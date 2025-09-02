عرض تجريدي بأشكال مستطيلة ودائرية زرقاء وبيضاء في نمط شبكي

خدمات استشارات البيانات والذكاء الاصطناعي

وسِّع نطاق الذكاء الاصطناعي بنجاح من خلال تطبيق الاستراتيجية الصحيحة والبيانات والأمن والحوكمة المناسبين

الذكاء الاصطناعي المناسب، مطبَّق بمسؤولية

جهِّز بياناتك للمستقبل

انتقِل من الإنتاجية إلى الأداء باستخدام الذكاء الاصطناعي الوكيل

الارتقاء بأتمتة تكنولوجيا المعلومات وعملياتها بفضل الذكاء الاصطناعي التوليدي

إطلاق العنان للإمكانات الكاملة لعملك مع الذكاء الاصطناعي

في ®IBM® Consulting، نوجِّه العملاء إلى "استخدام الذكاء الاصطناعي الصحيح" لتحقيق قيمة عبر مؤسساتهم و"تطبيق الذكاء الاصطناعي بشكل صحيح" لتقليل المخاطر المرتبطة بتحقيق هذه القيمة. سواء أكنت تريد الاستثمار في تقنيات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي الوكيل أم فقط تجهيز قاعدة بياناتك للذكاء الاصطناعي التوليدي، فإننا ندعمك في وضعك الحالي مهما كانت مهاراتك أو بيئتك التقنية. من خلال تنسيق استراتيجية البيانات والذكاء الاصطناعي في مؤسستك، يمكننا مساعدتك على تحقيق ميزة تنافسية مستدامة باستخدام ذكاء اصطناعي مسؤول وقابل للتوسع.
الاستراتيجية والاستشارات 

من خلال مساعدة عملائنا على بناء الاستراتيجية الصحيحة للذكاء الاصطناعي، نمكِّنهم من مواءمة استراتيجيات أعمالهم مع الإمكانات التحويلية للذكاء الاصطناعي المسؤول، المدعوم ببيانات مؤسساتهم. 

 الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي

نساعد العملاء من خلال تصميم وبناء وتوسيع نطاق حلول الذكاء الاصطناعي المتقدمة والذكاء الاصطناعي الوكيل، لتسريع تحقيق الأهداف الاستراتيجية وتمكين الفرق من الوثوق بنماذج الذكاء الاصطناعي التي تدعمهم. 

 تجهيز بياناتك للذكاء الاصطناعي

يعمل فريقنا على تحويل نُظُم البيانات القديمة والمجزأة إلى منصات بيانات حديثة ومرنة مصممة للتوسع والسرعة وتحقيق أثر تجاري، ما يُتيح إطلاق العنان لإمكانات بياناتك اللازمة لعصر الذكاء الاصطناعي بأكملها.

 التحول إلى الذكاء الاصطناعي واعتماده مع تقليل المخاطر

أطر عمل حوكمة الذكاء الاصطناعي المتكاملة، وبرامج التعلم التطبيقي القائمة على الأدوار، وبرامج تدريب وتطوير مهارات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تخطيط الاتصالات الاستراتيجية وإدارة التغيير، التي تساعد على تعزيز القدرات وتحقيق القيمة.

وضع استراتيجية بيانات للذكاء الاصطناعي المؤسسي

في هذه الحلقة من أكاديمية الذكاء الاصطناعي، تشرح Cathy Reese الحاجة إلى استراتيجية بيانات جاهزة للذكاء الاصطناعي المتقدم.

شاهد الحلقة

خبراؤنا

صورة Phaedra Boinodiris الشخصية
القائد العالمي للذكاء الاصطناعي الموثوق به، IBM Consulting

Phaedra Boinodiris
صورة Francesco Brenna الشخصية
شريك أول ونائب الرئيس، تكامل الذكاء الاصطناعي، IBM Consulting

Francesco Brenna
صورة Matt Candy الشخصية
الشريك الإداري العالمي، الاستراتيجية والتحول، IBM Consulting

مات كاندي
صورة Javier Olaizola Casin الشخصية
الشريك الإداري العالمي للسحابة الهجينة والبيانات، IBM Consulting

Javier Olaizola Casin
صورة Tony Giordano الشخصية
الشريك التنفيذي ونائب الرئيس، تحويل البيانات، IBM Consulting

Tony Giordano
صورة Manish Goyal الشخصية
شريك أول - القائد العالمي للذكاء الاصطناعي والتحليلات، IBM Consulting

مانيش جويال
صورة Cathy Reese الشخصية
شريك أول، قائد خط خدمات البيانات والذكاء الاصطناعي للقطاع العام، IBM Consulting

Cathy Reese
صورة Shobhit Varshney الشخصية
رئيس قسم البيانات والذكاء الاصطناعي، نائب الرئيس وشريك أول، IBM Consulting

شوبهيت فارشني

حالات الاستخدام

شخص يحلل المخططات الرقمية على جهاز كمبيوتر محمول
استكشِف إمكانات تعزيز الإنتاجية والنمو مع التحوُّل المالي المستند إلى الذكاء الاصطناعي

حوِّل عملياتك المالية باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحقيق الكفاءة، والتكامل، والامتثال، بما يعزز النمو في جميع أنحاء عملك ويحقق وفورات في التكاليف. 

