمكين جمع البيانات وإعداد التقارير الشفافة لإتاحة المعلومات المطلوبة لجميع الأطراف المعنية.

 خدمات الأمن

تُعد إمكانات الذكاء الاصطناعي لتعزيز الأمن الإلكتروني لبنيتنا الأساسية الحساسة هائلة. ويمكننا معًا ضمان نشر الذكاء الاصطناعي بشكل آمن.

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الشراكات الاستراتيجية

Adobe

اكتشف قيمة تحليلات البيانات واستفد من الذكاء الاصطناعي لتقديم تجارب مخصصة في الوقت الفعلي لعملائك باستخدام منصة Adobe Experience Platform.
AWS Cloud

باعتبارها شريكًا استشاريًا رئيسيًا لدى AWS، تساعد IBM في تحديث وتوسيع نطاق مراكز الاتصال المدعومة بمنصة Amazon Connect ودمج حلول الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي (ML) والأتمتة على AWS Cloud.
Google Cloud

تساعد IBM على دمج تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي وتوسيع نطاقه ونشر عمليات سير العمل الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي في العمليات التجارية على Google Cloud. كما تتعاون شركة IBM مع العملاء لتحويل خدمة العملاء باستخدام منصة Contact Center AI Platform من Google.
Microsoft Azure

توفر شركة IBM الخبرات وإطار العمل ومجموعة الأدوات اللازمة لإنشاء خارطة طريق لاستخدام الذكاء الاصطناعي والتحليلات والتعلم الآلي على نطاق واسع، وكذلك إعادة ابتكار عمليات الأعمال باستخدام مسارات عمل ذكية، وكل ذلك مدمج في Microsoft Azure.
Oracle

ومن خلال التعاون معًا، نقدم للعملاء المشتركين حلولاً إبداعية مدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي من أجل Oracle Cloud لتحسين الإنتاجية واستخلاص المزيد من القيمة من تطبيقات وتقنيات Oracle Cloud.
Palo Alto Networks

انطلاقًا من هذه الشراكة، يأتي الأمن في قلب عمليات التحول الرقمي. تتعاون كل من شركتي IBM وPalo Alto Networks لتقديم عروض أمنية مدعومة بالذكاء الاصطناعي. كما تقدم IBM خدمات الاستشارات الأمنية عبر منصات شركة Palo Alto Networks الأمنية.
SAP

تمكّن من تحديد أساليب التحول الرقمي وتنفيذه باستخدام SAP. وتمكّن أيضًا من نشر عمليات سير العمل المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تعمل على أتمتة الإجراءات الأساسية.
Salesforce

أطلق العنان للابتكار مع Salesforce ادمج Salesforce Einstein وIBM Watson بسلاسة لتقديم تجارب ذكاء اصطناعي متكاملة على مستوى أعمالك.

watsonx

تمتلك IBM Consulting ممارسين ماهرين في مجموعة حلول الذكاء الاصطناعي الجاهزة للمؤسسات من watsonx المصممة من أجل مضاعفة تأثير الذكاء الاصطناعي في أعمالك.
إذا لم يكن لديك حوكمة الذكاء الاصطناعي، فلن تتمكن من اعتماد حلول الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع. Christina Montgomery نائب الرئيس التنفيذي لقسم الخصوصية والثقة IBM اقرأ عن IBM التي شاركت في تحالف البيانات والثقة

الرؤى

دليل المدير التنفيذي: الذكاء الاصطناعي المسؤول والأخلاقيات اقرأ التقرير
كيف تلبي IBM متطلبات تنظيم الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع
كيف تعمل IBM وData and Trust Alliance على تعزيز قدر أكبر من الشفافية عبر النظام البنائي للبيانات
كيف تشكل IBM حوكمة الذكاء الاصطناعي في التعليم باستخدام Smarter Balanced
تعرّف على خبرائنا Manish Goyal

يشغل مانيش منصب شريك أول وهو قائد عالمي في مجال ممارسات الذكاء الاصطناعي والتحليلات لدى IBM Consulting، ويضطلع بمهام مساعدة المؤسسات على تحويل أعمالها والحصول على القيمة الهائلة من الاضطراب الذي يسببه الذكاء الاصطناعي.

 Phaedra Boinodiris

يعمل فيدرا قائدًا عالميًا في مجال الذكاء الاصطناعي لدى IBM Consulting، وعضوًا في مجلس القيادة في أكاديمية IBM للتقنية، وهو زميل في RSA، ومتحدث عام غزير الإنتاج، وهو مؤلف كتاب "AI for the Rest of Us".

 Darío Gil

نائب الرئيس الأول ومدير البحوث. يقود Dr. Gil خارطة طريق التكنولوجيا والمجتمع التقني في IBM، ويوجه إستراتيجيات الابتكار في مجالات تشمل السحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والحوسبة الكمّية والعلوم الاستكشافية.
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نحن نعمل عبر تقنية IBM watsonx الخاصة بنا والنظام البنائي المفتوح للشركاء لتقديم أي نموذج ذكاء اصطناعي على أي سحابة مسترشدين بالأخلاقيات والثقة.

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وضع إستراتيجية وبناء ملكية البيانات المثالية الخاصة بك، بغض النظر عن الاستثمارات التكنولوجية.

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