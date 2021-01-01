الاستشارات ذات الصلة بالبيانات والتحليلات
عزز قيمة بيانات مؤسستك وابنِ منظمة قائمة على المعارف وتحقق ميزة تنافسية مع IBM Consulting
الذكاء الاصطناعي التوليدي لقادة البيانات اطلب جلسة استكشافية
شخصان ينظران إلى جهاز كمبيوتر محمول ويتحدثان

الابتكار المدعوم بالذكاء الاصطناعي مع Microsoft Fabric

كيف تعمل المؤسسات على تحديث مجموعات بياناتها وتحقيق جاهزية البيانات للذكاء الاصطناعي

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هل بياناتك جاهزة للمستقبل؟

بياناتك هي السلاح السري لمؤسستك. إذ يُعَد وجود أساس قوي للبيانات أمرًا حيويًا في تمكين أعمالك بأحدث التطورات التكنولوجية، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والقوى العاملة الوكيلة. 

للمبتكرين أصحاب الرؤى الذين يتطلعون إلى تحقيق المزيد من بياناتهم، تُعَد IBM Consulting شريككم في مواءمة استراتيجيتكم البيانية مع بنية مستقبلية متقدمة. فاستشاريونا يستخدمون تطبيقات معززة بالذكاء الاصطناعي لتحويل بيئتك المعقدة بسرعة إلى منصة عالية الجودة ومنخفضة التكلفة ومرنة.

سواء أكنت تتطلع إلى تطبيق أحدث الابتكارات أو ببساطة تحديث ملكية البيانات الخاصة بك، فإن خبراء البيانات والذكاء الاصطناعي والصناعات لدينا على استعداد للمساعدة على أي مرحلة من مراحل رحلتك. تساعدك IBM Consulting على تحقيق الاستفادة القصوى من بياناتك، ما يُتيح لك التركيز على دفع مؤسستك نحو المستقبل.
أكاديمية الذكاء الاصطناعي: هل يكمن سر الذكاء الاصطناعي التوليدي في إدارة البيانات؟

شاهد هذه الحلقة من حلقات أكاديمية الذكاء الاصطناعي لتتعرف على سبب أهمية البيانات فائقة الجودة لنجاح استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي
ما الجديد؟ تقرير الذكاء الاصطناعي في العمل لعام 2024 مضيف ESPN مايك جرينبيرج يتحدث مع شركة IBM حول كيفية الاستفادة من البيانات والذكاء الاصطناعي للمساعدة على الفوز في منافسات Fantasy Football
القدرات إستراتيجية البيانات 

صمم إستراتيجية بيانات تدعم إستراتيجية مؤسستك؛ بحيث تستفيد من البيانات في جميع حالات الاستخدام لديك، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والتحليلات وسلاسل الكتل وغيرها من الاستخدامات الرقمية.

 صمِّم إستراتيجية بياناتك بنية البيانات

يمكنك أن تصبح مؤسسة قائمة على البيانات وتستفيد من بياناتك باستخدام بنية نسيج البيانات. حيث يمكنك تسهيل إمكانية وصول المستخدمين إلى البيانات الموثوقة والمناسبة في الوقت المناسب بغض النظر عن مكان وجودها، وبتكلفة منخفضة.

 تعرّف على المزيد تحديث البيانات  

انقل بياناتك إلى أي سحابة، بما في ذلك سحابات شركاء التطبيقات والبنى التحتية مثل IBM أو Adobe أو AWS أو Microsoft أو SAP أو Salesforce باستخدام مسرعات عمليات البيانات.

 تعرّف على المزيد الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة

عزز أعمالك باستخدام أحدث تطورات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والأتمتة التي من شأنها تعزيز دورة حياة علم البيانات كاملة - بدءًا من إعداد البيانات واستكشافها وحتى إنشاء النماذج ونشرها وإدارتها ومراقبتها.

 تعرّف على المزيد حوكمة الذكاء الاصطناعي

يعد وضع استراتيجية إدارة البيانات وحوكمة الذكاء الاصطناعي الصحيحة أمرًا ضروريًا منذ البداية. لا تقتصر حوكمة الذكاء الاصطناعي على الأفراد والعمليات فحسب، بل تشمل الأدوات التقنية التي تساعد على تفعيلها. IBM Consulting هي شريكك للتغلب على هذه التعقيدات. 

