خدمات استشارات Salesforce

مع وجود العديد من الحلول المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تتنافس على جذب انتباهك، قد يكون من الصعب العثور على الشريك المناسب لمساعدتك في تحقيق أهدافك المتعلقة بالنمو والإنتاجية. تميز شركة IBM بأنها الشركة الاستشارية الوحيدة على نطاق واسع داخل شركة تقنية تقدم حلولاً متكاملة ومصممة خصيصًا للصناعات المختلفة، تدمج Salesforce بسلاسة في مؤسستك بأكملها. تسهم حلولنا في تحقيق التناغم بين البنية التحتية الحالية لديك، مما يقلل من التعطيل ويزيد من عائد الاستثمار.
بفضل شراكتها مع Salesforce التي امتدت لأكثر من 25 عامًا، تمكنت IBM من تطوير فهم عميق للاحتياجات المعقدة للمؤسسات الكُبرى. من خلال الجمع بين خبراتنا في مجال الذكاء الاصطناعي والسحابة الهجينة وتحول المؤسسات من خلال Salesforce، نساعدك على تحقيق مستويات جديدة من الكفاءة والابتكار والنمو.
اختيار IBM كشريكك لمنصة Salesforce يضمن لك أن استثماراتك التقنية ستحقق النتائج التي تضعك دائمًا في صدارة المنافسة.
على الرغم من أن 97% من عملاء Salesforce يجمعون بيانات متنوعة، فإن 24% فقط هم من يستفيدون منها لتحسين تجربة العملاء. تعرف على أهم ثلاث أولويات لتحقيق ميزة تنافسية من خلال الذكاء الاصطناعي في تقرير State of Salesforce 2024-2025.
تحتاج الشركات الطموحة إلى حلول تُحدث تحولًا جوهريًا في العمليات، وتحسّن تجربة العملاء، وتعزز نمو الإيرادات. تجمع مجموعة العروض الشاملة من IBM بين قوة استراتيجيات الذكاء الاصطناعي وخبرات Salesforce لتقديم حلول مبتكرة ومصممة خصيصاً لاحتياجات الصناعات المختلفة.
يسرّع تحقيق إمكانات الذكاء الاصطناعي الفعّال من خلال اختيار الشريك الوحيد لمنصة Salesforce الذي يتميز بقدرته على: تطوير وكلاء مخصصين، وتنفيذ وكلاء جاهزين للاستخدام، وتوسيع نطاق الوكلاء لدمجهم مع أنظمة الدعم المؤسسي، والوصول إلى بيانات الأنظمة المركزية من خلال مبدأ Zero Copy Commitment.
يوفر الدمج المحكم بين Salesforce وأنظمة الدعم المؤسسي إمكانية الوصول إلى بيانات حيوية تتيح اتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة، مما يعزز الكفاءة التشغيلية ويحسّن تجربة العملاء. تعمل IBM على تحسين فعالية أنظمة الدعم المؤسسي من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي لتعزيز الأداء.
نُساعدك على تحديث خدمة العملاء لتلبية توقعات العملاء المتزايدة مع خفض تكاليف التشغيل باستخدام نماذج موجَّهة نحو تحقيق النتائج. بفضل الذكاء الاصطناعي ومنصة Salesforce Service Cloud، تساعد IBM المنظمات على تحسين تجربة العملاء وفتح آفاق جديدة لتحقيق الإيرادات.
يمكنك زيادة إنتاجية المبيعات إلى الحد الأقصى، وتحقيق نمو في الإيرادات وتقديم تجربة بيع وشراء سلسة من خلال منصات Salesforce Sales & Revenue Clouds. تستخدم IBM الذكاء الاصطناعي لتحسين دورة الإيرادات بالكامل بدءًا من توليد العملاء المحتملين وحتى تحقيق العائدات النقدية.
تقديم تجارب مخصصة للعملاء بالاستفادة من رؤى فورية مدعومة باستراتيجية بيانات موحدة. تستفيد IBM وSalesforce Marketing Cloud من مهام سير عمل مدعومة بالذكاء الاصطناعي لنشر الرؤى في جميع أقسام المؤسسة، مما يعزز ثقة العملاء.