 تعرّف على المزيد
شخص يعمل مع آلات روبوتية في مصنع
أعد التفكير في الطريقة التي يتم من خلالها إجراء أعمالك

تعزيز تحوُّل الأعمال بمؤسستك من خلال الأتمتة الفائقة.

 تعرّف على المزيد
رجال أعمال يناقشون مشروع عمل جديد في المكتب
الخدمات الاستشارية ذات الصلة بتحول الموارد البشرية والمواهب

إعادة تصوُّر قسم الموارد البشرية وتحديثه من خلال وضع الذكاء الاصطناعي في جوهره لتحقيق نتائج أعمال أفضل واستثمار إمكانات الموظفين والمؤسسة. 

 تعرّف على المزيد
منصتان، تظهر على إحداهما امرأة أمامها أيقونة درع أمني ويظهر على الأخرى رجل أمامه شاشة بيانات كمبيوتر
خدمات استشارات الأمن الإلكتروني

تساعدك خدماتنا الاستشارية والتكاملية وإدارة الأمن على استخدام الذكاء الاصطناعي بالشكل الصحيح. 

 تعرّف على المزيد
زملاء عمل في غرفة اجتماعات
إعادة تصوُّر استراتيجية أعمالك 

نساعد عملاءَنا على تعزيز قيمة الأعمال وحل التحديات المعقدة من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي وغيره من التقنيات التحويلية.

 تعرّف على المزيد
صاحب متجر مبتسم يستخدم لوحة رقمية لإجراء معاملة بطاقة ائتمان مع عميل
تحويل تجربة العملاء والتسويق

تصوُّر وتصميم وتقديم تجارب أكثر سلاسة وتخصيصًا عبر رحلة العميل بأكملها لتحقيق القيمة وتعزيز النمو.

 تعرّف على المزيد
شخص يحلل المخططات الرقمية على جهاز كمبيوتر محمول
استكشِف إمكانات تعزيز الإنتاجية والنمو مع التحوُّل المالي المستند إلى الذكاء الاصطناعي

حوِّل عملياتك المالية باستخدام الذكاء الاصطناعي لتحقيق الكفاءة، والتكامل، والامتثال، بما يعزز النمو في جميع أنحاء عملك ويحقق وفورات في التكاليف. 

 تعرّف على المزيد
شخص يعمل مع آلات روبوتية في مصنع
أعد التفكير في الطريقة التي يتم من خلالها إجراء أعمالك

تعزيز تحوُّل الأعمال بمؤسستك من خلال الأتمتة الفائقة.

 تعرّف على المزيد
رجال أعمال يناقشون مشروع عمل جديد في المكتب
الخدمات الاستشارية ذات الصلة بتحول الموارد البشرية والمواهب

إعادة تصوُّر قسم الموارد البشرية وتحديثه من خلال وضع الذكاء الاصطناعي في جوهره لتحقيق نتائج أعمال أفضل واستثمار إمكانات الموظفين والمؤسسة. 

 تعرّف على المزيد
منصتان، تظهر على إحداهما امرأة أمامها أيقونة درع أمني ويظهر على الأخرى رجل أمامه شاشة بيانات كمبيوتر
خدمات استشارات الأمن الإلكتروني

تساعدك خدماتنا الاستشارية والتكاملية وإدارة الأمن على استخدام الذكاء الاصطناعي بالشكل الصحيح. 

 تعرّف على المزيد
زملاء عمل في غرفة اجتماعات
إعادة تصوُّر استراتيجية أعمالك 

نساعد عملاءَنا على تعزيز قيمة الأعمال وحل التحديات المعقدة من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي وغيره من التقنيات التحويلية.

 تعرّف على المزيد
صاحب متجر مبتسم يستخدم لوحة رقمية لإجراء معاملة بطاقة ائتمان مع عميل
تحويل تجربة العملاء والتسويق

تصوُّر وتصميم وتقديم تجارب أكثر سلاسة وتخصيصًا عبر رحلة العميل بأكملها لتحقيق القيمة وتعزيز النمو.

 تعرّف على المزيد

دراسات حالة

شعار Virgin Money

بناء مساعد مصرفي مدعوم بالذكاء الاصطناعي لتعزيز مشاركة العملاء في Virgin Money.

 اقرأ دراسة الحالة
شعار US Open

تحقيق تجربة رقمية متميزة لبطولة US Open باستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي القوية.

 تعرَّف على المزيد حول بطولة US Open
شعار British Sugar

دمج البيانات والذكاء الاصطناعي لتحسين العمليات في شركة British Sugar.

 قصة نجاح British Sugar
شعار عميل Coca-Cola European Partners

تحويل تحسين المشتريات مع الرؤى المستندة إلى الذكاء الاصطناعي.

 استكشِف دراسة الحالة لشركة CCEP
الخطوات التالية

هل تريد معرفة كيفية الاستفادة من IBM Consulting في أعمالك؟ تواصَل معنا، وسنسعد بالإجابة عن أسئلتك ومناقشة كيف يمكن لخدماتنا الاستشارية للأعمال أن تساعدك واستكشف الخطوات التالية.

 اشترِك في رسائلنا الإخبارية الأسبوعية
وظائف IBM Consulting الشراكة مع IBM تفضل بزيارة صفحة موارد IBM Consulting