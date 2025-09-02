خدمات استشارات البيانات والذكاء الاصطناعي

في ®IBM® Consulting، نوجِّه العملاء إلى "استخدام الذكاء الاصطناعي الصحيح" لتحقيق قيمة عبر مؤسساتهم و"تطبيق الذكاء الاصطناعي بشكل صحيح" لتقليل المخاطر المرتبطة بتحقيق هذه القيمة. سواء أكنت تريد الاستثمار في تقنيات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي الوكيل أم فقط تجهيز قاعدة بياناتك للذكاء الاصطناعي التوليدي، فإننا ندعمك في وضعك الحالي مهما كانت مهاراتك أو بيئتك التقنية. من خلال تنسيق استراتيجية البيانات والذكاء الاصطناعي في مؤسستك، يمكننا مساعدتك على تحقيق ميزة تنافسية مستدامة باستخدام ذكاء اصطناعي مسؤول وقابل للتوسع.
من خلال مساعدة عملائنا على بناء الاستراتيجية الصحيحة للذكاء الاصطناعي، نمكِّنهم من مواءمة استراتيجيات أعمالهم مع الإمكانات التحويلية للذكاء الاصطناعي المسؤول، المدعوم ببيانات مؤسساتهم.
نساعد العملاء من خلال تصميم وبناء وتوسيع نطاق حلول الذكاء الاصطناعي المتقدمة والذكاء الاصطناعي الوكيل، لتسريع تحقيق الأهداف الاستراتيجية وتمكين الفرق من الوثوق بنماذج الذكاء الاصطناعي التي تدعمهم.
يعمل فريقنا على تحويل نُظُم البيانات القديمة والمجزأة إلى منصات بيانات حديثة ومرنة مصممة للتوسع والسرعة وتحقيق أثر تجاري، ما يُتيح إطلاق العنان لإمكانات بياناتك اللازمة لعصر الذكاء الاصطناعي بأكملها.
أطر عمل حوكمة الذكاء الاصطناعي المتكاملة، وبرامج التعلم التطبيقي القائمة على الأدوار، وبرامج تدريب وتطوير مهارات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى تخطيط الاتصالات الاستراتيجية وإدارة التغيير، التي تساعد على تعزيز القدرات وتحقيق القيمة.
Phaedra Boinodiris
Francesco Brenna
مات كاندي
Javier Olaizola Casin
Tony Giordano
مانيش جويال
Cathy Reese
شوبهيت فارشني
بناء مساعد مصرفي مدعوم بالذكاء الاصطناعي لتعزيز مشاركة العملاء في Virgin Money.
تحقيق تجربة رقمية متميزة لبطولة US Open باستخدام نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي القوية.
دمج البيانات والذكاء الاصطناعي لتحسين العمليات في شركة British Sugar.
تحويل تحسين المشتريات مع الرؤى المستندة إلى الذكاء الاصطناعي.
إننا شريك عالمي معترف به في كل قارات العالم:
توفِّر Snowflake منصة لإدارة البيانات وتحليلاتها على السحابة. تمكِّن المنصة المؤسسات من تخزين وإدارة وتحليل كميات كبيرة من البيانات عبر عدة سحابات عامة، ودعم مهام مثل مستودعات البيانات، وبحيرات البيانات، والهندسة، وعلوم البيانات، وتطوير التطبيقات، ومشاركة البيانات. يتم استخدام خدماتها في القطاعات التي تتطلب تحليلات البيانات وإدارتها
هل تريد معرفة كيفية الاستفادة من IBM Consulting في أعمالك؟ تواصَل معنا، وسنسعد بالإجابة عن أسئلتك ومناقشة كيف يمكن لخدماتنا الاستشارية للأعمال أن تساعدك واستكشف الخطوات التالية.