 تعرّف على المزيد
طريقة عملنا

يستخدم مستشارونا المسرعات الحديثة لعمليات البيانات لزيادة كفاءة تسليمنا لتحويل البيانات، ما يؤدي إلى تحسين القيمة في وقت أسرع بفضل الذكاء الاصطناعي والحكمة الجماعية في ®IBM وأفضل الممارسات في الصناعة. الأدوات جاهزة للنشر على أي بيئة محلية أو أي سحابة أو سحابة هجينة وتعمل في العديد من المجالات وعبر العديد من المناطق الجغرافية. يمكنك تحقيق القيمة في وقت أسرع وتحويل منظومة بياناتك في غضون أسابيع بدلاً من أشهر.

IBM Consulting Advantage

باستخدام تكنولوجيا IBM وشركائها، يعد IBM Consulting Advantage منصة خدمات الذكاء الاصطناعي التي تتيح إمكانية الوصول السهل والمخصص إلى الأساليب الخاصة وأصول الذكاء الاصطناعي المصممة لأغراض محددة والنماذج ومساعدي الذكاء الاصطناعي التوليدي القائمين على الأدوار. تعلم كيفية تطوير عملك باستخدام الذكاء الاصطناعي.

™IBM Garage

ابتكر الحلول، وأنشئها، واختبرها، وكررها، ووسّع نطاقها بسهولة باستخدام إطار العمل الشامل لممارسات التفكير التصميمي، والمرونة، وعمليات التطوير. تمكّن من تحقيق القيمة بشكل سريع واستخدم التقنيات المتقدمة من خلال الشراكة التي تم إنشاؤها مع فريقك ومجموعة متنوعة من خبراء IBM في الأعمال والتصميم والتقنية.

المزايا 60 ضِعف  

تسريع زمن تسليم البيانات عبر منظومة البيانات المتقدمة وعمليات تكامل البيانات¹

 بنسبة 86-158%  

زيادة عائد الاستثمار نتيجة استهلاك بيانات الخدمة الذاتية والتعاون²

 ضِعف  

تحقيق عائد الاستثمار من قدرات الذكاء الاصطناعي عند الوثوق بالبيانات3
قصص العملاء
الابتكار في وزارة الدفاع البريطانية

وحّدت وزارة الدفاع البريطانية بياناتها المالية من خلال تطبيق ممارسات صارمة لإدارة البيانات، ونشرت أدوات تصور البيانات التي عززت الكفاءة التشغيلية وحسنت من اتخاذ القرارات.
دمج البيانات والذكاء الاصطناعي لتحسين العمليات في شركة British Sugar

ساعدت IBM Consulting شركة British Sugar على استخدام بيانات أكثر من 112 عامًا من البيانات لإنشاء مجموعة قائمة على البيانات مدعومة بالذكاء الاصطناعي.

تحسين رؤية سلسلة توريد الأدوية للسلامة في NABP

ساعدت IBM Consulting رابطة NABP على بناء منصة رقمية جديدة قائمة على تقنية &quot;سلاسل الكتل&quot; تتيح لمستخدميها تتبع جميع معاملات الأدوية الموصوفة طبيًا.

®Insight

يعمل الذكاء الاصطناعي التوليدي على إخراج محادثة البيانات من تكنولوجيا المعلومات إلى الإدارة العليا اقرأ التقرير
مفاضلة البيانات

اقرأ هذا الدليل المفيد حول بناء منظمة تعتمد على البيانات وتعزز الميزة التنافسية

IBM وData and Trust Alliance

اقرأ عن كيفية تعاون IBM وData &amp; Trust Alliance وغيرها للمشاركة في وضع معايير مصادر البيانات
دليل المدير التنفيذي للذكاء الاصطناعي التوليدي: المنصات والبيانات والحوكمة

تعرف على سبب تحول الشركات الرائدة في وقتنا الحاضر إلى تقديم خدماتها عبر المنصات بدلاً من اعتمادها على الأعمال التقليدية

المكانة في السوق

صُنفت IBM Consulting ضمن قائمة Forbes لأفضل شركات الاستشارات الإدارية في العالم لعام 2024  

حصلت خدمة تحليلات البيانات المقدمة من IBM Consulting على تقييم 5 نجوم. اكتشف ما يميزنا عن غيرنا.

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