تمكّن IBM عملاءها من خلال حلول مصممة خصيصًا، تستفيد من خبرتها العميقة في مختلف الصناعات وقدرات Salesforce Industry Cloud، لتسريع التنفيذ، وتبسيط العمليات، ودمج رؤى قائمة على الذكاء الاصطناعي، وتحقيق نتائج أعمال تحوّلية في وقت قياسي.
تعرف على كيفية قيام منصة IBM Consulting Advantage الجديدة لخدمات الذكاء الاصطناعي ومكتبة من المساعدين بتمكين الاستشاريين من تقديم الاتساق والتكرار والسرعة لعملائنا.
باستخدام التفكير التصميمي، إننا نتعرف بسرعة على فرص الإنتاجية التشغيلية والنمو عبر الأفراد وسير العمل والتقنية، ثم نعيد تصميم أعمالك باستخدام Salesforce، تجربة واحدة في كل مرّة.
تمكّن من تحقيق القيمة بشكل سريع واستخدم التقنيات المتقدمة من خلال الحل الذي تم إنشاؤه بشكل مشترك مع فريقك ومجموعة متنوعة من خبراء IBM في مجال الأعمال والتصميم والتقنية.
حصلت IBM على أرقى تقدير لعام 2024، باعتبارها الشريك الاستراتيجي الوحيد لشركة Salesforce المعترف به كجزء من شبكة شركاء Agentforce Partner Network في جميع الفئات الأربع:
كما تم تكريمنا مؤخرا بما يلي:
2024 Salesforce Partner Innovation Award: Data Cloud
2024 Salesforce Partner Award Innovation & Education: اليابان
2024 Salesforce Co-Selling Partner of the Year: السويد
عضو في شبكة شركاء Salesforce Zero Copy لعام 2024
شريك النظام البنائي المتصل المتميز لعام 2023 من Salesforce:UKI
شريك MuleSoft المميز لعام 2023: الأمريكتين
جائزة شريك العام في Salesforce لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ لعام 2023: اليابان، الخدمات المالية
تعيد شركة النفط والغاز الأوروبية MOL Group تشكيل تجربة محطة الخدمة ودفع النمو من خلال مشاركة العملاء القائمة على البيانات.
تعاونت IBM Consulting و The Recording Academy لإنشاء تجربة حفل توزيع جوائز جرامي فريدة لأعضائها باستخدام إمكانات Salesforce.
أدى حل فريق Salesforce إلى زيادة إنتاجية مهندسي الدعم وقادة الفريق بنسبة تزيد عن 15%.
هندسة قاعدة بيانات eConcessions جديدة ومنصة إدارة مدعومة من Salesforce Service Cloud.
شمل أعضاء الفريق مهندسي الحلول والمطورين والمصممين والخبراء التقنيين في Salesforce وموظفي الصحة والسلامة والبيئة.
يوفر الحل المدمج بين IBM Watsonx™ وSalesforce آلية لتصنيف وتحديد أولوية الحالات الواردة من العملاء تلقائيًا، مما يعزز من كفاءة الدعم ويوفر استجابات أكثر سرعة وفعالية.
اكتشف تجارب العملاء الأوائل في تبني الذكاء الاصطناعي على مستوى المؤسسة، واستمع إلى نقاشات صريحة حول أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، تأثيره على الثقافة المؤسسية، ودور القيادة التنفيذية في تحقيق النجاح.
اكتشف كيف تمكنت مجموعة MOL، عملاق النفط والغاز، من خلال تعاونها مع IBM، من زيادة الإيرادات وتعزيز ولاء العملاء باستخدام قوة البيانات السحابية والذكاء الاصطناعي.
تكشف ندوة الإنترنت المتاحة عند الطلب هذه عن تحليلات ورؤى مستخلصة من أحدث نسخة من تقرير State of Salesforce، بالإضافة إلى دليل عملي لدفع التحول الرقمي القائم على الذكاء الاصطناعي والمدعوم من Salesforce.
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